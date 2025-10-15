▲ 2024년 12월 4일 한덕수 국무총리와 최상목, 이주호 부총리, 외교부 장관이 서울 종로구 정부서울청사 국무회의실에서 현안 논의를 마치고 회의장을 나서고 있다. ⓒ 연합뉴스

▲ 백승아 더불어민주당 원대대변인은 지난 9일 자신의 페이스북에 “이 정책('중국인 무비자 입국 정책') 원래 윤석열 정부가 만든 겁니다”라고 주장했다. ⓒ 백승아의원페이스북

▲ 한덕수 대통령 권한대행 겸 국무총리가 지난해 12월 26일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 주재한 제9차 국가관광전략회의에서 발표한 ‘관광시장 안정화 대책’에는 중국인 단체관광객 대상 한시 무비자 도입 계획과 크루즈 선사 모객 대상 시범 사업 계획이 포함됐다. ⓒ 관계부처합동

▲ 윤석열 정부가 중국 단체관광객 무비자 환승 입국을 허용하기로 했다는 2023년 3월 27일 '머니투데이' 보도(맨 위). 지난해 12월 27일 “주진우 국민의힘 국회의원(해운대갑)이 외국인출입국정책본부에 시범사업 추진을 지속적으로 건의한 결과 정부정책에 반영하는 성과를 이끌어냈다”고 보도한 '아이뉴스24' 보도(가운데). 최상목 당시 대통령 권한대행 부총리 겸 기획재정부 장관이 지난 3월 20일 경북 경주시에서 열린 관광산업 관련 민생경제점검회의에서 “중국 단체관광객에 대한 한시 비자 면제를 3분기 중 시행하겠다”고 말했다는 KBS 보도(맨 아래). ⓒ 아이뉴스24/KBS