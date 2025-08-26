[팩트체크] 2023년까지 살인·자동차 강탈 등 급증했지만 2024년 이후 감소 추세

트럼프 대통령은 워싱턴 D.C.의 범죄가 통제불능 상태라며 연방 정부가 장악하겠다고 밝혔으나, 실제 통계는 이와 다르다. 워싱턴 D.C. 경찰청 자료에 따르면 2023년 이후 살인 사건은 32%, 자동차 강탈은 37%, 전체...