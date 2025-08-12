▲ 2025년 8월 11일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관의 제임스 S. 브래디 브리핑룸에서 도널드 트럼프 대통령이 기자회견을 하고 있다. 트럼프 대통령은 통계를 인용하며 D.C.의 범죄가 "통제 불능" 상태라고 말하며, 범죄를 막기 위해 주 방위군을 배치할 것이라고 밝혔다. 하지만 공식 D.C. 통계에 따르면 수도의 범죄율은 감소하여 30년 만에 최저치를 기록하고 있다. 사진: 윌 올리버/UPI ⓒ 연합뉴스/UPI 도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지 시간) "워싱턴 D.C.의 범죄는 통제 불능 상태"라면서 수도인 워싱턴 D.C. 경찰청을 연방 정부가 장악하고 주 방위군을 투입하겠다고 밝혔다. 미국 정부효율부(DOGE) 한 직원이 지난 3일 워싱턴 D.C.에서 자동차 강탈을 막으려다 10대 청소년들에게 폭행 당한 사건이 발생한 직후다. 트럼프는 이날 발표한 행정명령에서 "2024년 워싱턴 D.C.는 전국 대도시 가운데 강도와 살인 사건비율이 가장 높은 곳 중 하나였다"면서 "수도에서 폭력이 심화되면서 공무원·시민·관광객이 심각한 위험에 처해 있으며, 안전하고 안정적인 교통과 연방 정부의 적절한 기능 수행이 어려워지고 있다"고 주장했다. 그는 "워싱턴 D.C.는 현재 50개 주 전체보다 강력 범죄·살인·강도율이 높으며 2024년 살인율은 10만 명당 27.54건을 기록했다"면서 "10만 명당 842.4건의 차량 도난으로 전국에서 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 전국 평균 10만 명당 250.2건의 도난보다 3배 이상 높다"고 주장했다. 반면, 국내외 주요 언론은 워싱턴 D.C. 경찰청 범죄 통계 등을 근거로 이 도시의 범죄율이 최근 감소 추세였다고 반박했다. 트럼프 주장이 사실인지, 워싱턴 D.C.를 비롯한 미국 주요 도시의 강력 범죄 추세를 살펴봤다. 2024년 살인 사건 32% 감소... 자동차 강탈도 2023년 이후 감소 추세 미국 3대 팩트체크 기관 가운데 하나인 '폴리티팩트'는 11일 워싱턴 D.C. 경찰청 자료를 근거로 "2023년 살인 사건은 274건으로 지난 20년간 가장 많은 수치를 기록했다"면서도 "트럼프는 2024년 187건으로, 2023년 이후 살인 사건이 32% 감소했다는 사실은 언급하지 않았다"고 지적했다. 또한 올해 1월부터 8월 11일까지 살인 사건은 99건으로, 2024년 같은 기간(112건)에 비해 12% 감소했다. 트럼프의 행정명령을 촉발시킨 '자동차 강탈(carjackings)' 사건도 감소 추세다. 워싱턴 D.C. 경찰청 대시보드에 따르면, 2020년부터 2023년까지 자동차 강탈 사건이 급증했지만, 2024년부터 감소 추세로 돌아섰다. 경찰청 대변인은 올해 8월 9일까지 발생한 자동차 강탈 사건은 188건으로, 2024년 같은 기간에는 299건, 2023년에는 607건이 발생했다고 밝혔다. ▲ 워싱턴 D.C. 자동차 강탈 사건 대시보드. 2023년 이후 감소 추세를 보이고 있고 올해 들어서는 8월 11일까지 189건이 발생했다. ⓒ 워싱턴DC경찰청 워싱턴 D.C 경찰청 예비 통계 자료에서 '자동차 도난(Motor Vehicle Theft)' 사건은 2023년 6809건에서 2024년 5139건으로 25% 감소했고, 8월 11일 현재 자동차 도난 사건도 전년 같은 기간과 비슷한 수준이다. 살인·총기 폭행·강도 등 전체 강력범죄도 지난 2023년 5345건에서 2024년 3469건으로 35% 감소했고, 올해 들어서도 8월 11일 현재 1586건으로 전년 같은 기간 2138건 대비 26% 감소했다. 미국의 독립적 연구기관인 형사사법위원회(CCJ, Council on Criminal Justice)에서 2018년 이후 미국 주요 대도시의 범죄 발생 비율을 분석한 자료에 따르면, 코로나19 팬데믹 이후 워싱턴 D.C.를 비롯한 주요 도시에서 강력 범죄가 급증했지만, 2023년 정점을 찍은 이후엔 감소 추세로 돌아섰다. ▲ 워싱턴DC 2018년 1월~2025년 6월 인구 10만 명 당 살인사건 비율. 2023년 하반기를 정점으로 감소추세를 보이고 있다.(자료 : 미국 형사사법위원회) ⓒ CCJ 이 연구소는 11일 '워싱턴 DC 범죄' 자료(Crime in Washington, DC: What You Need to Know)에서 "살인·총기 폭행·강도·차량 강탈이 정점을 찍었던 2023년 여름 이후 워싱턴 D.C.에서 보고된 폭력 사건은 명백히 크게 감소했다"면서 "이러한 감소 추세는 전국의 다른 대도시에서 보고되는 폭력 사건과 일치하지만, 워싱턴 D.C.의 폭력 수준은 표본 조사 결과 평균보다 여전히 높다"고 지적했다. 실제 올해 상반기(2025년 1월~6월) 워싱턴 D.C.의 살인 사건 비율은 지난해 동기(2024년 1월~6월) 대비 19% 감소했다. 같은 기간 미국 30개 대도시는 평균 17% 감소했다. '자동차 도난(Motor Vehicle Theft)' 사건도 2023년 5월 한 달간 684건(인구 10만 명당 101건)으로 정점을 찍은 뒤 감소 추세를 보였고, 올해 6월에는 353건으로 절반 수준으로 줄었다. 따라서 "워싱턴 D.C.의 강력 범죄가 증가하고 있다"는 트럼프 주장은 2024년 이후 감소 추세라는 중대한 사실을 누락해 '대체로 거짓'으로 판정한다. 도널드 트럼프 미국 대통령 "워싱턴 D.C.에서 강력 범죄가 증가하고 있다" 검증 결과 이미지 검증결과 대체로 거짓 주장일 2025.08.11 출처 백악관 행정명령 'DECLARING A CRIME EMERGENCY IN THE DISTRICT OF COLUMBIA'출처링크 근거자료 폴리티팩트, 'Trump exaggerates Washington, DC, crime while ordering police takeover and National Guard deployment'(2025.8.11.)자료링크 미국 워싱턴D.C. 경찰청, '2025 Year-to-Date Crime Comparison'(2025.8.11.)자료링크 미국 워싱턴D.C. 경찰청, MPD carjacking Dashboard(2025.8.11.)자료링크 미국 형사사법위원회(CCJ), 'Crime in Washington, DC: What You Need to Know'(2025.8.11.)자료링크 미국 형사사법위원회(CCJ), 'Crime Trends in U.S. Cities Mid-Year 2025 Update'(2025.7.)자료링크 #트럼프 #워싱턴DC #강력범죄 #자동차강탈