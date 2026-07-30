'국정운영 잘한다' 김민석·송영길 지지층 90% 넘어... 정청래 지지층에선 63.1%

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 25일(현지시간) 샌프란시스코 한 호텔에서 열린 동포 오찬간담회에 참석했다. 2026.7.26 ⓒ 청와대 제공

▲ 오마이뉴스-STI 여론조사, 대통령 국정운영 평가 중 차기 민주당 대표 지지 응답자별(1순위) 국정운영 평가 결과(빨간 박스). 김민석, 송영길 후보 지지자는 이재명 대통령 국정운영 긍정평가 값이 높은 반면, 정청래 후보 지지자는 상대적으로 긍정평가 응답 비율이 낮았다. ⓒ 오마이뉴스-STI