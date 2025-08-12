▲ 2025년 8월 11일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관의 제임스 S. 브래디 브리핑룸에서 도널드 트럼프 대통령이 기자회견을 하고 있다. 트럼프 대통령은 통계를 인용하며 D.C.의 범죄가 "통제 불능" 상태라고 말하며, 범죄를 막기 위해 주 방위군을 배치할 것이라고 밝혔다. 하지만 공식 D.C. 통계에 따르면 수도의 범죄율은 감소하여 30년 만에 최저치를 기록하고 있다. 사진: 윌 올리버/UPI ⓒ 연합뉴스/UPI