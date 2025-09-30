[팩트체크] 명제 자체는 참이지만, 이미 한국도 단순 경영 판단 처벌 안해... '배임죄' 유지 국가 다수

김병기 더불어민주당 원내대표가 '경영 판단의 원칙까지 처벌하는 것은 세계적 추세가 아니다'라며 배임죄 폐지 의사를 밝혔다. 검증 결과, 미국과 영국 등 영미법 국가들은 단순 경영 판단에 대해 처벌하지 않으며,...