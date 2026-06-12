투표용지 부족사태 해법, '사법적 책임만' 34.1%-'전국적 재선거' 31.3%

▲ 소중한 한표 제9회 전국동시지방선거일인 3일 전북 전주시 완산구 중화산2동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 유권자가 투표함에 기표한 투표용지를 넣고 있다. ⓒ 연합뉴스
6.3 지방선거와 국회의원 재보궐 선거 과정에서 발생한 투표용지 부족 사태 해법으로 '재선거 보다는 사법적 책임을 물어야 한다'는 의견과 '전국적으로 재선거를 실시해야 한다'는 의견이 팽팽한 것으로 나타났다.
<오마이뉴스>가 여론조사 전문기관 에스티아이(STI)에 의뢰해 지난 9일~10일 이틀간 전국 만 18세 이상 성인 1002명으로 대상으로 실시한 여론조사(표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p)에서 투표용지 부족 사태에 대한 적절한 조치를 묻는 질문에 응답자의 34.1%는 '재선거 필요 없고 사법적 책임을 물어야 한다'라고 답했다.
이어 '전국적으로 재선거를 실시해야 한다'는 응답이 31.3%, '서울 등 문제 지역만 재선거를 실시해야 한다'는 응답이 27.2%로 뒤를 이었다. '재선거도 필요 없고 사법 처리도 필요 없다'는 응답은 4.4%에 그쳤다.
20·30대에선 '전국적 재선거'- 50·60·70대에선 '사법적 책임' 응답, 가장 높았다
ⓒ 봉주영
투표용지 부족 사태 해법에 대한 인식은 연령별로 크게 갈렸다. 20대(18세~29세)에서는 '전국적 재선거 실시' 응답이 54.9%로 가장 높았고, 30대에서도 48.3%로 나타났다. 20대와 30대의 경우 '서울 등 문제지역에서만 재선거를 실시해야 한다'는 응답은 각각 25.7%, 26.4%에 그쳤고, '재선거 없이 사법적 책임을 물어야 한다'는 응답은 각각 15.2%, 18.6%로 다른 연령대에 비해 낮은 수준이었다.
반면 40대에서는 '서울 등 문제 지역만 재선거 실시 응답'이 37.3%로 가장 높았고, 이어 '재선거 없이 사법적 책임을 물어야 한다'는 응답이 34.0%로 뒤를 이었다. '전국적 재선거 실시' 응답은 24.7%였다.
50대·60대·70대의 경우엔 재선거 실시에 대해 상대적으로 부정적이었다. '재선거 필요 없고 사법적 책임을 물어야 한다'는 응답이 각각 43.3%(50대), 45.3%(60대), 42.8%(70대)로 가장 높았다. '전국적인 재선거 실시' 응답은 22.1%(50대), 26.5%(60대), 17.2%(70대)에 그쳤고, '서울 등 문제 지역만 재선거 실시' 응답도 27.0%(50대), 22.2%(60대), 24.5%(70대)로 나타났다.
민주당 지지층 '사법적 책임' 42.7%...국민의힘 지지층 '전국적 재선거' 54.2%
▲ 10일 오후 서울 서대문구 연세대학교 교정에 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태를 비판하면서도 '부정선거' 주장과는 거리를 두는 내용의 대자보가 게시돼 있다. ⓒ 유성호
지지 정당별로 살펴보면 더불어민주당 지지층에서는 '재선거 필요 없이 사법적 책임을 물어야한다'는 응답이 42.7%, '서울 등 문제 지역만 재선거 실시'가 40.1%로 엇비슷했다. '전국적인 재선거 실시'는 8.5%에 그쳤다.
반면 국민의힘 지지층에서는 '전국적인 재선거 실시' 응답이 54.2%로 가장 높았고, '재선거 필요 없고 사법적 책임을 물어야 한다'는 26.9%, '서울 등 문제 지역만 재선거 실시'는 13.5%였다.
이념 성향별로는 진보층의 경우 '재선거 필요 없고 사법적 책임을 물어야 한다'가 39.8%, '서울 등 문제 지역만 재선거 실시'가 37.7%로 엇비슷했고, '전국적인 재선거 실시'가 16%였다.
보수층에서는 '전국적인 재선거 실시'가 42.7%로 가장 높았고 '재선거 필요 없고 사법적 책임' 31.6%, '서울 등 문제 지역만 재선거' 실시 21.1% 순이었다.
중도층에서는 '재선거 필요 없고 사법적 책임' 응답이 36.3%로 가장 높았고, '전국적인 재선거 실시' 33.5%, '서울 등 문제 지역만 재선거 실시' 24.5% 순이었다.
한편 이번 여론조사는 이동통신 3사로부터 제공받은 휴대전화 가상번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행했다. 조사대상은 2026년 5월말 기준 행정안전부 주민등록 인구통계 기준으로 추출해 성별, 연령별, 지역별 가중치 부여 방식(셀가중)으로 통계를 보정했다. 응답률은 7.7%(총통화 1만 2705명), 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%p다. 자세한 조사개요와 결과는 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.
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