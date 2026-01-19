[광주·전남 통합] 김대중 20.8%, 이정선 9.8%, 정성홍 7.7%, 김용태 7.2%... 진보진영 단일화 '변수'

ⓒ 오마이뉴스
올해 6·3 지방선거에서 광주·전남 통합교육감을 선출한다는 전제 아래 실시된 사상 첫 '후보 적합도' 여론조사에서 김대중 현 전라남도 교육감이 가장 높게 나타났다.
다만 광주와 전남에서 각각 3명씩 진보 진영 후보 단일화가 추진 중이며, 이후 광주 1명·전남 1명으로 압축된 후보 간 최종 단일화 가능성이 있다는 점이 향후 판세를 가를 핵심 변수다.
<오마이뉴스> 광주전라본부가 여론조사기관 메타보이스에 의뢰해 16~17일 18세 이상 광주·전남 시·도민 1802명에게 광주·전남 통합교육감으로 누가 가장 적합한지 물은 결과, 김대중 전남도교육감 20.8%, 이정선 광주시교육감 9.8%로 나타났다.
다음으로 정성홍 전 전교조 광주지부장 7.7%, 김용태 전 전교조 광주지부장 7.2%, 오경미 전 광주시교육청 교육국장 7.1% 순이었다.
이어 김해룡 전 전남여수교육지원청 교육장 6.7%, 문승태 순천대 대외협력 부총장 5.9%, 장관호 전 전교조 전남지부장 5.7%로 조사됐다.
'그 외 인물', '없음·잘 모름' 응답은 각각 6.7%, 22.5%였다.
▲ 광주·전남 통합 교육감 여론조사 후보 김대중 전남교육감, 김용태 전 전교조 광주지부장, 김해룡 전 전남여수교육지원청 교육장, 문승태 순천대 대외협력 부총장(윗줄 왼쪽부터), 오경미 전 광주시교육청 교육국장, 이정선 광주시교육감, 장관호 전 전교조 전남지부장, 정성홍 전 전교조 광주지부장. (아랫줄 왼쪽부터) ⓒ 오마이뉴스
같은 조사에서 광주 지역 응답자(801명)만 분석하면, 이정선 광주시교육감 14.3%, 오경미 전 광주시교육청 교육국장 10.7%, 김대중 전남도교육감 10.1%, 정성홍 전 전교조 광주지부장 9.3%, 김용태 전 전교조 광주지부장 9.2%로 나타났다.
이어 장관호 전 전교조 전남지부장 5.1%, 김해룡 전 전남여수교육지원청 교육장 4.5%, 문승태 순천대 대외협력 부총장 4.3% 순이었다.
'그 외 인물', '없음·잘 모름'은 각각 6.6%, 25.8%로 조사됐다.
전남지역 응답자(1001명) 분석 결과는 김대중 전남도교육감 29.0%, 김해룡 전 전남여수교육지원청 교육장 8.3%, 문승태 순천대 부총장 7.1% 순으로 조사됐다.
이어 정성홍 전 전교조 광주지부장 6.5%, 이정선 광주시교육감 6.3%, 장관호 전 전교조 전남지부장 6.1%, 김용태 전 전교조 광주지부장 5.6%, 오경미 전 광주시교육청 교육국장 4.3%였다.
'그 외 인물', '없음·잘 모름' 응답은 각각 6.7%, 20.0%로 조사됐다.
단일화가 핵심 변수... 후보 6→1명 압축 시 판세 요동
다만 이번 여론조사 대상 후보 8명 중 6명이 광주·전남으로 나뉘어 진보 진영 시민단체 주관으로 2월 초순을 목표로 단일화를 추진하고 있다. 이후 광주 1명·전남 1명으로 압축된 후보 간 최종 단일화까지 성사될 가능성도 있어 선거 구도에 큰 변수가 될 수 있다.
광주에서는 김용태·정성홍(이상 전교조 광주지부장 출신), 오경미 전 광주시교육청 교육국장 등 3명이, 전남에서는 김해룡 전 여수교육장, 문승태 순천대 부총장, 장관호 전 전교조 전남지부장이 단일화를 추진 중이다.
<조사개요>
△조사의뢰: 오마이뉴스 광주전라본부
△조사일시: 2026년 1월 16~17일(2일간)
△조사기관: 메타보이스㈜
△조사지역 및 대상: 만 18세 이상 남녀 중 광주광역시 801명, 전라남도 1,001명
△조사내용: 광주-전남 행정 통합 찬반, 통합 지자체 특별시 지위 동의도, 바람직한 통합단체장 선출 시기, 적절한 행정통합 동의 방식, 통합지자체 단체장 적합도, 통합지자체 교육감 적합도, 차기 범여권 대선 후보 인식 등
△조사방법: 가상번호 활용 무선100% ARS
△표본오차: 95% 신뢰수준에서 광주 ±3.5%p, 전남 ±3.1%p, 광주/전남 합산 시 ±2.3%p
△응답률: 광주 5.3%, 전남 6.1%, 광주/전남 합산 시 5.7%
△피조사자 선정방법: 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록인구통계에 따라 성별, 연령대별, 권역별 비례할당 후 무작위추출
△가중치 산출 및 적용 방법: 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록 인구 기준 성별, 연령대별, 권역별 가중치 부여(셀가중)
* 본 현안 여론조사 통합 결과는 광주광역시와 전라남도 조사 결과를 합산해 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록인구 기준으로 셀가중 적용한 결과이다.
이번 여론조사와 관련한 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지(www.nesdc.go.kr)를 참조하면 된다.