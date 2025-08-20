▲ '자유대학'이 지난 7월 22일 오후 8시쯤 서울 명동 중앙우체국 앞에서 열린 ‘부정선거 규탄·감시 집회’ 도중 오성홍기에 시진핑 중국 주석과 다이빙 주한 중국 대사 얼굴 등이 들어간 대형 현수막을 찢는 퍼포먼스를 진행하고 있다.(사진 출처 : 자유대학 유튜브 생중계 화면 갈무리) ⓒ 자유대학 - '오성홍기 찢으면 바로 입건…"성조기 찢었다 입건했나"(디지털타임스) - 20년간 성조기 찢기 '방관'했던 경찰, 오성홍기엔 '즉시 반응'(고양in) 경찰이 최근 주한 중국대사관 인근에서 오성홍기를 훼손한 보수단체 관계자를 입건하자, 보수 진영에선 지금까지 미국 국기인 성조기 훼손은 방관하다 중국 국기 훼손만 처벌하려 한다며 형평성 문제를 제기하고 있다. 보수 성향 대학생 단체인 '자유대학'이 지난 7월 22일 오후 서울 명동 중앙우체국 앞에서 열린 '부정선거 규탄 집회' 도중 오성홍기에 시진핑 중국 주석과 다이빙 주한 중국대사 얼굴 등이 들어간 대형 현수막을 찢는 퍼포먼스를 벌이자, 서울남대문경찰서는 지난 10일 '자유대학' 관계자를 '외국사절 모욕' 혐의로 입건하고 출석을 요구했다. 이에 황교안 자유와혁신 대표는 지난 12일 "과거 반미종북 단체 대진연이 주한 미국 대사관 앞에서 성조기와 트럼프 전 대통령의 사진을 찢고 불태웠을 때, 아무런 법 집행을 하지 않은 사법당국의 반응과는 대조적"이라면서 "중국의 입김으로 국민의 표현의 자유를 박탈당하고 있는 현실을 드러낸 것"이라고 주장했다. 실제 진보 성향 대학생 단체인 한국대학생진보연합(대진연)은 지난 7월 31일 주한 미국대사관 앞에서 열린 한미 관세협상 비판 기자회견 도중에도 도널드 트럼프 대통령 사진이 들어간 성조기를 찢는 퍼포먼스를 벌이기도 했다. ▲ 전국대학생진보연합(대진연)이 지난 7월 31일 서울 종로구 광화문 주한 미국대사관 맞은편에서 기자회견을 열고 구호를 외치며 도널드 트럼프 미국 대통령의 얼굴이 그려진 현수막을 찢고 있다. ⓒ 연합뉴스 성조기·오성홍기 현수막 찢기, '국기 모독죄' 해당 안 돼... 경찰은 '중국 지도자 사진' 문제 삼아 '대한민국을 모욕할 목적으로 국기 또는 국장을 손상, 제거 또는 오욕한 자는 5년 이하의 징역이나 금고, 10년 이하의 자격정지 또는 700만 원 이하의 벌금에 처한다'(형법 제105조) "외국을 모욕할 목적으로 그 나라의 공용에 공하는 국기 또는 국장을 손상, 제거 또는 오욕한 자는 2년 이하의 징역이나 금고 또는 300만 원 이하의 벌금에 처한다"(형법 제109조) 경찰이 그동안 진보단체의 성조기 훼손은 방관하다 보수단체의 오성홍기 훼손만 처벌하려 한다는 보수 진영 주장은 전혀 사실이 아니다. 애초 성조기든 오성홍기든 대사관 밖에서 자신들이 준비한 외국 국기를 찢거나 훼손하는 행위에는 '국기 모독죄'가 적용되지 않기 때문이다. 우리나라 형법 제105조는 '국기 모독죄'를, 제109조는 '외국 국기 모독죄'를 규정하고 있다. 다만, 우리나라 국기인 태극기와 달리 외국 국기는 대사관이나 영사관 같이 그 나라의 국가기관이나 공공기관에서 공적인 목적으로 사용하는 국기를 훼손하는 경우에만 적용된다. 따라서 자유대학이나 대진연처럼 민간단체가 집회에서 사적으로 준비한 외국 국기나 현수막을 찢는 행위는 처벌 대상이 아니다. 