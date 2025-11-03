[팩트체크] 주택 공급 저해 근거·통계 없어... 법 시행 후 공급 꾸준히 유지

국민의힘 장동혁 대표와 김도읍 정책위의장은 중대재해처벌법과 노란봉투법이 부동산 공급을 가로막는다고 주장했다. 그러나 검증 결과, 중대재해처벌법 시행 이후에도 주택 인허가·준공 물량은 매년 수십만 호 수...