김윤덕-오세훈 '담판'에 빠진 것 "용산이냐 탄천이냐는 낭비"

▲ 최경호 주거중립성연구소 수처작주 소장이 28일 오전 서울 용산구 용산어린이정원에서 오마이뉴스 기자와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 권우성
"용산이든 탄천이든 2028년까지의 전·월세 대란을 해결하는 데 도움은 안 된다."
국토교통부와 서울시가 '용산공원 내 주택 공급'을 두고 평행선을 달리다 서울시가 대체지(강남구 탄천 물재생센터)를 제시하기까지. 최경호 주거중립성연구소 수처작주 소장은 그 과정에서 논의되지 않고 있는 게 한두 가지가 아니라고 진단했다. 용산공원의 역사를 어떻게 보존할 것이고, 만약 주택을 짓는다면 주변부 개발이익은 어떻게 환수해 쓸 건지, 근본적인 질문이 빠져 있다는 것이다.
도시계획 전문가인 최경호 소장은 28일 오전 서울 용산어린이정원에서 <오마이뉴스>와 만나 "그냥 '빈 땅이니 집 짓자'가 아니라 이 땅의 역사에 대해 생각해보는 게 우리 사회에서 중요한데, 지금은 이런 논의가 전혀 되지 않고 있다"라며 "(용산공원 주택 공급에) 찬성하면 누구 편, 반대하면 누구 편, 이렇게 논의가 협소해지는 게 안타깝다"라고 말했다.
그는 "개발을 하더라도 제한적으로 했으면 좋겠다"라고 주장했다. 이어 "녹지 총량 보존 차원에서 유연하게 생각할 수 있다"라며 "지금 용산공원 주변에 있는 고밀 주상복합 사이에 대각선으로 건물이 들어간다면 스카이라인을 해치지 않을 수 있고, 그 대신 없어지는 녹지를 용산 주변 개발이익 환수로 서남권·동부권 등에서 보충하는 식"이라고 설명했다.
용산공원 내 훼손부지만 청년주택 공급에 사용하자는 정부안에 대해선 "원론적인 얘기"라고 지적했다. 서울시가 제시한 강남 탄천 물재생센터도 "건설적인 대안으로 보긴 어렵다"라고 했다. 최 소장은 대신 "용산과 탄천뿐 아니라 정비사업까지도 포함한 주택 공급의 광역 간 협조체계가 필요하다"라고 강조했다. 다음은 최 소장과 나눈 일문일답.
"용산공원 주택공급, 논의 협소해져 안타까워"
▲ 최경호 주거중립성연구소 수처작주 소장이 28일 오전 서울 용산구 용산어린이정원 내 옛 미군 장군 숙소 구역에서 오마이뉴스 기자와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 권우성
- 최근 용산공원 내 주택 공급을 두고 정부와 서울시가 견해 차를 보였던 상황은 어떻게 평가하나.
"용산공원은 제 개인사가 있는 공간이다. 군 생활(용산 카투사)을 여기서 했다. 당시엔 먼 훗날 (미군기지가) 다 반환되면, 일부는 보존하고 일부는 개발해도 좋겠다고 생각했다. 다크투어(비극적 역사 현장을 돌아보는 여행)라는 말이 있듯 미8군 본부 행정동이나 한미연합사 등 사료적 가치가 있는 건물은 보존하고, 한국군의 베트남전 민간인 학살을 추모하는 공간이 조그맣게라도 하나 있으면 좋겠다고 생각했다.
그냥 '빈 땅이니 집 짓자'가 아니라 이 땅의 역사에 대해 생각해보는 게 우리 사회에서 중요한데, 지금은 이런 논의가 전혀 되지 않고 있다. (용산공원 주택 공급에) 찬성하면 누구 편, 반대하면 누구 편, 이렇게 논의가 협소해지는 게 안타깝다. 특정 정치인이나 특정 순간의 주택 공급에 얽매일 일이 아니다."
- 그렇다면 이 문제를 어떻게 봐야 하나?
"용산공원 안에만 시야가 머물면 안 된다. 경의선숲길의 경우 기찻길이 숲 공원으로 바뀌면서 낙후된 주변이 핫플레이스로 바뀌었다. 용산공원도 그렇게 될 거다. 후암동 뒷골목이 핫플레이스로 바뀌고 토지가치가 엄청 올라갈 텐데, 그 개발이익을 환수해 서울 시내 부족한 녹지를 어떻게 확보할지 논의하는 것도 필요하다."
- 용산공원 보존과 청년주택 공급 확대라는 두 쟁점 사이에선 어떤 생각을 갖고 있나?
"(두 쟁점이) 양립 가능하다고 생각한다. 녹지 총량 보존 차원에서 유연하게 생각할 수 있다. 지금 용산공원 주변에 있는 고밀 주상복합 사이에 대각선으로 건물이 들어간다면 스카이라인을 해치지 않을 수 있고, 그 대신 없어지는 녹지를 용산 주변 개발이익 환수로 서남권·동부권 등에서 보충하는 식이다. 녹지 총량을 해지지 않는 선에서 말이다.
