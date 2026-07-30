[권리당원 당대표 지지도] 김민석 46.3%-정청래 43.6%-송영길 7.3%

▲ 8.17 더불어민주당 전당대회 당대표 선거에 출마한 김민석, 정청래, 송영길 후보가 29일 오후 서울 마포구 에서 열린 당대표 후보자 방송토론회에 앞서 선전을 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 국회사진기자단