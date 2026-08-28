어느 파격적 제안 "용산공원에 단 한 채도 팔지 않는 아파트를"

▲ 24일 오후 서울 용산구 용산어린이정원 잔디광장과 국방부 건물 및 주변 고층아파트 단지. ⓒ 권우성 최근 청년 대상 공공주택 공급지로 회자하는 용산공원에 "단 한 채도 팔지 않는 아파트를 짓자"라는 파격적 제안이 나왔다. 반도체 설계 회사를 경영하는 이효승 ㈜네오와인 대표가 그 제안자다. 지난 21일 <슬로우뉴스>엔 그가 작성한 '용산공원에 아파트를 짓자-단, 한 채도 팔지 말고'라는 제목의 칼럼이 게재됐다. 이 대표는 경기 성남시에 주소지를 뒀고, 관련 업계 종사자도 아니다. 그런 그가 용산공원 개발에 아이디어를 제시한 이유는 간단했다. "고가 아파트가 우리 경제 전반에 영향을 미친다"라고 봤기 때문. "1990년대 초 서울~경기 왕복 5시간 출퇴근을 한 본인의 경험과 지역 출신 직원이 월급의 상당 부분을 주거비로 쓰는 상황도 떠올렸다"라고 했다. 해당 칼럼에선 "용산공원 91만 평 가운데 3분의 1은 공원과 문화 공간으로 남기고 나머지 부지에 고밀도 아파트를 지어 10만 가구 이상을 공급하되, 단 한 채도 분양하지 말자"라고 제안했다. "국가가 토지와 주택을 영구 소유해, 아파트에 붙을 프리미엄을 민간에 넘기지 말자"라는 게 제안의 핵심이다. 구체적으로는 청년·신혼부부에게 소득에 연동한 저렴한 임대료를 적용하고 단지 내 일부 마련한 고급 주택은 시장가로 임대해 다시 공공임대의 재원을 마련하는, 이른바 '생애 순환형 아파트'를 구상했다. 이 대표는 "이제까지 한 평도 민간에 분양된 적 없는 대규모 국공유지가 시민들에게 돌아올 수 있는 국면"이라며 기대감을 내비치기도 했다. 다음은 이 대표와 지난 26일 통화 및 서면으로 나눈 대화를 일문일답 형태로 정리한 것이다. "정부 소유 토지만큼은 그 가치를 함께 향유하자" ▲ 21일 오전 서울 용산구 국립중앙박물관에서 바라본 용산어린이정원과 주변 고층아파트 단지. ⓒ 권우성 - 반도체 설계 회사를 운영하는데, 용산공원 공공주택 공급과 관련한 칼럼을 쓴 이유가 뭔가. "부동산은 제 본업이 아니다. 그럼에도 부동산에 관한 생각을 글로 쓴 이유는 간단하다. 부동산 이슈가 우리 경제의 고질적인 문제가 됐기 때문이다. 고가 아파트 문제는 출생률 등 문제로 이어지고, 결국 우리 경제 전반에 지대한 영향을 미친다. 저 역시 과거 서울-경기를 출퇴근하며 매일 왕복 5시간을 할애했다. 지역 출신 직원들이 월급의 상당 부분을 주거비로 쓰고 있다는 점도 떠올렸다. 언제부터인가 예비 신혼부부들의 꿈이 '강남 아파트 입주'가 됐잖나. 뭔가 크게 잘못되고 있다는 생각에 글을 쓰기 시작했다. 용산공원 이슈에 주목하게 된 까닭은 땅의 이력 때문이다. 일제강점기에는 일본군 주둔지였고, 해방 후에는 미군 주둔지였다. 서울 한복판의 금싸라기 땅이 100년 넘게 잠겨 있었던 거다. 이후 정부는 평택 캠프 험프리스 일대에 미군 등 주요 전력을 단계적으로 이전했다. 한 평도 민간에 분양된 적 없는 대규모 국공유지가 시민들에게 돌아올 수 있는 국면을 맞은 셈이다. 미국의 경제학자 헨리 조지는 '토지에서 발생하는 지대는 사유(私有)될 수 없으며, 사회 전체에 의해 향유돼야 한다'라고 주장했다. 그러니 이미 민간이 소유한 땅이야 어쩔 수 없다고 해도, 정부가 소유하거나 수용해 개발하는 토지만큼은 그 가치를 공공이 보유하면서 청년층 등이 저렴하게 주거할 수 있게 해야 한다고 생각한다." - 용산공원 청년 공공주택 공급을 두고 정부와 서울시가 충돌하고 있다. 최근 상황을 어떻게 보나. "용산공원에 주택을 공급할 것이냐, 공원으로 존치할 것이냐보다 중요한 건 이 땅에서 생길 프리미엄을 국가가 영구히 보유할 방안에 대한 고민이라고 생각한다. 저는 '한 채도 팔지 않고 정부가 소유하는 임대주택'이 그 대안이 될 수 있다고 생각한다. 용산공원 91만 평은 전부 국가 소유고, 아직 이해관계가 붙지도 않았다. 아파트가 들어서면 생길 프리미엄은 최초 수분양자에게 넘기지 말고 국가가 영구히 보유하자. 이 땅의 가치는 바로 옆 아파트들의 시세가 말해준다. 공원 옆 용산 센트럴파크 해링턴스퀘어 38평의 매매가는 35.7억 원, 전세가 14.8억 원에 달한다. 임대료는 시세가 아니라 소득에서 역산하자. 