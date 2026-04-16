박효진 선생을 경기교육감 후보로 지지하는 세 가지 이유

오는 6월 3일에 치르는 경기도교육감 선거. 경기지역 교육시민단체들이 모인 2026 경기 민주진보교육감 단일화 추진위에 후보 4명이 등록해 표밭을 일구고 있습니다. 유은혜, 안민석, 박효진, 성기선 후보가 그들입니다. <오마이뉴스>는 경선인단 투표와 경기도민 여론조사를 앞두고 '나는 왜 ○○○을 지지하는가'를 마련했습니다. 단일 후보를 선출하기 위한 경선인단 투표는 오는 19일~21일까지, 경기도민 여론조사는 18~20일까지 진행합니다. 단일 후보는 22일 확정될 예정입니다.[편집자말] 1. 오래 보았다 ▲ 6.3 경기도교육감 선거에 출마한 박효진 예비후보 ⓒ 박효진 캠프 제공 어느 조직의 수장이 되는 유형은 대개 세 가지로 나눌 수 있다. 첫째, 그 조직의 일을 한 번도 해본 적이 없지만 권력이 있어 그 힘으로 수장이 되는 경우.(예:평생 검사 하다가 통신회사 사장하는 경우, 정치만 하다가 갑자기 교육감이 되는 경우). 둘째, 그 조직에 근무를 하였으나 아무 문제의식이나 개선 의지 없이 그냥 승진 기회가 되어 그 자리에 올라가는 경우. 셋째, 그 조직에 충실하게 근무하며 문제의식을 느끼고 이를 해결하기 위해 꾸준히 노력하여 그 성과를 바탕으로 수장이 되는 경우.(예: 이재명 대통령) 박효진 선생은 30년 학교에 근무하며, 더 나은 교육을 위해 헌신적으로 노력한 '특별한 경력'의 교사이다. 경기도 4개 신도시(고양, 성남, 부천, 안양과천의왕) 고교입시 평준화를 제안하고 실천하는데 앞장서서 고등학교 간 과잉 경쟁과 중학생들의 입시 부담을 줄여, 좁은 그릇에 많은 지식을 담는 교육에서 그릇을 넓히는 교육으로 전환하였다. 일방적인 주입식 수업에 집중을 못하는 학생들을 보며 이를 개선하기 위해 직접 발로 뛰었다. 그는 학생들이 서로 질문하고 배우며 함께 성장하는 '배움의 공동체' 수업을 위해 경기도뿐 아니라 전국을 오가며 공부한 것을 직접 실천했다. 결국 그는 살아있는 수업으로 수업의 질을 높였다. 교복값이 유난히 비쌌던 1990년대 말, 경기도 최초로 교복 공동구매를 추진하여 교복값을 적정화시켰다. 이를 통해 그는 경제정의 실천과 좋은 품질의 상품을 적정하게 살 수 있는 경제교육을 직접 실천하였다. 또한 가는 학교마다 민주적인 학교문화, 활발한 학생 자치, 학부모들의 독서 모임 등을 통해 살아 숨쉬는 학교를 만들었다. 덕분에 그가 다른 학교로 전근을 갈 때는 학부모들이 더 근무하게 해달라고 교육청에 건의를 하는 일화까지 생겼을 정도다. 자신이 근무한 학교에서 본질에 충실하고 한편으로는 더욱 나은 교육 현장을 위해 헌신적으로 노력한 한결같은 사람이 바로 박효진 선생이다. 30여년을 지켜본 내 눈에는 그의 교육철학과 실천, 그리고 교육비전이 경기도 교육을 살려야 하는 수장에 정확하게 들어 맞는다. 지금은 현장의 시대이기에. 2. 자세히 보았다 전교조 안양과천지회가 이사를 하는 날이었다. 