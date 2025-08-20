[팩트체크] 소급분 포함한 5개월 치 입금액을 한 달 치로 왜곡... '미혼모 5인 가구' 주장도 사실 아냐

매달 530만 원을 받는 기초수급자 통장 내역이라는 허위정보가 다시 확산되고 있다. 실제로는 한 수급자가 5개월치 소급분을 한꺼번에 받은 금액이다. 해당 구청 담당자는 "소급분을 포함해 정상적으로 지급된 것"이...