투표용지 부족사태 해법, '사법적 책임만' 34.1%-'전국적 재선거' 31.3%

▲ 소중한 한표 제9회 전국동시지방선거일인 3일 전북 전주시 완산구 중화산2동 주민센터에 마련된 투표소에서 한 유권자가 투표함에 기표한 투표용지를 넣고 있다. ⓒ 연합뉴스

▲ 10일 오후 서울 서대문구 연세대학교 교정에 중앙선거관리위원회의 투표용지 부족 사태를 비판하면서도 '부정선거' 주장과는 거리를 두는 내용의 대자보가 게시돼 있다. ⓒ 유성호