청년은 12평에 월 50만 원, 신혼부부는 25평에 월 130만 원이면 어떨까. 아이가 생기면 33평에 150만 원, 아이가 둘이면 100만 원, 아이가 셋이면 50만 원... 임대료 면제는 없다. 청년이 내는 만큼은 다자녀도 내자. 공짜가 아니어야 제도가 산다. 평형도 33평을 끝으로 하자. 더 넓게 살고 싶으면 이사하고 그 빈자리에 다음 신혼부부가 들어오게 하자. 한강이 보이는 일부 호수만 대형 평수나 펜트하우스를 섞어 고급으로 짓자. 이들은 추첨이 아니라 선택으로 배정하고, 임대료는 공개 최고가 경매로 하자. 그럼 배정 특혜 시비가 사라질 수 있다. 낙찰가는 곧 공공의 수입이다. 같은 단지에서 청년은 월 50만 원, 펜트하우스는 월 수천만 원. 부자 한 가구의 임대료가 청년 수십 가구의 보조 재원이 되는 식이다." - 업계에서는 용산어린이정원 부지에 용적률 500%를 적용해 1만~2만 가구를 추산하는데. "저는 용산어린이정원뿐만 아니라 용산공원 약 91만 평 전체를 개발 대상으로 보자는 쪽이다. 91만 평 중 30%인 약 30만 평을 공원과 문화 시설로 남기자. 공원을 부지 가운데에 놓고, 국립중앙박물관과 전쟁기념관은 존치한다. 학교와 부대시설도 배치하자. 나머지 약 60만 평에 용적률 500%를 적용하면 연면적은 300만 평이다. 12평, 25평, 33평 혼합에 공용면적을 더한 가구당 평균 27평으로 나누면 약 11만 가구가 될 것이다. 물론 도로, 학교, 부대시설 등 부지를 뺀 순대지 기준으로 다시 산정해야 하는 개략치다. 정확한 가구 수는 실시설계의 몫이다." "청년들, 결혼 꿈꿀 수 있어야... 관건은 정부의 돌파구 마련" - 제안한 아이디어의 실현 가능성은 어느 정도라고 보나. "제가 제안한 아이디어가 실현되려면 세 가지가 전제돼야 한다. 첫째, 용산공원의 완전 반환이다. 지금까지 반환된 것은 본체 부지의 4분의 1 남짓이다. 우리 정부는 평택 미군기지 건설비 약 12조 원 가운데 91%를 부담했다. 완전 반환을 요구할 명분은 충분하다고 생각한다. 둘째, 토양 및 지하수 정화다. 반환 부지 중 일부인 캠프킴은 5년 넘게 토지 정화 작업 중이다. 착공 목표도 빨라야 2029년이다. 그래서 이 아이디어는 당장의 집값을 잡는 단기 처방이 아니다. 다만 정화비는 그 일대에 아파트가 아닌 공원을 지어도 똑같이 치러야 할 비용이다. 셋째, 법 개정이다. 현행 용산공원 조성 특별법은 부지의 국가 공원 조성을 원칙으로 하고 있다. 아이디어가 실현되려면 그 법을 바꿔야 하고, 또 매각과 분양전환 금지라는 내용을 법에 명시해야 한다. 그러니 실현 가능성이 어느 정도라고 따지기보다는 정부가 어떻게 돌파해 나갈 건지가 관건이라고 답하겠다. 해외에도 비슷한 사례가 있다. 1930년에 준공돼 올해로 97주년째인 빈의 공공주택 '칼 마르크스 호프(Karl-Marx-Hof)'가 대표적이다. 오스트리아의 수도 빈의 경우 의사, 변호사, 공무원, 예술가까지 시민의 60% 이상이 공공임대주택에 산다." - 마지막으로 할 말이 있다면. "서울에 거주하는 20~30대가 구직과 결혼을 포기하는 가장 큰 이유는 주거비에 있다고 본다. 청년들의 첫 경력 대부분이 중소기업 인턴과 신입직이다. 하지만 그 급여로는 수도권 주거비를 감당하기 어렵다. 국가데이터처(옛 통계청)에 따르면 2024년 기준 서울 무주택 가구는 216만 가구로 51.9%였다. 국토교통부가 발표한 서울의 소득 대비 주택 가격 비율(PIR)을 봐도 2024년 기준 월급을 고스란히 모았을 때 집을 장만하는 데 걸리는 시간이 약 14년이라고 한다. 최근 정치권과 정부가 내놓은 대책은 폐버스 개조와 고시원 욕조였다. 서울의 수십억 원짜리 아파트들을 보는 청년들에게, 기성세대가 지옥을 만들고 있는 게 아닐까 싶었다. 그래서 답답한 마음에 이런 아이디어라도 고민해 칼럼을 썼던 거다. 젊은이들이 좋은 환경에서 결혼과 육아를 꿈꿀 수 있도록 조금이나마 도움이 됐으면 한다." ▲ 이효승 ㈜네오와인 대표 ⓒ 본인 제공 #용산공원 #공공주택 #개발 #이효승 #용산어린이정원 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 박수림 (srsrsrim) 내방 구독하기 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 권우성 (kws21) 내방 구독하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 기사 요약 보기 추천63 댓글 공유