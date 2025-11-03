▲ SBS 뉴스는 3일 오전 지난 1일 뉴스특보 방송 도중 젠슨 황 엔비디아 대표가 북한 인권 문제를 언급한 것처럼 잘못된 자막을 내보낸 것은 편집자 실수라며 사과했다. ⓒ SBS 젠슨 황 엔비디아 대표가 지난 10월 31일 경북 경주에서 열린 APEC(아시아태평양경제협력체) 행사에서 이재명 대통령을 만나 '북한 인권' 문제를 언급한 것처럼 잘못된 방송 자막이 나가 논란이 되고 있다. 젠슨 황이 북한 인권, "말 그대로 지옥" 발언? SBS 자막 오류 SBS 뉴스는 지난 1일 '뉴스특보 - APEC 2025 정상회의' 방송 도중 전날 젠슨 황 대표와 이 대통령 면담 소식을 전하면서 황 대표 발언 장면에서 "북한 주민 65%는 외부 지원 없이는 살 수 없으며 수용소 내 상황은 "말 그대로 지옥"이라고 전했습니다"라는 자막을 내보냈다. 하지만, 젠슨 황은 이 대통령 면담에서 북한 인권 문제를 전혀 언급하지 않았다. 그는 이날 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차 회장, 이해진 네이버 의장 등과 함께 참석해 AI 인프라 구축 및 기술 협력, AI 기술 공동연구, AI 인재 양성 및 스타트업 지원 등 협력 방안을 논의했다. (관련 보도 : 젠슨 황은 이 대통령에게 '무한대'를 말했다 https://omn.kr/2fvgk ) 문제가 된 자막이 들어간 장면에서도 젠슨 황은 "우리는 지금 AI라고 불리는 새로운 산업혁명의 시작점에 서 있다. AI가 전기나 인터넷처럼 모두가 사용하는 새로운 인프라가 될 것이라고 말하는 이유다"("We are now at the beginning of a new industrial revolution called AI which is the reason why we say AI will be a new infrastructure like electricity and internet because everyone will use.")라고 말했다. ▲ 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 31일 APEC 정상회의장인 경주화백컨벤션센터에서 이재명 대통령과 면담 중 발언하고 있다. 2025.10.31 ⓒ 연합뉴스 2014년 유엔 북한인권조사위 보고서 관련 내용 추정 '북한 주민 65%는 외부 지원 없이는 살 수 없다'거나 '(북한) 수용소 내 상황은 "말 그대로 지옥"'이라는 자막 내용은 지난 2014년 유엔 북한인권조사위원회(COI)에서 발표한 최종 보고서에 담긴 내용으로 추정된다. 지난 1일 방송 이후 많은 누리꾼이 자막 오류 문제를 지적했지만, SBS는 한동안 이를 인지하지 못했고, 유튜브 영상에도 잘못된 자막을 그대로 내보냈다. SBS는 3일 오전 자막 오류를 인정하고 해당 유튜브 영상 자막도 수정했다. 이 매체는 "특보 가운데 이재명 대통령과 젠슨 황 엔비디아 CEO와 면담 녹화영상에서 젠슨 황 CEO 자막 가운데 하나에서 오류가 있어 삭제 조치됐다. 해당 자막은 과거 사용했던 자막 형식에 담겨 있던 자막이 편집자의 실수로 포함된 것이었다"면서 "시청자 여러분께 사과의 말씀 드린다"고 밝혔다. 언론 보도 젠슨 황 엔비디아 대표가 이재명 대통령 면담에서 북한 인권 관련 발언 검증 결과 이미지 검증결과 거짓 주장일 2025.11.01 출처 SBS 뉴스특보 APEC 2025 정상회의출처링크 근거자료 오마이뉴스 보도, 젠슨 황은 이 대통령에게 '무한대'를 말했다(2025.10.31.)자료링크 SBS뉴스 유튜브 계정 댓글, '사과드립니다'(2025.11.3.)자료링크 대통령실, '이 대통령, 엔비디아 대표 및 IMF 총재 접견 관련 김용범 정책실장·하정우 AI미래기획수석 브리핑'(2025.10.31.)자료링크 #젠슨황 #SBS #북한인권 #APEC