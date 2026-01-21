[팩트체크] 기존 특수자료 취급기관에서 열람만 허용... 김민석 총리 "국비 배포 논의한 적 없어"

김민석 국무총리가 이재명 정부의 '노동신문 국비 배포설'이 사실이 아니라고 반박했다. 통일부는 지난해 12월 노동신문을 '특수자료'에서 '일반자료'로 재분류해 일반 국민 열람을 허용했을 뿐이다. 이는 기존 특수...