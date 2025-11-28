▲ 한국형 발사체 누리호 4차 발사에 성공한 27일 X, 페이스북 등 소셜미디어와 인터넷 커뮤니티에는 서울시 한강버스 사업비와 누리호 발사 비용을 비교한 게시물이 확산됐다. ⓒ 오마이뉴스 "한강버스 1500억, 나로호(누리호의 오기) 1200억"(X @JH742***** 계정) 한국형 우주발사체인 누리호 4차 발사에 성공한 27일 주요 소셜미디어와 인터넷 커뮤니티에는 서울시 한강버스 사업비와 누리호 발사 비용을 비교한 게시물이 확산됐다. 한 누리꾼은 이날 "1200억만 먹어도 우주 날아가는 누리호, 1500억 처먹고도 강도 못 건너는 한강버스"(페이스북 @Crai**** 계정)라고 비꼬기도 했다. 이 비교가 타당한지 검증해봤다. '민관합작' 한강버스 사업비 1500억 원... SH공사 자금이 절반 넘어 ▲ 11월 16일 오후 서울 잠실선착장 부근 한강에 전날(15일) 오후 8시 24분께 승객 82명을 태우고 접근하던 한강버스가 수심이 얕은 강바닥에 걸려 멈춰 서 있다. 승객들은 사고 직후 모두 무사히 구조되었으나 한강버스는 한강 수위가 높아지길 기다리고 있다. ⓒ 권우성 우선 '한강버스'는 마곡과 잠실 선착장을 오가는 서울시 수상 대중교통 수단이지만, 지난 9월 개통 직후 잦은 고장과 관리 부실로 운행 중단과 재개를 반복하고 있다. 서울시는 지난 9월 23일 초기 542억 원으로 예상됐던 한강버스 총사업비가 1500억 원으로 늘어 논란이 되자, 1500억 원 사업비는 서울시 재정이 아닌 민간업체에서 조달했고, 서울시는 선착장 조성 등에 227억 원을 투입했다고 밝혔다. 다만, 운영사인 ㈜한강버스는 서울시 공기업인 SH(서울주택도시개발공사)에서 지분 51%, 민간기업인 이크루즈가 49%를 함께 출자해 만든 민관합작법인이고, 사업비 가운데 은행 대출 500억 원을 제외한 876억 원은 SH에서 출자하거나 빌려준 돈이었다(관련 기사 : [단독] '오세훈 한강버스'에 876억 빌려준 SH, 2038년 이후에 회수 추진... 세금 낭비? https://omn.kr/2g691). 누리호 발사 비용만 1200억 원 추정... 한국형발사체 사업비는 6870억 원 ▲ 한국형발사체 누리호가 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 발사되고 있다. 이번 누리호 4차 발사에는 무게 516㎏ 주탑재위성 '차세대중형위성 3호'와 부탑재위성 12기 등 총 13기 위성이 실렸다. 2025.11.27 ⓒ 연합뉴스 반면 1200억 원은 한국형 발사체 총사업비가 아닌 누리호 4차 발사에 들어간 비용만 따진 것이다. 지난 27일 새벽 전남 고흥 나로우주센터에서 4차 발사에 성공한 누리호는 항공우주청과 한국항공우주연구원에서 지난 2022년 5월부터 2027년 12월까지 진행하는 '한국형발사체(KSLV-Ⅱ) 고도화사업'의 일부다. 이번 4차 발사를 포함해 내후년 예정된 5차, 6차 발사까지 들어가는 총사업비는 약 6873억 원이다. 이보다 앞서 지난 2010년부터 2023년까지 진행된 '한국형발사체 개발사업'에 들어간 사업비 1조 9572억 원까지 포함하면 2조 원이 훨씬 넘는다. 지난 2021년 8월 예비타당성조사 당시 누리호 4차, 5차, 6차 발사 비용은 각각 1048억 원으로 책정했지만, 그동안 물가 상승분 등을 감안한 발사 비용은 1200억 원 정도로 추정된다. 다만, 총사업비에서 누리호 발사 비용만 명백히 구분하기는 쉽지 않다. 한국형 발사체 사업 관계자는 28일 <오마이뉴스>에 "2021년 예비타당성조사 때는 자재비, 인건비 등 물가 상승이 반영되지 않았고, (2028년 예정인) 7차 발사는 예산을 증액해 1200억 원 정도가 필요할 것으로 보고 있다"면서 "여기에는 한화에어로스페이스 등 민간업체를 통한 발사체 제작비와 발사 운용비, 보험 비용이 포함된 것이고, 각종 시험 비용, 발사장 유지 보수비, 인건비, 간접비 등을 포함하면 1400억 원 정도일 것"이라고 밝혔다. 추정 수치만 놓고 보면 한강버스 사업비가 누리호 발사 비용보다 많은 건 사실이지만, 한국형 발사체 고도화 사업에서 누리호 발사 비용만 가려내기는 쉽지 않다. 더구나 한국형 발사체 사업은 100% 국가 예산으로 진행되는 반면, 한강버스는 민관 합작으로 진행되는 수익 사업이어서 비교 대상으로 삼는 것도 적절하지 않다. SNS·인터넷 커뮤니티 "한강버스 사업비, 누리호 발사 비용보다 많이 든다" 검증 결과 이미지 검증결과 판정안함 주장일 2025.11.27 출처 페이스북, '1200억만 먹어도 우주 날아가는 누리호. 1500억 처먹고도 강도 못 건너는 한강버스'출처링크 근거자료 우주항공청, 한국형발사체 고도화 사업. '제4차 우주개발진흥 기본계획(’23～’27)」 2025년도 시행계획' 48쪽(2025.4.7.)자료링크 한국과학기술기획평가원, 한국형발사체 고도화 사업 예비타당성 보고서(2021.8.23.)자료링크 서울시, (설명자료) 한강버스 운행 전면 중단하라 관련(2025.9.23.)자료링크 오마이뉴스 보도, '495억 꿔주고 5개월 뒤 110억 더... 한강버스 떠안은 SH의 한숨'(2025.10.29)자료링크 지디넷 보도, [우주전문가 좌담회] 누리호 4차 발사는 국산 발사체 신뢰도 완성 시험대(2025.11.23.)자료링크 #누리호 #한강버스