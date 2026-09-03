용산공원은 남는 땅, 노는 땅인가

▲ 28일 오전 서울 용산구 용산어린이정원 잔디마당에서 소풍나온 어린이들이 선생님들과 함께 뛰어 놀고 있다. 뒤편으로 옛 미군 장군 숙소 건물이 보인다. ⓒ 권우성
2021년 한미합동조사에서 용산 미군기지 일부 부지 내(현 용산어린이정원 조성 공간) 인체에 치명적인 TPH(석유계총탄화수소)·비소·수은·구리·납 등이 공원 조성에 허용되는 기준치를 크게 초과해 나타났다. 윤석열 정부는 오염 정화 과정을 생략한 뒤 흙으로 15cm 덮고, 그 위에 꽃과 잔디를 심었다. 그리고 그곳을 용산어린이정원이라 칭했다.
"오염물질이 기준치를 초과했다는 조사 결과는 매년 350일씩 25년 동안 주거용도로 사용할 때 위험할 수 있다는 내용이다. 이번 (용산어린이정원) 개방은 평균 2시간을 이용하기 때문에 오염물질이 인체에 미치는 영향은 극히 미미한 수준으로 일부 위해성 주장은 과장된 것이다."
2022년 6월 용산공원 시범 개방 당시 윤석열 정부가 국민에게 밝힌 설명 자료의 일부다. 그러나 이 공간을 주거 용도로 쓰겠다는 주장이 4년이 지나 다시 등장했다.
녹색연합은 반환됐거나 반환이 예정된 미군 기지의 부지 조사와 오염 정화를 앞장서서 요구해 온 단체다. 그만큼 용산공원을 청년 대상 공공주택 공급지로 거론하는 정부에 당혹감을 드러냈다.
박은정 녹색연합 정책팀장은 본인도 "서울 사는 외지 청년"으로 정부의 공공 주택 공급 당사자라면서도 "이재명 정부가 (당장 주택을 공급할 수 있는) 현실적인 가능성이 없는 공간을 갑자기 정치적 논란으로 만들었다"고 지적했다. 28일 오전 박 팀장과 전화로 용산공원 개발에 대해 의견을 물었다.
"개발 자체가 불가능한 공간에 공공주택 개발을 말하면 될까"
▲ 박은정 녹색연합 정책팀장 ⓒ 녹색연합 제공
- 녹색연합은 윤석열 정부가 용산어린이정원을 민간에 개방했을 때부터 목소리를 내온 단체다. 이재명 정부가 이곳을 청년 대상 공공주택 공급지로 거론했다.
"녹색연합은 용산어린이정원만이 아닌 미군기지 내 오염 문제를 오랫동안 다뤄왔다. (이 논쟁에서) 가장 중요한 것은 미군기지 반환 이후 이 공간이 얼마나 오염됐는지, 어떤 오염 물질이 존재하는지 모르기 때문에, 정밀하게 조사하고 정화한 다음 모니터링을 하는 과정이 있어야 한다는 것이다.
(윤석열 정권이 만든) 용산어린이정원의 경우 그 과정을 밟지 않고 임시 개방했다. 그렇다면 '내란 청산'이라는 중요한 과제를 안고 있는 이 정권은 이전 정권에서 저질러진 문제나 잘못을 바로잡아야 한다. 그러나 정부는 맹점을 전혀 해결하지 않은 채 작년 말 이곳을 전면 개방했다(2025년 12월 30일부터 용산공원 반환부지 임시개방 구간(용산어린이정원)의 사전예약 절차가 폐지된 것을 의미한다 - 기자 주)."
- 공공주택 공급이 시급하다는 목소리가 있다.
"주택 공급 중요하다. 청년이나 신혼부부가 집이 없어서 서울에 살기 힘들고, 서울에서 일을 해야 하는데 외곽으로 밀려난다. 그렇다면 이를 현실적으로 빠르게 공급할 공간을 찾고, 그 계획을 밝히는 것이 맞다. 그런데 개발 자체가 가능하지 않은 공간을 공공주택 개발 계획이라고 던지면 될까. 용산어린이정원 개방 문제, 미군 기지 반환 문제, 토양 오염 정화 문제를 모두 정치적 갈등과 싸움에 휘말리게 만들어버렸다."
- 서울시는 오염 문제 등을 들어 용산공원에 공공주택을 지을 수 없다고 주장한다. 녹색연합의 입장과 비슷하다고 볼 수 있을까.
