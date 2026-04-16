아이들 숨통 틔울 '엄마'의 진심, '유은혜'란 이름에서 찾았다

오는 6월 3일에 치르는 경기도교육감 선거. 경기지역 교육시민단체들이 모인 2026 경기 민주진보교육감 단일화 추진위에 후보 4명이 등록해 표밭을 일구고 있습니다. 유은혜, 안민석, 박효진, 성기선 후보가 그들입니다. <오마이뉴스>는 경선인단 투표와 경기도민 여론조사를 앞두고 '나는 왜 ○○○을 지지하는가'를 마련했습니다. 단일 후보를 선출하기 위한 경선인단 투표는 오는 19일~21일까지, 경기도민 여론조사는 18~20일까지 진행합니다. 단일 후보는 22일 확정될 예정입니다.