[팩트체크] 캐나다·호주, 법률 통해 원청까지 사용자 범위 확대... 미국·일본도 원청의 사용자성 인정

나경원 국회의원이 "노란봉투법은 선진국 어디에도 없는 기형 입법"이며 "하청 노조의 원청 교섭을 허용하는 사용자 범위 확대는 세계에 유례가 없다"고 주장했으나, 검증 결과 이는 사실과 다른 것으로 확인됐다. ...