"(이 공간을 생태공원으로 만들겠다는) 오세훈 서울시장의 이야기와 궤를 같이 한다고 볼 수도 있다. 그러나 주민들이 '용산공원에 공공 임대 주택은 안 된다'는 슬로건을 걸고 집회를 했다. 부지 개발을 반대하는 목소리 가운데 '공공 임대 주택'을 이곳에 지으면 안 된다는 주장은, (녹색연합의 주장과) 같이 묶이기 어렵다. 오 시장은 용산공원을 역사적으로 남겨야 하고, 국민에게 돌려줘야 한다고 말한다. 그렇다면 세계문화유산인 종묘 주변 일대는 왜 개발하려고 할까. 앞뒤가 다르지 않나."
개발을 회피하자고 한 약속
▲ 시민·환경단체(녹색연합, 용산시민회의, 정치하는엄마들)들이 지난 2025년 10월 13일 오전 10시 서울 용산구 전쟁기념관 앞에서 이재명 정부에 오염된 용산 어린이정원을 지금 당장 폐쇄하라고 요구하는 기자회견을 열었다. ⓒ 녹색연합 제공
- 이 공간을 앞으로 어떻게 사용해야 한다고 보나.
"이 공간을 어떻게 해야 할지는 이미 노무현 정부 당시 만들어진 특별법(2007년 제정)에 나와 있다. 공원화하겠다고 약속한 땅이니 그 법을 따르면 된다. 일제가 쓰던 부지를 미군이 이어받았고, 국유지라고는 하지만 국가가 들어가서 조사도 할 수 없는 땅이었다. 그런 역사적인 아픔이 있는 공간인데, 위치는 서울의 중앙이다. 앞에는 한강이 있고 뒤로 남산이 있어, 서울의 생태축을 연결하는 의미가 있는 공간이다.
역설적인 것은 군사시설이 있음으로서 주변 개발이 불가능해 생태계가 지켜지는 공간이 있다는 것이다. 마치 DMZ처럼, 군대가 환경을 오염시키기도 하지만 군사 시설 때문에 환경이 지켜지기도 한다. 서울에서 얼마 남지 않은 넓은 녹지에는 오랫동안 그 자리를 지킨 수목들도 남아 있다. 오염을 정화해야 하는 과제가 남아 있으나 생태적인 역할을 확대한다는 의미에서 공원으로 만드는 것이 녹색연합이 추구하는 바이다."
- 이재명 정부 들어서도 용산어린이정원 오염 문제를 지속적으로 제기했다. 정화 작업에 진척이 있나.
"오염 정화에 대한 논의도 반환 계획이 구체적으로 서야 가능하다. 그런데 미군기지 부지 전체를 언제까지 돌려받을지 계획이 밝혀진 바 없으니 그 이후 진행돼야 할 부지 조사, 정화 계획, 정화 비용에 대한 책임과 같은 문제들도 논의되지 못하는 거다.
사실 (반환에 대한) 이야기도 하지 않으면서 돌려받은 부지에 주택을 공급할 수 있다고 말하는 건 어불성설이다. 토양이나 지하수 오염은 그 자리만 (오염되는 것이) 아닌 어디로 어떻게 퍼지고 어떻게 영향을 미칠지 모른다. 공간 전체의 오염 정화 계획이 세워져야 하고, 정화 이후에 공원을 열기까지 최소 7년(용산공원정비구역 종합기본계획)이 필요하다.
이재명 정부에서는 오염 문제를 개선하려는 노력 없이 이곳을 국가가 가진 땅이니 빨리 쓸 수 있다는 식으로 여기는 것이 당황스럽고 화가 난다. 지금 보호 지역 등으로 유지되는 녹지는 우리 사회가 개발을 회피하자고 약속한 공간이고, 국가가 보호하고 관리해야 하는 곳이지, 개발하지 않은 '미개발 부지'가 아닌 것이다.
그럼에도 환경적·생태적으로 중요한 공간을 '노는 땅'이나 '남는 땅'으로 보는 경향이 있다. 3대 메가 프로젝트에 대해 논하면서 환경 관련 기준을 완화해주고 환경영향평가가 마치 개발에 걸림돌이 된다는 듯 말하는데, 어떻게 환경적이고 생태적인 기반 없는 사회가 지속 가능하겠나?"
▲ 28일 오전 서울 용산구 용산어린이정원 구역에 옛 미군기지 시절 교통표지판이 그대로 남아 있다. ⓒ 권우성