[최고위원 지지도] 민주당 지지층+무당층, 최민희 17.1%-박선원 15.7%

▲ 더불어민주당 당 대표·최고위원 예비경선을 통과한 후보들이 23일 서울 여의도 국회 의원회관에서 기념 촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 박선원 최고위원 후보, 이성윤 최고위원 후보, 한민수 최고위원 후보, 최민희 최고위원 후보, 중앙당 선거관리위원장인 소병훈 의원, 정청래 당대표 후보, 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표, 김민석 당대표 후보, 송영길 당대표 후보, 전국당원대회준비위원장인 이학영 의원, 김용 최고위원 후보, 서미화 최고위원 후보, 임미애 최고위원 후보, 김영호 최고위원 후보. ⓒ 남소연