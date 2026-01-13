이광재 29.4%, 우상호 24.7%...김진태와 대결, 모두 오차밖 우세

▲ 왼쪽부터 이광재 전 강원도지사, 우상호 청와대 정무수석, 김진태 강원도지사. ⓒ 오마이뉴스/연합뉴스
오는 6월 지방선거를 앞두고 실시한 강원도지사 더불어민주당 후보 지지도 조사에서 이광재 전 강원도지사와 우상호 청와대 정무수석이 선두 자리를 놓고 오차범위 내 접전을 벌이는 것으로 조사됐다.
<오마이뉴스>가 여론조사 전문기관인 리얼미터에 의뢰해 지난 9일, 10일 강원특별자치도 만 18세 이상 남녀 800명을 대상으로 '강원도지사 민주당 후보 적합도'를 조사한 결과, 이 전 지사가 29.4%, 우 수석이 24.7%를 기록했다. 민주당 지지층을 대상으로 한 조사에서도 이 전 지사 42.8%, 우 수석 39.2%로 접전 양상을 보여 향후 당내 경선이 치열할 것으로 예상된다.
국민의힘 강원지사 후보 지지도 조사에선 김진태 현 강원도지사(34.3%)가 염동열 전 의원(8.3%)을 26%p차로 따돌리며 압도적 우위를 보였다.
특히 민주당 후보군인 이광재 전 지사와 우상호 수석은 모두 국민의힘 후보 지지도 1위 김진태 지사와의 가상대결에서 10%p 이상 앞서며 오차범위 밖 우세를 기록했다.
[민주당 후보 지지도] 민주당 지지층, 이광재 42.8%-우상호 39.2%
민주당 후보 지지도 조사 결과 이광재 전 지사가 29.4%, 우상호 수석이 24.7%로 오차범위 내 접전을 벌였다. 그 외 '기타 인물'은 5.9%였고, '없음'과 '잘 모름'은 각각 25.8%, 14.3%였다.
민주당 지지층 내에선 이 전 지사가 42.8%, 우 수석이 39.2%로 역시 오차범위 내 접전을 벌이는 것으로 나타났다. 이재명 대통령 국정운영 긍정 평가자를 대상으로 놓고 봐도 이 전 지사 39.4%, 우 수석 37.9%로 초접전 양상을 보이는 것으로 조사됐다.
[국민의힘 후보 지지도] 김진태 34.3%, 염동열 8.3%
국민의힘 후보 지지도 조사에선 김진태 강원도지사(34.3%)가 염동열 전 의원(8.3%)에 4배 이상 앞서며 압도적 우위를 보였다. 그 외 '기타 인물'은 7.8%였고, '없음'과 '잘 모름'은 각각 40.1%, 9.4%였다.
국민의힘 지지층 내에서도 김 지사에 대한 선호는 두드러졌다. 김 지사는 75.6%의 지지도를 기록했지만 염 전 의원은 6.5%에 그쳤다.
[가상대결] 민주당 이광재·우상호, 국힘 1위 김진태에 10%p 이상 앞서
▲ 강원도지사 가상대결 ⓒ 봉주영
강원지사 선거 여야 가상대결 지지도 조사에선 민주당 후보군인 이광재 전 지사와 우상호 수석 모두 국민의힘 후보 지지도 1위 김진태 지사를 10%p 이상 앞서는 것으로 나타났다.
우선 이 전 지사와 김 지사의 가상대결 지지도 조사 결과에선 이 전 지사(48.6%)가 김 지사(37.4%)를 11.2%p 차로 앞서며 오차범위 밖 우세를 보였다. 그 외 '없음'은 7.6%, '잘 모름'은 6.3%였다.
이 전 지사는 춘천권(48.6%), 원주권(51.6%), 동해·삼척권(45.4%) 지역에서 김 지사를 앞섰고 강릉·속초권(46.1%)에서는 접전 양상이었다. 또 이 전 지사는 30대(48.0%), 40대(55.5%), 50대(61.3%), 60대(50.9%)에서 김 지사보다 강세를 보였고, 김 지사는 70세 이상(48.7%)에서 이 전 지사보다 비교 우위를 점했다. 18~29세에서는 이 전 지사 36.6%, 김 지사 38.2%로 비슷했다.
우 수석과 김 지사의 가상대결 지지도 조사 결과, 우 수석(47.1%)이 김 지사(36.8%)를 10.3%p 차로 앞서며 오차범위 밖 우세를 보였다. 그 외 '없음'은 8.8%, '잘 모름'은 7.3%였다.
우 수석도 춘천권(53.3%), 원주권(45.6%), 동해·삼척권(41.7%) 지역에서 김 지사를 앞섰고, 강릉·속초권(46.6%)에서는 오차범위 내 접전이었다. 연령별로 살펴보면 우 수석은 30대(54.0%), 40대(51.7%), 50대(64.0%)에서 김 지사보다 강세를 보였고, 김 지사는 18~29세(42.0%), 70세 이상(48.0%)에서 우 수석보다 비교 우위를 점했다.
[이 대통령 국정운영 평가] 강원도민 54% '잘함'
이번 조사에서 '이 대통령 국정운영 평가'를 물은 결과 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 54.0%로 과반을 기록했다(매우 잘함 39.9%, 잘하는 편 14.1%). 반면 '잘못하고 있다'는 부정 평가는 36.8%(매우 잘못함 26.8%, 잘못하는 편 10.0%)를 기록했다. '잘 모름'은 9.2%였다.
한편 김진태 강원지사 도정운영 평가에서는 '잘하고 있다'는 긍정 평가가 36.5%(매우 잘함 17.6%, 잘하는 편 18.9%)를 기록했다. '잘못하고 있다'는 부정 평가는 47.7%(매우 잘못함 31.6%, 잘못하는 편 16.0%)였다. '잘 모름'은 15.8%였다.
정당 지지도는 더불어민주당 42.8%, 국민의힘 31.9%를 기록했다. 그밖에 조국혁신당 3.7%, 개혁신당 3.7%, 진보당 1.3% 순이었다. '기타 정당'을 꼽은 비율은 2.4%, '없음'과 '잘 모름'은 각각 11.3%, 2.9%였다.
이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 무선 ARS(100%) 전화조사로 실시했다. 응답률은 7.7%. 통계보정은 2025년 12월 말 행정안전부 주민등록 인구기준으로 성·연령·지역별 인구 비례에 따른 가중을 적용했다(림가중). 표본오차는 95% 신뢰수준 ±3.5%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다