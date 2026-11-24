|최근 '조희대 대법원장 탄핵'과 관련해 활발한 논쟁이 이어지고 있습니다. 오마이뉴스는 다양한 의견을 기다립니다.[편집자말]
▲ 더불어민주당 조희대 대법원장 탄핵소추 추진단이 지난 22일 국회 당 대표실에서 기자간담회에서 열었다 ⓒ 연합뉴스
대법원장 탄핵 이슈가 뜨겁다. 하지만 적어도 내게 이 문제는 전혀 '이슈'가 아니다. 대법원장 탄핵은 해서는 안 되는 일이고, 실익도 없으며, 현실적으로 성사시키기도 어려운 일이라고 생각한다.
나는 대법원장 탄핵에 반대한다. 그 주장에는 결정적으로 다섯 가지가 빠져 있기 때문이다. 이 다섯 가지가 채워지지 않는 한 나는 대법원장 탄핵에 동의할 수 없고, 동의하지도 않을 것이며, 동의해서도 안 된다고 생각한다.
첫째, 실익이 없다.
대법원장 탄핵으로 대한민국이든 이른바 '민주 진보 진영'이든 얻을 실질적 이익이 없다. 여기서 이익은 셈속이 아니라, '널리 인간을 이롭게 한다'는 홍익인간 정신에 비추어 나라를 이롭게 하느냐는 뜻이다.
법원은 대법원장 1인이 좌지우지하는 조직이 아니다. 대법원장은 개별 판사의 판결을 지휘할 수 없고, 법원에는 이진관 판사부터 지귀연 판사까지 서로 다른 판단을 내리는 법관들이 있다. 왕을 잡으면 끝나는 장기판이 아니다. 대법원장 한 사람을 탄핵한다고 누구에게 어떤 영향이 미치고 무엇이 유익해지겠는가.
별로 신뢰성 없는 검찰의 슬로건을 잠깐 빌려오자면 '하늘이 무너져도 정의를 세워야 할' 상황도 있겠다. 탄핵에 찬성하는 분들 가운데에는 "대한민국의 정의를 세우는 것이 어찌 실익이 아닌가" 하고 책상을 칠 분도 계실 것 같다. 하지만 하늘이 무너져도 세워야 할 정의라면 그 정의가 어떻게 구현될 것인지에 대한 확신도 있어야 한다. 그저 물을 뿐이다. 조희대 대법원장 탄핵이 하늘이 무너지고 사람들이 만신창이가 되더라도 기필코 단행해야 할 정의라고 확신할 수 있는가? 나는 그 확신에 동조할 수 없다. 두 번째 이유로 넘어가자.
정치적 규정만으로 법적 근거가 마련되지는 않는다
둘째, 근거가 없다.
나 역시 한덕수 판결에 불만이 크다. 지난 대통령 선거 직전, 당시 이재명 민주당 대선 후보에 대한 유죄 취지 파기환송에도 분노했다. 그러나 사법부 고유의 영역인 판결을 비판하고 규탄하는 것과, 그 판결을 이유로 법관을 탄핵하는 것은 차원이 다르다. 판결이 잘못됐다는 비판만으로 탄핵 사유가 성립하지는 않는다.
판사도 탄핵에서 자유로울 수 없다. 직무상 중대한 헌법·법률 위반이 있다면 책임을 물어야 하고, 판사의 비위에 솜방망이 처벌로 대응하는 풍토도 개혁돼야 한다. 그러나 '내란을 옹호하는 판결'이라는 정치적 규정만으로 탄핵의 법적 근거가 저절로 마련되지는 않는다.
'내란이라는 중대한 범죄에 관대한 판결을 내리는 판사도 공범 아니냐'는 격분에는 십분 공감한다. 하지만 나는 조봉암에게 무죄를 선고한 판사를 '빨갱이 판사'라고 공격했던 사람들을 거부하듯, 판결을 이유로 탄핵의 본을 보이자는 주장에도 동조하지 않는다. '내 마음에 들지 않는 판결을 한 판사는 어떻게 해 버릴 수 있다'는 선례가 남기 때문이다. 탄핵은 마음에 들지 않는 공직자를 내보내는 제도가 아니라, 직무상 헌법·법률 위반에 헌법적 책임을 묻는 제도다. 판결에 부아가 치밀더라도 법관들이 어떤 법률을 어떻게 어겼는지는 따로 밝혀야 한다. 판결 과정에 별도의 위법행위가 있었다면 구체적으로 제시하고 입증해야 한다.
한덕수 판결만 해도 그렇다. 국무회의 이전의 한덕수와 이후의 한덕수를 마징가 제트의 아수라 백작처럼 반반으로 가른 판단은 선뜻 납득하기 어려웠다. 그러나 대법원은 계엄 선포 이후 한덕수의 내란 가담에 대한 유죄 판단을 유지했고, 12·3 비상계엄이 헌법질서에 어긋나며 국민의 기본권을 침해한 위헌·위법 행위임도 분명히 했다. 윤석열의 내란 우두머리 혐의 역시 1심에서 이미 유죄로 판단됐다. 내란 우두머리의 법정형은 사형, 무기징역 또는 무기금고다.
어디까지 가야 정의가 세워지는가
▲ 조희대 대법원장(가운데)이 19일 오후 서울 서초구 대법원에서 열린 김건희 여사 관련 자본시장과금융투자업에관한법률위반 등, 한덕수 전 국무총리 관련 내란우두머리방조 등에 대한 전원합의체 판결 선고기일에 참석해 있다. ⓒ 사진공동취재단
셋째, 방법이 없다.
