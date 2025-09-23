▲ 송언석 국민의힘 원내대표가 23일 서울 여의도 국회에서 취임 100일 기자회견을 하고 있다. ⓒ 남소연 [검증 대상] "12만 명 정도는 통계학적으로 정상적인 숫자" "어떤 명단이든 120만 명을 가지고 오면, 그중 12만 명 정도는 당원 명부에 들어있을 개연성이 통계학적으로 아주 많다." 송언석 국민의힘 원내대표가 국민의힘 당원으로 가입한 통일교 신도 숫자가 12만 명가량 되는 것은 "통계학적으로 개연성"이 있으며 "정상적인 숫자"라고 강조했다. 통일교가 '정교일치' 교리에 발맞추어 국민의힘 전당대회에 영향력을 행사하기 위해 의도적·조직적으로 대거 가입했다는 의혹이 불거지는 상황이다. '11만 명' 혹은 '12만 명'이라는 숫자는 김건희 특검(특별검사 민중기)에서 공식적으로 발표하거나 확인한 수치가 아니다. <뉴스1>이 지난 19일 '[단독] 특검 '통일교 교인' 같은 이름 국힘 당원 12만명 명단 확보'라는 기사를 통해 "정치권에 따르면"을 전제로 "김건희 특검팀은 이날 여의도 소재 국민의힘 당원 명부를 관리하는 데이터베이스(DB) 관리 업체를 약 4시간 32분간 압수수색한 끝에 통일교 교인으로 간주되는 12만 명의 국민의힘 당원 명단을 확보했다"라고 보도했다. 국민의힘은 민중기 특별검사팀의 압수수색이 이뤄진 지난 19일 이른 오전 "특검은 압수수색 영장 기재 범죄 사실과 관련된 통일교 신도의 명단(주민등록번호 및 계좌정보 제외)을 압수수색 하였으며, 구체적인 숫자는 밝히기 어려움을 알려드린다"라고 출입기자들에게 공지했다. 하지만 정작 송언석 원내대표가 이날 의원총회에서 '12만 명'이라는 숫자를 사실상 확인해 주고 나섰다. 국민의힘 당원이 약 500만 명이기 때문에 "상식적으로 생각하면 대한민국 국민이 5000만 명이고 지난 총선 유권자 수가 4500만 명 가까이 된다. 10% 정도가 우리 당원인 것"이라는 논리를 펼쳤다. 이어 "그럼 어떤 명단이든 120만 명단을 가지고 오면 그 중 (10%인) 12만 명 정도는 우리 당원 명부에 들어있을 개연성이 통계학적으로 아주 많다. 그게 정상적 숫자"라고 주장했다. 송언석 원내대표의 주장이 통계학적으로 사실인지 <오마이뉴스>가 검증해 보았다. [검증 내용①] 대전제가 성립하지 않는다 송언석 국민의힘 원내대표의 주장을 삼단논법 형태로 정리하면 다음과 같다. 대전제: 5000만 명 대한민국 국민의 약 10%가 500만 명 국민의힘 당원이다 소전제: 120만 명의 통일교 신도도 대한민국 국민이다 결론: 그러므로 통일교 신도의 약 10%도 국민의힘 당원일 것이다 이같은 추론에는 몇 가지 오류가 존재한다. 우선 대전제가 불확실하다. 대한민국 인구를 5000만 명으로 어림잡았을 때, 500만 명이라는 당원 숫자가 단순 산술로 약 10%에 해당하는 것은 맞지만, '500만'이라는 숫자는 누적 등록된 전체 당원의 숫자일 뿐이다. 이름만 걸어두고 실제로는 활동하지 않거나, 본인 의사와 무관하게 가입된 '유령 당원'도 포함될 수 있다. 경선 때마다 당원 명부의 효력을 놓고 심심치 않게 다툼이 이는 이유도 이 때문이다. <한국정당학회보> 통권 51호에 실린 '한국 정당의 당원 조직과 운영에 대한 실증 분석'에 따르면, 선행연구자들이 당원 규모와 관련해 "해당 자료가 검증을 거치지 않았고, 실제보다 수치가 과장되어 있다고 토로한다"라며 "세 과시 목적으로 정당이 정보를 실제보다 부풀리는 것은 서구에서도 흔한 일"이라고 짚고 있다. 