[광주·전남 통합] 시·도민 10명 중 6명 찬성…통합 지위 '특별시' 65.5% 동의

ⓒ 오마이뉴스
광주광역시와 전라남도 시·도민 10명 중 6명 이상이 행정통합에 찬성하고, 통합자치단체 지위를 '특별시'로 추진하는 것에 동의하는 것으로 조사됐다.
통합단체장 선출 시기는 올해 6·3 지방선거를 가장 많이 꼽았으며, 절반 이상이 시·도민 투표를 통한 직접 동의 방식이 필요하다고 답했다.
<오마이뉴스> 광주전라본부가 여론조사기관 메타보이스에 의뢰해 16~17일 광주·전남 시·도민 1802명에게 '광주·전남 행정통합 찬반' 조사를 한 결과, 찬성 62.3%, 반대 28.7%로 나타났다.
'매우 찬성' 33.3%, '어느 정도 찬성' 29.1%였으며, '매우 반대' 15.7%, '어느 정도 반대' 13.0%였다. '잘 모름'은 8.9%로 조사됐다.
광주지역(응답자 801명)의 경우 찬성 60.9%, 반대 30.3%였으며, 전남지역(응답자 1001명)은 찬성 63.5%, 반대 27.5%였다.
통합자치단체 지위를 '특별시'로 추진하는 것에 대해서는 65.5%가 동의한다고 답했다. 비동의 28.8%, 잘 모름 5.7%였다.
'매우 동의' 35.2%, '어느 정도 동의' 30.4%, '전혀 동의하지 않는다' 16.2%, '별로 동의하지 않는다' 12.5%로 조사됐다.
통합단체장(가칭 광주전남특별시장)을 선출하는 것을 전제로 바람직한 선출 시기를 묻는 말에는 응답자 40.6%가 '올해 지방선거'라고 답했다.
이어 '올해 지방선거 이후, 2030년 전' 29.7%, '2030년 지방선거' 18.7%, '잘 모름' 11.0% 순이었다.
'적절한 행정통합 동의 방식'으로는 '시·도민 투표 통한 직접 동의'가 51.1%로 가장 높았다.
'광주시·전남도의회의 간접 동의' 17.8%, '그 외 두 방식을 보완한 다른 동의 방식' 17.6%, '잘 모름' 13.5%였다.
<조사개요>
△조사의뢰: 오마이뉴스 광주전라본부
△조사일시: 2026년 1월 16~17일(2일간)
△조사기관: 메타보이스㈜
△조사지역 및 대상: 만 18세 이상 남녀 중 광주광역시 801명, 전라남도 1,001명
△조사내용: 광주-전남 행정통합 찬반, 통합지자체 특별시 지위 동의도, 바람직한 통합단체장 선출 시기, 적절한 행정통합 동의 방식, 통합지자체 단체장 적합도, 통합지자체 교육감 적합도, 차기 범여권 대선 후보 인식 등
△조사방법: 가상번호 활용 무선 100% ARS
△표본오차: 95% 신뢰수준에서 광주 ±3.5%p, 전남 ±3.1%p, 합산 시 ±2.3%p
△응답률: 광주 5.3%, 전남 6.1%, 광주/전남 합산 시 5.7%
△피조사자 선정방법: 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록인구통계에 따라 성별, 연령대별, 권역별 비례할당 후 무작위추출
△가중치 산출 및 적용 방법: 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준 성별, 연령대별, 권역별 가중치 부여(셀가중)
* 본 현안 여론조사 통합 결과는 광주광역시와 전라남도 조사 결과를 합산해 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록인구 기준으로 셀가중 적용한 결과이다.
이번 여론조사와 관련한 자세한 사항은 오마이뉴스 홈페이지(www.ohmynews.com)나 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(www.nesdc.go.kr)를 참조하면 된다.