탄핵소추안이 국회를 통과한다고 하자. 그 뒤에는 헌법재판소의 판단이 남는다. 탄핵이 기각되면 정치적 혼란만 커진다. 그 다음 수순이 헌법재판관 탄핵이라면 사정은 더 복잡하다. 헌법 제65조 제1항에 따라 재판관도 탄핵 대상이지만, 그 심판 역시 헌법재판소가 맡는다. 물론 소추와 파면은 별개의 절차이고 재판관 탄핵에도 독립된 사유가 필요하다. 그렇다면 헌재의 판단마저 마음에 들지 않을 때 남는 방법은 무엇인가. 헌법재판관도 탄핵돼야 하는가. 어디까지 가야 정의가 세워지는가.
반대로 탄핵이 인용돼 대법원장이 파면된다 해도, 다른 대법관과 판사들의 판단 기준이 바뀐다는 보장도 없다. 이번 한덕수 판결은 전원합의체에서 대법관 9명의 다수의견과 3명의 반대의견으로 나왔다. 다수의견에 선 대법관들까지 탄핵할 것인가. 1심과 2심에서 '내란에 관대해 보이는' 판결이 나올 때마다 탄핵을 거론할 것인가.
'일단 저지르고 보자'는 청춘도 아니고, '조희대부터 탄핵하고 보자'는 분들에게 뾰족한 방법이 있는지 모르겠다. 조희대 탄핵만 되면 사법부가 급히 반성하고 제자리로 돌아오겠는가. 그들이 규탄해 마지않는 '신성가족'이? 나는 그렇게 생각하지 않는다.
넷째, 시간이 없다.
세상은 빠르게 바뀌고 있다. 우크라이나 전쟁과 중동의 긴장이 이어지고, 국제 정세의 불확실성은 우리 경제와 안보를 흔든다. 주식과 부동산을 둘러싼 불안, 수출 실적과 서민이 체감하는 경기 사이의 간극도 크다. 그런데 대법원장 한 사람의 탄핵에 이만한 관심과 정치적 역량을 쏟는 것이 맞는가.
검찰개혁한다고 몇 년을 난리치고도 툭하면 '특검'을 차려야 직성이 풀리는 나라에서, 이제는 '사법개혁'과 '내란 청산'에 역량을 더 쏟아야 한다고 하면 박수칠 사람이 많을까, 적을까. 내가 사는 동네만 해도 식당 몇 군데, 가게 몇 군데가 문을 닫았다. 그분들에게 '조희대 탄핵'은 피부에 와 닿기는커녕 뒷산의 야호 소리보다 멀게 느껴질 것이다. 우리에게 그렇게 시간이 많지 않다.
'판결에 불만 있으면 탄핵' 도식은 지옥문 여는 일
▲ 윤석열 국민의힘 대선 후보가 2022년 3월 8일 오후 서울 중구 서울시청 광장에서 열린 피날레 유세에서 어퍼컷 세리머니를 하고 있다. ⓒ 국회사진취재단
다섯째, 미래가 없다.
우리 미래를 암울하게 만들 수 있다는 뜻이다. 윤석열도 선거로 당선됐다. '빨간 당'이 호남을 제외한 전국을 새빨갛게 물들이던 모습에 암울했던 기억 생생하다. 윤석열 같은, 아니 그보다 더한 사람이 선거에서 이길 수 있고, 그가 이끄는 정당이 국회 과반이나 3분의 2를 장악할 수도 있다. 그것이 '국민의 뜻'이라면 어쩔 수 없다. 그때 정권을 잡은 이들이 마음에 들지 않는 판결을 이유로, 혹은 '자유민주주의를 해치려는 종북 세력에 부화뇌동한다'는 이유로 판사들을 탄핵하고, 탄핵을 무기로 사법부를 압박한다면 어떻게 되겠는가.
그때 우리는 무슨 말로 방어하고 무슨 논리로 저항하겠는가. '민주 진보 정부'와 그 진영이 장악한 의회가 '내란을 옹호한다'는 이유로 대법원장 탄핵을 추진한 선례가 있다면, "내로남불이냐"는 비아냥에 대꾸할 말이 없다. 물론 실제 파면 여부는 헌법재판소가 판단한다. 그러나 국회 다수파가 탄핵소추 자체를 정치적 압박 수단으로 삼는 것만으로도 사법부의 독립은 위협받는다. 그때 누구 탓을 할 것인가. 수십 년이 지나도 김건모의 <핑계>는 명곡이다. 입장을 바꿔 생각해 보라는 그 노래의 물음은 지금도 유효하다.
누군가 묻는다. "법원이 내란에 대해 저렇게 말도 안 되는 판결을 내리는데 어떻게 할 것인가." 대통령이 폭력을 휘두르고 불법을 자행할 때 우리는 촛불을 들고 거리를 메웠다. 탄핵은 그러한 국민의 의사 표현 다음의 일이었다. 정히 몰아내고 싶으면 그렇게 하자. 비판하고 규탄하고, 내란 세력에 대한 단호한 처벌을 요구하자. 조직화하든 뭘 하든 100만을 모아 보자. 모일 수 있을지는 모르겠지만. 더하여 탄핵을 하더라도 마음에 들지 않는 '판결'이 아니라, 파면을 정당화할 만큼 중대한 헌법·법률 위반의 근거를 제시하자. '판결에 불만 있으면 탄핵'이라는 도식은 우리 모두의 지옥문을 여는 일이다. 언젠가 우리가 가장 두려워하는 권력이 그 문고리를 잡아당길 수 있기 때문이다.