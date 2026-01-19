[광주·전남 통합] 김영록16.9%, 민형배 15.8%, 강기정 9.1%, 신정훈 8.3%

올해 6·3 지방선거에서 광주광역시와 전라남도가 한 명의 통합단체장(가칭 광주전남특별시장)을 뽑는다는 것을 전제로 이뤄진 사상 첫 여론조사 결과 기존 시·도지사 후보들이 2강(적합도 17~15%), 3중(10~7%)의 각축전을 벌이는 것으로 나타났다.

절대 강자 없는 안개 속 판세에서 향후 본격화될 후보 간 합종연횡에 따라 선거 구도가 요동칠 것으로 분석된다.

<오마이뉴스> 광주전라본부가 여론조사기관 메타보이스에 의뢰해 16~17일, 18세 이상 광주·전남 시·도민 1802명에게 광주·전남 통합단체장 적합도 조사를 진행한 결과, 김영록 전남지사가 16.9%, 민형배 의원이 15.8%로 선두권을 형성했다.

현역 단체장으로 행정통합을 주도하고 있는 강기정 광주시장은 9.1%, 행정통합의 입법 소관 상임위원장인 신정훈 의원은 8.3%, 전남 동부권을 기반으로 하는 주철현 의원이 7.8%로 뒤를 추격했다.

다음으로는 주철현 의원과 전남 동부권 맹주 다툼을 벌여온 노관규 순천시장이 6.8%, 국회의원을 역임한 이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장 5.7%, 전남도 관료 출신으로 4선 의원인 이개호 의원 5.0%, 광주 북구갑 기반의 정준호 의원 3.7% 순이었다.

'그 외 인물'이나 '없음·잘 모름' 응답은 4.6%와 16.2%였다. 이 같은 결과로 볼 때 정부와 여당, 광주시·전남도가 행정통합 시점으로 못 박은 지방선거를 불과 130여 일 앞둔 상황에서 광주-전남 주자들 간 합종연횡과 전략적 연대 가속화도 예상된다.

광주·전남 통합단체장 후보군 강기정 광주광역시장, 김영록 전라남도지사, 노관규 순천시장, 민형배 국회의원, 신정훈 국회의원(이상 윗줄 왼쪽부터), 이개호 국회의원, 이병훈 더불어민주당 호남발전특위 수석부위원장, 정준호 국회의원, 주철현 국회의원(이상 아랫줄 왼쪽부터). ⓒ 오마이뉴스


같은 조사에서 광주지역(응답자 801명) 적합도만 구분할 경우, 민형배 의원 23.5%, 김영록 전남지사 11.4%, 강기정 광주시장 10.8%, 이병훈 수석부위원장 7.1% 순으로 조사됐다.

이어 노관규 순천시장 5.6%, 신정훈 의원 5.1%, 주철현 의원 4.4%, 정준호 의원 4.0%, 이개호 의원 3.4%로 나타났다. '그 외 인물', '없음·잘 모름'은 각각 5.0%, 19.6%였다.

전남지역(응답자 1001명) 적합도 조사에서는 김영록 전남지사 21.1%, 신정훈 의원 10.6%, 주철현 의원 10.4%, 민형배 의원 9.9%, 강기정 광주시장 7.8%, 노관규 순천시장 7.8%로 조사됐다.

이어 이개호 의원 6.2%, 이병훈 수석부위원장 4.7%, 정준호 3.5% 순이었다. '그 외 인물', '없음·잘 모름'은 각각 4.3%, 13.7%로 나타났다.

<조사개요>

△조사의뢰: 오마이뉴스 광주전라본부
△조사일시: 2026년 1월 16~17일(2일간)
△조사기관: 메타보이스㈜
△조사지역 및 대상: 만 18세 이상 남녀 중 광주광역시 801명, 전라남도 1,001명
△조사내용: 광주-전남 행정통합 찬반, 통합지자체 특별시 지위 동의도, 바람직한 통합단체장 선출 시기, 적절한 행정통합 동의 방식, 통합지자체 단체장 적합도, 통합지자체 교육감 적합도, 차기 범여권 대선 후보 인식 등
△조사방법: 가상번호 활용 무선 100% ARS
△표본오차: 95% 신뢰수준에서 광주 ±3.5%p, 전남 ±3.1%p, 합산 시 ±2.3%p
△응답률: 광주 5.3%, 전남 6.1%, 광주/전남 합산 시 5.7%
△피조사자 선정방법: 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록인구통계에 따라 성별, 연령대별, 권역별 비례할당 후 무작위추출
△가중치 산출 및 적용 방법: 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준 성별, 연령대별, 권역별 가중치 부여(셀가중)

* 본 현안 여론조사 통합 결과는 광주광역시와 전라남도 조사 결과를 합산해 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록인구 기준으로 셀가중 적용한 결과이다.

이번 여론조사와 관련한 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(www.nesdc.go.kr)를 참조하면 된다.
배동민 (bananabdm)

오마이뉴스 광주전라본부 상근기자. 기사 제보와 의견, 제휴·광고 문의 guggy@daum.net

[광주·전남 통합] 차기주자 김민석 19.3%, 정청래 18.4%, 조국 17.9%
김형호 (demian81)

광주·전라본부 상근기자. 제보 및 기사에 대한 의견은 ssal1981@daum.net

[광주·전남 통합] 차기주자 김민석 19.3%, 정청래 18.4%, 조국 17.9%
안현주 (presspool)

신문ㆍ통신사 기자를 거쳐 오마이뉴스 광주전라본부 상근기자로 일하고 있습니다. 기사 제보와 제휴·광고 문의는 press@daum.net

[광주·전남 통합] 차기주자 김민석 19.3%, 정청래 18.4%, 조국 17.9%

