공정한 출발, 책임 있는 교육, 회복하는 교실...성기선이 답이다

오는 6월 3일에 치르는 경기도교육감 선거. 경기지역 교육시민단체들이 모인 2026 경기 민주진보교육감 단일화 추진위에 후보 4명이 등록해 표밭을 일구고 있습니다. 유은혜, 안민석, 박효진, 성기선 후보가 그들입니다. <오마이뉴스>는 경선인단 투표와 경기도민 여론조사를 앞두고 '나는 왜 ○○○을 지지하는가'를 마련했습니다. 단일 후보를 선출하기 위한 경선인단 투표는 오는 19일~21일까지, 경기도민 여론조사는 18~20일까지 진행합니다. 단일 후보는 22일 확정될 예정입니다.[편집자말] ▲ 6.3 경기교육감선거에 출마한 성기선 예비후보 ⓒ 성기선 캠프 경기도 교육은 지금 중요한 전환의 기로에 서 있다. 학령인구 감소, 교육격차 심화, 교실 내 갈등 증가 등 복합적인 문제들이 동시에 드러나고 있지만, 이를 근본적으로 해결할 구조적 처방은 여전히 부족한 상황이다. 이러한 시점에서 성기선 교육감 예비후보가 제시한 일련의 공약은 단순한 정책 제안을 넘어, 공교육의 방향을 다시 세우려는 시도라는 점에서 주목할 만하다. 우리는 그의 공약이 지닌 현실 인식과 실행 방향에 공감하며, 그를 지지하는 이유를 다음과 같이 밝힌다. 첫째, 교육의 출발선을 바로 세우겠다는 문제의식이 분명하다. 초등학교 1학년 학급당 학생 수를 10명으로 제한하겠다는 공약은 단순한 숫자의 문제가 아니라 교육 철학의 전환을 의미한다. 현재 교실은 다양한 배경과 준비 수준을 가진 아이들이 한 공간에 모여 있지만, 이를 충분히 고려하지 못한 채 획일적인 방식으로 운영되는 경우가 많다. 그 결과 일부 학생은 학교 적응 단계에서부터 어려움을 겪고, 이는 곧 학습 격차로 이어진다. 성 후보는 이러한 현실을 '출발선의 불평등'으로 진단하며, 가장 처음의 단계에서부터 아이들을 세심하게 살피는 구조를 만들겠다고 제안한다. 이는 사교육에 의존하지 않고도 학교가 아이들의 기초를 책임질 수 있는 토대를 마련한다는 점에서 의미가 크다. 모든 학생을 끝까지 책임진다는 마음 둘째, 모든 학생을 끝까지 책임지는 공교육의 역할을 복원하려는 점이다. 현재 학교 교육은 중간 수준의 학생을 중심으로 설계되어, 앞서가는 학생에게는 충분한 도전 기회를 제공하지 못하고, 학습이 느린 학생에게는 적절한 지원을 하지 못하는 구조적 한계를 드러내고 있다. 성 후보가 제시한 '다층형 책임교육'은 이러한 문제를 정면으로 다룬다. 빠른 학생, 보통의 학생, 그리고 학습이 더딘 학생을 구분하고 분리하는 것이 아니라, 한 교실 안에서 각자의 속도에 맞게 성장할 수 있도록 교육 체계를 재설계하겠다는 것이다. 이는 단순한 보충·심화 프로그램의 확대가 아니라, 학교 자체의 운영 방식을 바꾸겠다는 선언에 가깝다. 공교육이 모든 아이를 책임질 수 있다는 신뢰를 회복하는 길 역시 이 지점에서 시작된다고 본다. ▲ 6.3 경기교육감선거에 출마한 성기선 예비후보 ⓒ 성기선 캠프 셋째, 교실을 다시 '공동체'로 세우려는 접근이 설득력을 갖는다. 최근 교권 침해와 학교폭력 문제는 교육 현장의 가장 큰 위기 요인으로 지적되고 있다. 그러나 그 해결 방식은 대체로 처벌 강화나 일시적 대응에 머무르는 경우가 많았다. 성 후보는 이를 개인의 문제로 보지 않고, 시스템의 부재에서 비롯된 구조적 문제로 진단한다. 그리고 '예방-회복-공적 지원'이라는 세 축을 통해 갈등을 줄이고 관계를 회복하는 방향을 제시한다. 특히 교사가 모든 부담을 홀로 감당하지 않도록 공적 지원 체계를 강화하겠다는 점은 현장의 현실을 반영한 대안으로 평가된다. 교권 보호를 학생의 배움을 지키는 조건으로 이해하는 관점 역시 균형 잡힌 접근이다. 무엇보다 중요한 것은 이 세 가지 공약이 서로 분리된 정책이 아니라 하나의 방향으로 연결되어 있다는 점이다. 작은 교실에서의 공정한 출발, 모든 학생을 책임지는 수업 구조, 그리고 존중과 회복이 가능한 교실 문화는 각각 독립된 과제가 아니라 상호 보완적인 관계에 있다. 성 후보의 공약은 이 세 요소를 동시에 작동시키는 구조적 개편을 지향하고 있으며, 이는 기존의 단편적 정책과 분명한 차이를 보인다. 우리는 교육이 단기간의 성과가 아니라 장기적인 신뢰 위에서 작동하는 영역이라고 본다. 그렇기에 더더욱 교육 정책은 선언이 아니라 실행 가능한 구조로 제시되어야 한다. 성기선 후보의 공약은 현장의 문제를 구체적으로 진단하고, 이를 해결하기 위한 방향을 체계적으로 제시하고 있다는 점에서 현실성과 설득력을 갖는다. 경기도 교육이 다시 신뢰를 회복하기 위해서는 공정한 출발을 보장하고, 모든 학생을 책임지며, 교실을 공동체로 회복하는 변화가 필요하다. 우리는 이러한 변화의 가능성을 제시한 성기선 교육감 예비후보를 지지하며, 그의 정책이 공교육의 새로운 기준으로 자리 잡기를 기대한다. #경기도교육감 #성기선 10만인클럽 프로필사진 글 백성일 () 내방 구독하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 기사 요약 보기 추천8 댓글 공유