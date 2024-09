폴리티팩트(Politifact), 'Haitian immigrants are eating pets and wildlife in Springfield, Ohio.'(2024.9.9.) 자료링크

스프링필드 뉴스 선(springfield-news-sun), 'Springfield police say no reports of pets stolen, eaten, after viral social media post'(2024.9.10.) 자료링크

X 게시물, 'Here's a Haitian dude from Springfield, OH with a goose he killed that he got from the pond at a local park.'(2024.9.9.) 자료링크

X 게시물, 'This Haitian immigrant woman was arrested for eating her neighbor’s pet cat.'(2024.9.9.) 자료링크

레딧, Things you see while driving in CBUS(2024.7.29.) 자료링크

악시오스, Trump peddles baseless claim about immigrants "eating the pets"(2024.9.10.) 자료링크

로이터통신, 'Fact Check: No evidence of Haitian immigrants stealing and eating pets in Ohio'(2024.9.11.) 자료링크