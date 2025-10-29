[팩트체크] 선체 절단물 "특조위 조사 완료"까지 보존... 윤석열 정부, 유가족과 '증거물 제외' 폐기 협의

국민의힘 강명구 의원이 이재명 정부가 세월호 선체 절단물을 고철로 매각했다고 주장했으나, 해양수산부는 이를 반박했다. 해수부는 2023년 9월 유가족과 협의해 진상 규명과 관련 없는 부분만 처리했다고 설명했다...