결과적으로 "각 당 당원 명부에 등록된, 선관위 보고 자료에 포함된" '일반당원'의 경우 "허수가 다수 포함되어 있다"라는 뜻이다. 보다 실질적인 모집단을 따지려면, 실제로 당비를 납부하고 전당대회에서 투표권을 가지고 있는 '책임당원'의 숫자를 확인해야 한다. 예컨대, 지난 8월에 치러진 제6차 국민의힘 전당대회 선거인단은 75만 3076명이었다. 선거인단이 곧 책임당원은 아니지만, 국민의힘 '진성 당원'의 규모가 어느 정도인지 가늠할 수 있는 기준이다. 전체 유권자를 단순 분모, 국민의힘 전체 당원을 단순 분자로 놓고 계산하는 것은 현실적인 맥락을 무시한 계산인 셈이다. [검증 내용②] 표본의 무작위성을 무시했다 ▲ 서울 용산구 세계평화통일가정연합(총재 한학자, 옛 통일교) 천원궁 천승교회. ⓒ 권우성 통계학적 일반화(추론)는 표본이 모집단에서 무작위로 추출되었을 때만 유효하다. 공신력 있는 대국민 여론조사들이 반드시 '무작위 표본'을 전제로 하는 이유도 이 때문이다. 그런데 송언석 원내대표의 주장은 바로 이 '표본의 무작위성'이라는 전제를 무시하고 있다. 예컨대, 당원은 전 국민 혹은 유권자 중에서 '무작위' 추첨으로 구성된 집단이 아니다. 성별, 연령, 지역, 소득 등 다양한 요소가 영향을 미치는 정치적 특수 집단이다. 국회입법조사처는 2024년 '한국과 주요국의 당원권 비교'에서 "당원은 유권자를 대표하는 집단이 아니며 일반적 지지자와 다른 고유한 정치적 지향을 갖는 집단으로 이해할 필요가 있다"라고 명확히 정의했다. 다시 말해, 압수수색 대상이 된 당원 명부는 전체 국민에서 무작위 10% 추출된 명단이 아니라, 특수한 목적을 갖고 가입하여 관리된 명단이므로 '10%'라는 숫자를 단순 적용할 수 없다. 이같은 특수성은 통일교 신도 120만 명이라는 숫자에도 마찬가지로 적용된다. 미국여론조사학회(AAPOR)가 2013년에 발간한 <비확률표본 권고 보고서>(Report on Non-Probability Sampling)는 아래와 같이 명확하게 그 위험성을 경고하고 있다. 자발적으로 가입한 '비확률 표본'은 '편향'이 생길 수 있다는 지적이다. 비확률 표본에는 확률 표본에서는 발생하지 않는 중요한 오류가 존재하는데, 이를 선택 편향이라고 부른다(Non-probability samples also have an important source of error that does not occur in probability samples … called selection bias). 비확률 표본은 자발적으로 참여한 사람들로 구성되는 경우가 많은데, 이들은 모집단 전체는 물론 모집 대상조차 제대로 대표하지 못할 수 있다. 이런 경우 선택 편향이 상당할 수 있다(Non-probability samples often consist of volunteers and these volunteers may not be very representative even of the population that was exposed to recruitment, let alone the larger target population … selection bias may be substantial). 정리하면, 압수되어 비교된 당원명부와 통일교 신도 명단은 '특수한 목적'을 위해 구성되고 수집된 표본이다. 