[경기교육감 후보 지지도] 안민석16.2%, 임태희13.3%, 유은혜12.7%, 성기선11.8%

▲ 왼쪽부터 안민석 전 더불어민주당 의원, 임태희 현 경기도 교육감, 유은혜 전 교육부 장관, 성기선 전 2022년 민주진보단일후보 ⓒ 오마이뉴스/경기도교육청
6월 경기도교육감 선거를 앞두고 실시한 '경기도교육감 후보 지지도' 조사에서 진보 성향의 안민석 전 5선 의원과 보수 성향의 임태희 현 경기도교육감, 진보 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부장관과 성기선 전 2022년 민주진보단일 후보가 오차 범위(±3.5%p) 내에서 선두권을 형성하며, 치열한 접전을 벌이는 것으로 나타났다. 특히 선두권 4명 중 진보 3명, 보수 1명으로 진보 우위가 뚜렷해 진보 후보 단일화가 선거에 중요한 분수령이 될 것으로 보인다.
지난해 12월 26일과 27일 실시한 같은 여론조사와 견줘 오차 범위 안이긴 하지만 선두가 바뀌었고, 성기선 전 후보가 2배 이상의 지지율 상승을 보인 점이 눈길을 끈다. (관련기사: [경기도교육감 후보 지지도] 임태희 15.3%, 안민석 15.2%, 유은혜 11%, 성기선 5% https://omn.kr/2gj1v)
안민석·임태희·유은혜·성기선 4강...이어 박효진 4.7%, 이해문 2.8%
<오마이뉴스>가 여론조사 전문기관인 리얼미터에 의뢰해 지난 13일과 14일 경기도 만 18살 이상 남녀 802명을 대상으로 벌인 '경기도 교육감 지지도' 조사에서 안 전 의원 16.2%, 임 교육감 13.3%, 유 전 장관 12.7%, 성 전 후보 11.8%를 기록했다. 이어 진보 성향의 박효진 전 전교조 경기지부장 4.7%, 보수 성향의 이해문 전 제6,7,8대 경기도의회 의원이 2.8%였다. 기타 인물은 4.0%였다.
지난해 12월 조사 때는 임태희 15.3%, 안민석 15.2%, 유은혜11.0%, 성기선 5.0%, 박효진 3.0%, 기타 인물 4.6%였다. (오마이뉴스 의뢰 리얼미터 2025년 12월 26,27일 조사, 경기도 남녀 806명 대상, 응답률6.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준, ±3.5%p, 자세한 내용 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조)
세부적으로 살펴보면 더불어민주당 지지층으로부터 안 전 의원 24.1%, 유 전 장관 11.2%, 성 전 후보는 17.4%의 지지를 얻는 것으로 조사됐으며, 민주당 지지성향이 강한 40대에서는 세 후보가 차례로 17.2%, 11,7%, 10.9%의 지지를, 50대에서는 18.7%, 12.1%, 16.3%를 각각 기록했다.
임 교육감은 국민의힘 지지층(24.3%)과 70대 이상(21.1%)에서 높은 지지를 받았다.
2월 유보층 34.5%, 12월 유보층 45.9%... 진보 후보 단일화 여부 변수 될 듯
한편, 이번 조사에서 '없음'과 '잘 모름'은 각각 18.2%와 16.3%로 유보층이 34.5%로 여전히 높았다. 하지만 지난 조사에서 유보층이 45.9%였던 점에 비춰보면 11.4%p 줄어든 수치다. 리얼미터는 "경기도교육감 선거는 아직 후보를 결정하지 못한 유권자의 향후 표심에 따라 유동적일 것으로 판단된다"라고 설명했다.
또한 선두권인 안 전 의원, 유 전 장관, 성 전 후보와 함께 진보 성향의 박 전 지부장 등이 진보 단일후보 선출에 공감대를 형성하고 있어, 단일화 여부가 선거에 중요한 변수로 작용할 전망이다.
이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 무선 ARS(100%) 전화조사로 실시했다. 응답률은 6.2%였다. 통계보정은 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준으로 성·연령·지역별 인구 비례에 따른 가중을 적용했다(림가중). 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.