경찰이 자유대학 관계자를 입건한 것도 '국기 모독'이 아니라, 현수막에 현재 한국에 있는 주한 중국 대사 사진이 들어가 있어 '외국사절 모욕'으로 봤기 때문이다. 형법 제107조와 제108조는 '대한민국에 체재하는 외국 원수'나 '대한민국에 파견된 외국사절'에게 모욕을 가하거나 명예를 훼손한 자를 처벌하도록 돼 있다. 따라서, 현재 한국에 없는 트럼프나 시진핑 사진을 찢는 행위는 처벌하기 어렵다. 경찰 관계자도 <고양 in>에 "현수막에 중국 지도자 이미지가 결합되어 있어 단순 국기 훼손을 넘어 외국사절에 대한 모욕이 성립될 수 있다"고 밝혔다. '국기모독죄', 표현의 자유 침해 논란... 대법원, 태극기 불태운 20대 무죄 판결 그동안 '국기모독죄'는 정치적 표현의 자유를 지나치게 침해한다는 비판을 받았다. 지난 2015년 4월 세월호 1주기 범국민대회에서 한 20대가 소지하고 있던 태극기를 불태운 혐의 등으로 기소됐지만, 대법원은 대한민국을 모욕할 목적이 있었다고 보기 어렵다며 '국기 모독' 혐의는 무죄로 판단했다. 다만, 헌법재판소는 지난 2020년 1월 7일 국기모독죄 조항에 대해 합헌을 결정했다(2016헌바96). 재판관 9명 가운데 4명이 합헌, 2명이 일부 위헌, 3명이 위헌 의견이었지만, 위헌 결정에 필요한 정족수 6명을 채우지 못했다. 당시 '일부 위헌' 의견을 낸 문형배·이영진 재판관은 외국 국기 모독의 경우 '그 나라의 공용에 공하는 국기'로 제한한 것을 거론하면서, "국가 상징물로서 특별히 중요한 지위에 있다고 할 수 있는 '공용에 공하는 국기'의 모독 행위만을 처벌하고, 그 밖의 국기에 대한 손상, 제거, 오욕 행위는 처벌하지 않는 것이 타당하다"고 밝혔다. 국기모독죄 헌법소원을 제기했던 양홍석 법무법인 이공 변호사는 20일 <오마이뉴스>에 "집회에서 성조기나 오성홍기를 훼손하는 행위 모두 국기모독죄에 해당하지 않는다"면서 "국기 모독은 상징적이고 선언적인 의미를 지닌 규정으로 운용해야지 실질적으로 정치적 행위를 했다고 해서 처벌하는 것은 맞지 않다"고 지적했다. 아울러 그는 "외국 원수나 외국 사절 사진을 찢는 행위 역시 모욕으로 보기 어렵다"면서 "모욕은 직접적이고 언어적인 것을 얘기하는데, 집회에서 사진을 찢는 행위는 정치적 표현의 자유 영역이어서 처벌하기 어렵다고 본다"고 밝혔다. SNS·인터넷 커뮤니티 "성조기 훼손은 방관하고 오성홍기 훼손은 입건" 검증 결과 이미지 검증결과 거짓 주장일 2025.08.10 출처 디지털타임스, ‘오성홍기 찢으면 바로 입건…“성조기 찢었다 입건했나” 출처링크 근거자료 형법 제105조(국기, 국장의 모독), 제109조(외국의 국기, 국장의 모독)자료링크 형법 제107조(외국원수에 대한 폭행 등), 제108조(외국사절에 대한 폭행 등)자료링크 헌법재판소 2019. 12. 27. 선고 2016헌바96 전원재판부 결정 [형법 제105조 위헌소원]자료링크 양홍석 법무법인 이공 변호사 오마이뉴스 전화 인터뷰(2025.8.20.)자료링크 고양in, 20년간 성조기 찢기 '방관'했던 경찰, 오성홍기엔 '즉시 반응' (2025.8.11.)자료링크 자유대학 유튜브, '[자유대학 Live] FAKE PRESIDENT in 명동 7..22(2025.7.22.)자료링크 연합뉴스, 세월호 집회서 태극기 태운 20대…국기모독 무죄 확정(2020.11.13.)자료링크 황교안, 자유대학 입건 관련 자유와혁신 입장문(2025.8.12.)자료링크 연합뉴스, 미 대사관 앞에서 트럼프 현수막 찢은 대진연 "재협상 나서야"(2025.7.31.)자료링크 #국기모독죄 #외국사절모욕죄 #오성홍기 #성조기 #태극기