그렇게 해서 서울 다른 지역에도 녹지가 많아진다면 우리가 용산공원을 사용한 것에 대해 후손들이 잘했다고 해주지 않을까? 지금 이런 논의를 할 수 있는 것도 20년 전 이곳을 다 개발하기로 한 게 아니라 공원으로 쓰기로 했기 때문이다. 그렇다면 그 기회를 후손에게도 줘야 하지 않나? 그때가 되면 다른 용도와 필요가 있을 수 있으니, 만약 개발을 하더라도 제한적으로 했으면 좋겠다."
- 용산공원 토양오염에 관한 문제의식도 있나?
"정부가 발표한 8.13 대책에 오염토 외부 반출 허용이 담겼다. 그런데 토양오염 문제는 그동안 시행착오를 거치며 해왔던 원칙이 있고 바꿀 때 신중해야 한다. 공기(공사기간) 단축을 위해 오염토를 외부로 떠넘길 일이 아니다. 그건 정의롭지 않다."
"5만호? 10만호? 숫자로 얘기할 수 없는 원칙들 먼저"
▲ 28일 오전 서울 용산구 용산어린이정원 내 옛 미군 장군 숙소 구역. ⓒ 권우성
- 용산공원을 주택부지로 활용한다고 할 때 적합한 규모와 방식은?
"5만 호다, 10만 호다, 이렇게 숫자부터 얘기할 게 아니라 숫자로 표현할 수 없는 원칙들이 먼저 나와야 한다. 저 능선 너머로 건물이 안 올라가면 좋겠다든가, 역사적 가치가 없는 건물은 허물고 새로 짓자든가, 이렇게 숫자로 얘기할 수 없는 주관식 질문에 대한 수많은 답을 놓고 토론해야 한다. 그걸 논의하는 자리엔 역사학자, 인류학자, 생태학자가 당연히 와야 한다. 그걸 한다고 공기가 늦춰지는 게 아니다.
그리고 200~300세대도 아니고 몇천 세대라면 청년만 넣을 게 아니라 신혼부부라든가 고령자도 넣어야 한다. 다양한 인구가 섞여 살아야 건강한 사회다. 또 부지가 워낙 넓고 부지마다 성격이 달라서 가령 후암동 쪽은 고령자와 가족 중심으로, 캠프킴(미군기지 반환 부지) 쪽 역세권은 초고층 건물로, 이태원 쪽은 1인 가구 중심으로 할 수 있겠다. 어느 하나로 몰아붙이지 않으면 좋겠다. 임대도 있지만 분양이나 협동조합 방식도 다양하게 섞여야 한다."
- 용산공원 내 훼손부지만 청년주택 공급에 사용하자는 정부안은 어떻게 평가하나?
"훼손 정도를 어떻게 볼 거냐는 디테일이 남아있지만, 원론적인 얘기다. 현실 가능성을 생각하면 법을 개정해야 한다. 미군기지 반환이 끝나야 토양오염 조사를 할 수 있고, 조사해야 작업을 할 수 있는데, 미군기지 반환이 언제 될지 모르고 반환 후 조사·정화에도 5~10년이 걸릴 것이다. 장기적으론 충분히 가능한데, 현실적으로 당장은 안 될 것이다. 착공이나 완공은커녕 계획수립조차도 말이다.
그사이 난개발이 더 걱정이다. 청년주택이 들어온다고 하면 여기 주변이 들썩들썩하지 않겠나. 몇 년 전부터 이쪽 업계에선 용산공원 주변에 투자해야 한다는 말이 다 돌았다. 거기서 생기는 이익을 서울시가 관리하고 국토부가 어떻게 사용할지 고민해야 한다."
▲ 서울 강남구 일원동 탄천물재생센터. 멀리 송파구 롯데월드타워가 보인다. ⓒ 권우성
- 오세훈 서울시장이 용산공원 주택 공급을 반대하며 대안으로 제시한 탄천 물재생센터 부지는 어떻게 보나?
"탄천은 탄천대로 접근해야 한다. 양재천·탄천 합수부 마스터플랜을 수립했다고 들었는데, 중요한 이유가 있어서 비공개한 게 아니라면 공개했으면 좋겠다. 그리고 하수처리장을 지하화한다고 하면, 아무 문제 없이 사람들이 가서 살아도 되는지에 대한 의문을 해소해주는 게 제안자의 의무다.
또 지하화에 돈이 꽤 들 텐데 그 돈이면 차라리 다른 곳에다 짓는 게 저렴할 수도 있어서, 건설적인 대안으로 보긴 어렵다. 용산이든 탄천이든 장기적으론 당연히 검토해야 하지만, 2028년까지의 전·월세 대란을 해결하는 데 도움은 안 된다."
- 김윤덕 국토부장관과 오세훈 시장이 최근 두 차례 회동에도 합의에 이르지 못했는데, 앞으로 이 문제를 어떻게 풀어가야 한다고 보나?
"논의 테이블이 필요하다. 다만 용산과 탄천만 놓고 논의 테이블을 만드는 건 낭비다. 두 분이 만난 김에 정비사업까지도 포함해 주택 공급에 관한 광역 간 협조 체계를 생각해야 한다. 유사하게는 광역 버스 노선을 조정하는 '대도시권광역교통위원회(대광위)'라고 있다. 국토부 산하이고 위원장이 차관급이다. 현대사회의 문제가 점점 광역화되고 있는 만큼, 이런 기구가 생겨서 용산과 탄천뿐 아니라 서울과 경기를 합친 광역 차원에서 생각하는 체계가 필요하다."