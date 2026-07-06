호남이 선택한 당대표 역할, 국정 뒷받침 55.2%- 개혁완수 28.1%

[오마이뉴스-STI 여론조사②] 이재명 정부 긍정평가 82.9%... 호남 반도체 클러스터 긍정 87.8%

등록 2026.07.06 07:01수정 2026.07.06 08:55곽우신(gorapakr)
댓글1
원고료로 응원하기
본문듣기

더불어민주당 정청래, 송영길, 김민석 의원을 비롯한 소속 의원들이 3일 오후 서울 용산구 서울드래곤시티호텔에서 열린 제22대 후반기 국회 대비 국회의원 워크숍에 참석해 "일하는 민주당", "대한민국 대도약"을 외치고 있다. ⓒ 유성호


호남은 차기 더불어민주당 대표의 역할로 '이재명 정부 국정운영 뒷받침'을 '주요 개혁과제 실현'보다 2배 가량 중요한 요건으로 꼽은 것으로 조사됐다.

<오마이뉴스>가 여론조사기관 에스티아이(STI)에 의뢰해 지난 4~5일 전북특별자치도와 전남광주통합특별시 거주 만 18세 이상 남녀 1001명(총통화 1만 3080명, 응답률 7.7%)에게 '차기 더불어민주당 대표로서 다음 두 가지 유형 중에서 누가 더 적합하다고 생각하느냐'고 물었다.

그러자 '이재명 정부 국정운영을 뒷받침할 사람'이라는 응답이 55.2%로 절반을 넘었다. '주요 개혁과제 실현을 완수할 사람'이라는 응답은 28.1%였다. '없다' 11.2%, '잘 모르겠다'는 5.5%였다.

민주당 지지층 67.2%, '이재명 정부 국정운영 뒷받침' 더 적합
혁신당 지지층,'국정운영 뒷받침' 49.1%-'주요 개혁과제 실현' 39.8%

ⓒ 오마이뉴스-에스티아이


이 같은 흐름은 민주당 지지층에서 더 뚜렷했다. 민주당 지지층에서는 '국정운영을 뒷받침' 응답이 67.2%로, '주요 개혁과제 실현' 27.7%를 크게 앞섰다. '없다' 2.0%, '잘 모르겠다'는 3.1%였다.

조국혁신당 지지층에서는 '국정운영 뒷받침'이 49.1%, '주요 개혁과제 실현'이 39.8%였다. 민주당 지지층에 비해 개혁과제 완수를 선호하는 응답 비율이 상대적으로 높았다.

이념 성향별로 봐도 '국정운영 뒷받침' 대표가 더 적합하다는 응답이 두드러졌다. 자신을 진보라고 응답한 유권자 중 60.5%가 '국정운영을 뒷받침'을, 34.4%는 '주요 개혁과제 실현'을 꼽았다.

중도층에서도 '국정운영 뒷받침' 55.1%, '개혁과제 완수' 31.5%로 나타났다. 보수층에서는 '국정운영 뒷받침' 42.4%, '개혁과제 완수' 20.6%였다. 다만 보수층에서는 '없다'가 29.8%로 상대적으로 높았다.

연령별 보면 민주당 지지성향이 강한 40대 이상에서 '국정운영 뒷받침'이 50%를 넘었다. 40대는 '국정운영 뒷받침' 57.3%, '개혁과제 완수' 32.0%였으며, 50대에서는 각각 61.1%, 30.7%, 60대는 61.8%, 27.7%, 70세 이상에서는 66.5%, 22.5%로 역시 상당한 격차를 보였다.

이재명 국정운영, 긍정 82.9%... 민주당 지지층, 긍정 평가 94.8%
호남 클러스터 긍정 87.8%... 구 광주지역 긍정 92.2%로 압도적

ⓒ 오마이뉴스-에스티아이


이 같은 당 대표상은 이재명 대통령 국정운영에 대한 높은 지지율과도 맞물려 있다. 같은 조사에서 이 대통령이 '국정운영을 잘하고 있다'는 응답은 82.9%였다. '매우 잘하고 있다'는 응답이 67.4%, '잘하는 편이다'는 응답이 15.5%로 지지 강도도 높았다.

