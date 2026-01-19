[광주·전남 통합] 차기주자 김민석 19.3%, 정청래 18.4%, 조국 17.9%

ⓒ 오마이뉴스
광주·전남 행정통합 이슈가 6·3 지방선거 판을 흔드는 가운데, 광주·전남 지역민을 대상으로 한 차기 대통령 선거 범여권 후보 적합도 여론조사에서 김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표가 오차 범위 내에서 접전을 보이는 것으로 나타났다.
<오마이뉴스> 광주전라본부가 여론조사기관 메타보이스에 의뢰해 16~17일 18세 이상 광주전남 시·도민 1802명에게 차기 대통령 선거 범여권 후보로 누가 가장 적합한지 물은 결과, 김민석 국무총리 19.3%, 정청래 민주당 대표 18.4%, 조국 조국혁신당 대표 17.9%로 나타났다.
다음으로 우원식 국회의장 12.2%, 김동연 경기지사 9.9%, 순이었다.
'그 외 인물', '없음·잘 모름' 응답은 각각 7.2%, 15.2%로 조사됐다.
같은 조사에서 광주지역 응답자(801명)만 분석하면 김민석 총리 20.1%, 정청래 대표 17.9%, 조국 대표 17.4%로 나타났다. 이어 우원식 의장 11.8%, 김동연 지사 9.9%, 그 외 인물 7.2%, 없음·잘모름 15.7%로 조사됐다.
전남지역 응답자(1001명)만 분석하면 정청래 대표 18.9%, 김민석 총리 18.7%, 조국 대표 18.3%로 나타났고, 그 뒤를 이어 우원식 의장 12.5%, 김동연 지사 9.8%로 조사됐다.
'그 외 인물', '없음·잘 모름' 응답은 각각 7.1%, 14.7%였다.
▲ 왼쪽부터 김동연 경기지사, 김민석 국무총리, 우원식 국회의장, 정청래 더불어민주당 대표, 조국 조국혁신당 대표 (가나다순) ⓒ 오마이뉴스
<조사개요>
△조사의뢰: 오마이뉴스 광주전라본부
△조사일시: 2026년 1월 16~17일(2일간)
△조사기관: 메타보이스㈜
△조사지역 및 대상: 만 18세 이상 남녀 중 광주광역시 801명, 전라남도 1,001명
△조사내용: 광주-전남 행정 통합 찬반, 통합 지자체 특별시 지위 동의도, 바람직한 통합단체장 선출 시기, 적절한 행정통합 동의 방식, 통합지자체 단체장 적합도, 통합지자체 교육감 적합도, 차기 범여권 대선 후보 인식 등
△조사방법: 가상번호 활용 무선100% ARS
△표본오차: 95% 신뢰수준에서 광주 ±3.5%p, 전남 ±3.1%p, 광주/전남 합산 시 ±2.3%p
△응답률: 광주 5.3%, 전남 6.1%, 광주/전남 합산 시 5.7%
△피조사자 선정방법: 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록인구통계에 따라 성별, 연령대별, 권역별 비례할당 후 무작위추출
△가중치 산출 및 적용 방법: 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준 성별, 연령대별, 권역별 가중치 부여(셀가중)
* 본 현안 여론조사 통합 결과는 광주광역시와 전라남도 조사 결과를 합산해 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록인구 기준으로 셀가중 적용한 결과이다.
이번 여론조사와 관련한 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(www.nesdc.go.kr)를 참조하면 된다.