[팩트체크] 소비쿠폰 효과는 단기적, 자산 시장 영향 미친다는 근거 없어... "인과 관계 없다"

[검증 대상] "소비 쿠폰이 부동산 가격을 올리는 주요 원인이다""내년에도 풀고, 내후년에도 또 소비 쿠폰 한다고 그럴 것이다. 이런 것들이 부동산 가격을 올리는 주요 원인이다."오세훈 서울특별시장이 민생회복소...