전체 국민 혹은 유권자를 대상으로 한 무작위 표본이 아니다. 그러므로 "유권자 10%가 당원이니 120만 중 12만은 당연" 같은 일반화는 통계학 원칙을 정면으로 위반한 주장이다. [검증 결과] 대체로 거짓 송언석 원내대표의 주장은 단순 산술로 했을 때 맞는 것처럼 보인다. 하지만 이는 대전제의 불확실성과 통계학의 기본 전제인 '표본의 무작위성'을 충족하지 못했다. "통계학적으로 개연성이 있다"라는 주장은 논리적으로 성립하지 않는 것이다. 국민의힘 당원과 통일교 신도라는 집단의 특수성을 배제하고, 모집단이 불분명한 상황에서 단순히 "10%는 당원일 것"이라고 주장하는 건 과학적 근거가 없는 추정에 지나지 않는다. 결과적으로 "정상적 숫자"라는 표현은 정교하고 합리적인 추론으로 보기 어렵다. 압수수색의 결과에 따른 비판 여론을 방어하기 위해 지어낸 '정치적 수사'에 가깝다. 따라서 송언석 원내대표의 발언은 '대체로 거짓'으로 판정한다. [정치권에서 제기되는 비판들] ▲ 2021년 11월 5일 국민의힘 제20대 대통령 선거 후보에 선출된 윤석열 후보가 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 제2차 전당대회에서 당 점퍼를 입고 손을 들어 인사하고 있다. ⓒ 국회사진취재단 더불어민주당은 송언석 원내대표의 주장을 적극적으로 반박하고 있다. 박수현 민주당 수석대변인은 지난 21일 국회에서 기자들과 만나 "윤석열이 대선 후보로 선출된 2021년 전당대회 선거인단도 57만 명 정도였고, 통일교 당원 12만 명이면 (이중) 21%에 해당한다"라며 "통계 운운하는 것은 헛소리"라고 직격했다. 이어 "지난 8월 국민의힘 전당대회에서 당원 선거인단 (투표)에서 장동혁 후보는 18만 5401표, 김문수 후보는 16만 5189표로 2만여 표 차이였다"라며 "전체 투표인의 6%가 채 안 된다. (통일교 신도) 12만 명을 집어넣었다면 사실상 게임이 끝난 것"이라고도 꼬집었다. 홍준표 전 대구광역시장도 23일 본인의 페이스북에 "정당의 골격은 지도부이고 뼈와 살은 당원"이라면서 "뼈와 살에 신천지, 통일교, 전광훈 등 유사종교집단 세력이 침투해 그 결과를 좌지우지 하고 있어서 이미 전통적인 주류 책임 당원들은 그 힘을 잃었다"라고 비난했다. 앞서 19일 게시글에서도 "그 당은 당원 500만 명 중 (통일교 신도가) 극소수라고 강변 하지만, 그 사람들은 일반당원이 아니라 당내 선거권을 가진 매달 1000원씩 내는 책임 당원들이기 때문에 문제가 심각한 것"이라고 강조했다. "실제로 당내 선거에서 투표하는 책임당원은 60만 명 내외인데, 이들만 하더라도 당내 유권자의 3분의 1이 넘고, 교주 지령에 따라 이들의 투표율은 거의 100%에 가깝다"라는 반박이었다. 송언석 국민의힘 원내대표 "어떠한 명단이든 간에 120만명을 가지고 오면 그중에 한 12만 정도는 우리 당원명부에 들어와 있을 개연성이 통계학적으로 아주 많다. 그게 정상적인 숫자." 검증 결과 이미지 검증결과 대체로 거짓 주장일 2025.09.19 출처 송언석 국민의힘 원내대표 의원총회 모두발언출처링크 근거자료 한국정당학회보 통권 제51호 '한국 정당의 당원 조직과 운영에 대한 실증 분석'자료링크 국회입법조사처 '한국과 주요국의 당원권 비교 연구'자료링크 미국여론조사학회 '비확률표본 권고 보고서'자료링크 #송언석 #국민의힘 #당원명부 #통일교 #압수수색