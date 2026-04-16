'교육혁신 길' 함께 걸어온 안민석에게 거는 기대

오는 6월 3일에 치르는 경기도교육감 선거. 경기지역 교육시민단체들이 모인 2026 경기 민주진보교육감 단일화 추진위에 후보 4명이 등록해 표밭을 일구고 있습니다. 유은혜, 안민석, 박효진, 성기선 후보가 그들입니다. <오마이뉴스>는 경선인단 투표와 경기도민 여론조사를 앞두고 '나는 왜 ○○○을 지지하는가'를 마련했습니다. 단일 후보를 선출하기 위한 경선인단 투표는 오는 19일~21일까지, 경기도민 여론조사는 18~20일까지 진행합니다. 단일 후보는 22일 확정될 예정입니다.[편집자말] ▲ 6.3 경기도교육감 선거에 출마한 안민석 예비후보 ⓒ 안민석 캠프 안민석이라는 이름 석 자를 떠올리면 가장 먼저 '뜨거운 열정'과 '지치지 않는 추진력'이 생각납니다. 그와 저는 경기도에서 혁신 교육의 첫 삽을 뜨고, 무상급식이라는 당시로서는 혁명적인 과제를 현실로 만들어냈던 시절을 공유하고 있습니다. 모두가 "재정적 부담 때문에 불가능하다"며 손사래 칠 때, 안민석은 현장을 발로 뛰며 설득과 합의의 과정을 마다하지 않았습니다. 그 과정에서 저는 안민석 후보의 진면목을 보았습니다. 그는 결코 앞에 나서 자신을 드러내는 사람이 아니었습니다. 그러나 가장 어려운 순간마다 끝까지 남아 설득하고, 조정하고, 결국 결과를 만들어내는 사람이었습니다. 교육은 바로 그런 사람이 이끌어가야 합니다. 그는 단순히 정치인이 아니라, 교사와 교수를 거쳐 20년 의정 활동 대부분을 교육 상임위에서 보낸 보기 드문 교육 전문가입니다. 제가 경기도교육감과 교육부장관을 지낼 때 서로 믿고 의지한 진정한 '교육 동지'였습니다. 지금 우리 교육은 절박한 위기에 처해 있습니다. 연간 30조 원에 육박하는 사교육비, 세계 꼴찌 수준의 학생·교사 행복 지수, 그리고 가장 가슴 아픈 통계인 학생 자살률 세계 1위라는 오명은 우리 교육 생태계가 근본부터 병들어 있음을 방증합니다. 안민석은 이 비극적인 지표들을 정면으로 응시합니다. 그리고 강조합니다. "경쟁 위주의 교육 생태계를 바꾸지 않으면 대한민국에 미래는 없다"라고 말입니다. 안민석, 그가 꿈꾸는 교육 그가 꿈꾸는 교육은 명확합니다. 아이들이 각자의 재능과 소질을 발견할 수 있는 기회를 제공하는 교육, 협력을 통해 공동체 의식을 배우는 교실입니다. 이를 위해 그는 단순히 구호에 그치지 않고 구체적인 실천 방안을 제시합니다. 그의 정책적 역량으로 설치된 '국가교육위원회'에 이어 '경기교육위원회' 설치로 사회적 합의를 이끌어내어 모두의 교육을 실현하려는 의지를 분명히 했습니다. 안민석이 '한국의 에르끼 아호'로 사회 대타협을 통한 한국교육의 판을 바꾸는 새로운 이정표를 제시할 것으로 믿습니다. 안민석이 경기도교육감이라는 새로운 도전에 나섰습니다. 그는 제가 시작했던 혁신교육의 정신을 계승하면서도, 시대적 요구에 발맞춘 AI교육체제를 통해 미래교육의 비전을 제시하고 있습니다. 그는 "AI교육체제는 혁신교육체제와 4·16교육체제를 잇는 미래교육체제로 기술이 아니라 사람이 중심인 교육입니다. AI시대에 아이들이 기술에 종속되지 않고, 인간의 존엄을 지키며, 세계와 공존하고 연대하는 인재로 성장하는 교육입니다"라고 말합니다. 그는 AI교육시스템으로 현 정부의 핵심 교육정책인 인재 양성을 경기교육으로 선도하고, 지역 간, 계층 간 교육격차를 해소하며, 데이터에 기반한 진로진학지도를 합니다. 