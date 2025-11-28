[팩트체크] 유네스코 "종묘 인근 고층건물, 세계유산 경관에 악영향" 경고... '유산영향평가'도 요구

서울시가 유네스코 세계문화유산인 종묘 맞은편에 최대 40층짜리 고층빌딩 건축을 허용하면서 국가유산청과 갈등이 커지고 있다. 서울시는 세운구역이 종묘 경계로부터 약 180m 떨어져 있어 법적으로 문제 없다고 주...