국정운영 부정평가는 14.5%에 그쳤다. '매우 잘못'은 9.6%, '잘못하는 편'은 4.9%였다. '잘 모르겠다'는 2.6%였다.

민주당 지지층에서는 이 대통령 국정운영 긍정평가가 94.8%에 달했다. 조국혁신당 지지층에서도 긍정평가는 93.3%였다. 반면 국민의힘 지지층에서는 긍정평가 26.0%, 부정평가 72.0%로 나타났다.

이념 성향별로 따져봤을 때도 긍정평가가 모두 우세했다. 진보층에서는 긍정평가 90.9%, 부정평가 8.5%였고, 중도층에서도 긍정평가 82.2%, 부정평가 14.1%로 나타났다. 보수층에서도 긍정평가 63.7%, 부정평가 36.3%로 긍정평가가 더 높았다.

연령별로는 40대 이상에서 긍정평가가 90% 안팎이었다. 40대 89.0%, 50대 90.8%, 60대 92.0%, 70세 이상 93.8%가 이 대통령의 국정운영을 긍정적으로 평가했다. 그러나 만 18~29세에서는 긍정평가 50.9%, 부정평가 36.7%였다. 여전히 긍정평가가 오차범위 이상 많았지만, 다른 세대와는 다소 차이를 보인 것이다. 30대에서는 긍정평가 66.4%, 부정평가 29.8%였다.

ⓒ 오마이뉴스-에스티아이


호남권 최대 현안 '반도체 클러스터' 대한 기대감도 매우 높게 나타나며, 높은 국정운영 긍정평가를 뒷받침한 것으로 보인다. '삼성전자와 SK하이닉스가 호남권 반도체 클러스터 조성에 800조 원을 투자하겠다고 발표'한 데 대한 평가를 물은 결과, 긍정평가는 87.8%였다. '매우 긍정적'이라는 응답이 71.9%, '대체로 긍정적'이라는 대답이 16.0%로 평가의 강도도 단단했다. 부정평가는 8.9%였다. '대체로 부정적' 4.3%, '매우 부정적'은 4.6%였다. '잘 모르겠다'는 응답은 3.2%였다.

전반적으로 모든 계층에서 긍정평가가 압도한 가운데, 지역별로 구분했을 때 구 광주광역시의 긍정평가가 92.2%로 가장 높았다. 구 전라남도 지역은 87.8%, 전북특별자치도는 84.5%였다. 최근 이원택 전라북도지사가 앞장 서서 '전북 소외론'을 제기했음에도 높은 긍정평가율을 보인 셈이다. 연령별로는 40대 93.9%, 50대 93.4%, 60대 91.0%, 70세 이상 91.1%가 긍정적으로 평가했다. 만 18~29세는 72.7%, 30대는 77.8%였다.

한편, 이번 여론조사는 이동통신 3사로부터 제공받은 휴대전화 가상번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행했다. 표본은 휴대전화 가상번호에서 무작위 추출했으며, 2026년 6월 말 행정안전부 주민등록 인구통계를 기준으로 성별·연령별·지역별 가중치 부여 방식, 즉 셀가중으로 통계를 보정했다. 응답률은 7.7%(총통화 1만 3080명), 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 누리집을 참조할 수 있다.
대한민국이 답하다 여론조사 전체보기
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요!

후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0)

오마이뉴스 취재후원
10만인클럽 곽우신 (gorapakr) 내방

2014년 5월 공채 7기로 입사하여 편집부(2014.8), 오마이스타(2015.10), 기동팀(2018.1)을 거쳐 정치부 국회팀(2018.7)에 왔습니다. 정치적으로 공연을 읽고, 문화적으로 사회를 보려 합니다.

이 기자의 최신기사 [호남 차기 국가지도자 적합도] 김민석 26.5%- 김부겸 11.4%- 강훈식 11.1%

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요