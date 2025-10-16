[팩트체크] <최보식의 언론> 허위 글 올렸다 삭제... 라파엘 라시드 기자 "AI로 만든 가짜뉴스"

<조선일보> 출신 최보식 기자가 운영하는 인터넷 매체인 <최보식의 언론>은 지난 28일 '주요 외신들이 지금 이재명 정부에 울리는 경고음?'이란 기사에서 주요 외신이 이재명 정부에 비판적인 보도를 했다고 주장했...