작은 살림살이는 선생님들끼리 차에 옮길 수 있었지만, 냉장고가 문제였다. 그 때 지회장이었던 박효진 선생은 아무 말없이 냉장고를 혼자서 번쩍 들고 계단을 내려가더니 그 큰 냉장고를 이삿짐 차에 올렸다. 모두 깜짝 놀랐다. 짐을 정리하고 뒤풀이 때 냉장고를 번쩍 들 수 있었던 이유를 물었다. 그때 그는 이렇게 말하였다. "지금도 잊지 않습니다. 과천 2단지 이삿짐센터 02-502-△△△△, 등록금을 마련하기 위해 복학 후 시작한 이삿짐 노동. 엘리베이터 없는 5층 아파트를 동료와 단둘이 피아노를 메고 오르내렸습니다. 이곳엔 특별한 문화가 있었습니다. 경력자와 초보자가 똑같은 노임을 받는 것. '처음 하는 사람이 더 힘드니 똑같이 나누는 것이 당연하다'는 이 투박한 연대가 저를 경제적 궁핍에서 해방시켜 주었고, '일한 만큼 균등하게 나누는 것이 상식'이라는 노동의 가치가 제 인생철학의 근간이 되었습니다." 냉장고를 번쩍 드는 괴력이 어디서 나왔는지 궁금증이 해결되었고 아울러 그의 삶의 철학을 들을 수 있는 순간이었다. 그는 삶의 가장 낮은 곳에서, 가장 뜨거운 땀방울을 흘리며 '사람'과 '세상'을 배웠다. 몸으로 배운 삶의 철학을 교육으로 실천하여 학생들이, 교육종사자들이 평등하고 성실하게 사는 희망의 교육 현장을 꿈꾸며 살았던 것이다. 뼛속 깊이 학생에 대한 사랑과 이해를 새긴 그는 교육을 위한 교사들의 순수한 열정 그리고 학교 현장 교육종사자들의 간절한 염원을 안다. 그렇기에 그가 펼치는 교육정책 하나하나에서 진정 경기도교육의 희망을 찾을 수 있을 것이라는 확신이 든다. 지금은 현장의 시대이기에. 3. 새롭게 보았다 ▲ 6.3 경기도교육감 선거에 출마한 박효진 예비후보 ⓒ 박효진 캠프 제공 나는 안양 인덕원역 근처에 산다. 여기에 인덕원대우(센트로빌)라는 특별한 아파트가 있다. 2800여세대가 사는 이 아파트는 재건축 당시 전국에서 주목을 받았다. 바람직한 아파트 공동체를 꿈꾸며 연합조합장에 당선된 사람이 박효진 현직교사이기 때문이었다. 그는 공사의 부조리 하나 없이 책임 감독을 했을뿐 아니라, 조합장에게 주는 혜택(?)마저 모두 거부한 전국의 모범사례로 평가 받았다. 나는 의왕 청계사 근처에서 텃밭을 가꾼다. 그 텃밭 근처에는 청계 발도로프학교라는 대안학교가 있다. 그는 이곳의 설립과 운영에 헌신을 하였다. 그 뿐인가. 과천의 대안유치원인 공동육아에도 헌신을 하였다. 이상한 일이다. 본인은 공교육에 종사하며 대안교육에 힘쓰다니... 그의 행보는 무모한 도전으로도 보인다. 그러나 자신이 꿈꾸는 공동체를 이루기 위해 용단을 내려 헌신하는 자세 그리고 성공하는 모습, 대안교육을 통해 바람직한 교육내용을 공교육에 접목시키는 창의적인 도전 속에서 경기교육의 희망을 보았다. 전교조경기지부장 전국 사무처장 등을 거치며 검증된 공정한 행정과 추진력, 그리고 청렴의 실천과 창의적 도전 정신은 경기교육의 수장으로서 매우 필요한 덕목이다. 지금은 현장의 시대이기에. #경기도교육감 #박효진 10만인클럽 프로필사진 글 강범식 () 내방 구독하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 기사 요약 보기 추천13 댓글 공유