교사들의 교육활동을 보장하기 위해 교사 교육활동 면책권, 교사 정치기본권, 교사 처우개선을 추진합니다. '안심에듀무상통학버스'로 농어촌 지역의 불편한 교통, 신도시의 부족한 버스 노선 때문에 부모님들이 등하교 때 치르는 통학 전쟁을 끝냅니다. 이재명 대통령이 대한민국 국민성장펀드로 AI시대를 준비하고 있듯이, 안민석은 AI시대 첫 경기도 교육감으로서 '씨앗 교육펀드'로 청소년의 미래를 위한 첫 투자자가 되고자 합니다. 모든 공약을 실현하기 위한 신박한 정책으로 교육행정과 일반행정의 벽깨기를 제안했습니다. 법이 문제가 되지 않고, 예산이 문제가 되지 않으며 오직 철학과 의지가 문제라는 것입니다. 필요한 법은 제정하거나 개정하면 되고, 예산은 지자체와 협의하면 된다는 것입니다. 에듀폴리티션, 교육정치가를 표방하는 안민석다운 발상입니다. 누구도 소외되지 않도록 살피겠다는 약속 ▲ 6.3 경기도교육감 선거에 출마한 안민석 예비후보 ⓒ 안민석 캠프 '교육 소확행' '워킹스쿨버스' 같은 생활 밀착형 정책들은 안민석의 섬세한 교육정책을 엿볼 수 있습니다. 다문화 가정, 특수교육 대상자, 그리고 '느린 학습자'까지 누구도 소외되지 않도록 세심하게 살피겠다고 그는 약속합니다. 한국백혈병소아암협회 회장으로서 병원학교 설립과 지원에 오랫동안 헌신해 왔습니다. 환아들의 대학 입학을 위해 전국의 공사립대학을 찾아다니며 20여 대학에 특례입학제도를 만들었습니다. 이러한 활동이 널리 알려지지 않았다는 사실이 오히려 그를 더욱 신뢰하게 만드는 이유입니다. 낮은 곳에서 묵묵히 책임을 다하는 것, 그것이야말로 교육자가 지녀야 할 가장 중요한 덕목이기 때문입니다. 안민석은 '단 한 명의 아이도 포기하지 않겠다'는 교육 철학의 완성형입니다. 교육은 정권의 전유물이 아닙니다. 정권은 유한하나 교육은 영원합니다. 핀란드가 20년이 넘는 세월 동안 흔들림 없이 교육개혁을 완수할 수 있었던 비결은 바로 '사회적 합의'였습니다. 안민석은 이 합의를 이끌어낼 수 있는 포용력과, 결정된 정책을 끝까지 밀어붙일 추진력을 동시에 갖춘 적임자입니다. 그는 과거를 되풀이하려는 사람이 아닙니다. 혁신교육이 쌓아온 성과 위에서, 시대의 변화에 응답하는 새로운 교육을 설계하려는 사람입니다. 교육부장관으로 일하면서 저는 한 가지를 분명히 깨달았습니다. 교육개혁은 현장의 의지만으로는 완성되지 않습니다. 중앙 정부와 국회, 지방 교육행정이 같은 방향을 바라볼 때 비로소 제도가 바뀝니다. 안민석 후보는 그 연결고리를 만들 수 있는 몇 안 되는 인물입니다. 교육감은 단순한 행정 책임자가 아닙니다. 교육 제도를 바꾸기 위해서는 정치적 협상력과 입법 환경을 만들어내는 능력이 필수적입니다. 학교폭력예방법 개정과 교사 정치기본권 보장을 비롯한 제도적 과제들은 현장의 노력만으로는 결코 해결될 수 없습니다. 국회와 정부를 움직여야 합니다. 안민석 후보는 이 점에서 분명한 강점을 가지고 있습니다. 오랜 의정 경험과 네트워크는 경기교육을 넘어 대한민국 교육개혁으로 이어질 수 있는 소중한 자산입니다. 그는 교사의 정치기본권 확대를 공개적으로 지지하며, 교육 주체의 권리를 제도적으로 뒷받침하기 위해 꾸준히 노력해 온 인물입니다. 지금 우리에게 필요한 것은 현상 유지가 아닙니다. 변화입니다. 그러나 그 변화는 공허한 구호가 아니라, 검증된 경험과 실천 능력 위에서 이루어져야 합니다. 무상급식과 혁신교육을 함께 만들어낸 동지로서, 그리고 우리 교육의 미래를 걱정하는 선배로서 저는 확신합니다. 안민석이 만드는 경기교육은 아이들에게는 꿈을, 학부모에게는 안심을, 교사에게는 자긍심을 되찾아줄 것입니다. 교육혁신의 긴 행로에서 안민석이라는 든든한 길잡이와 함께 경기교육으로 한국교육의 새로운 표준을 만들어가기를 간절히 소망합니다. #경기도교육감 #안민석 10만인클럽 프로필사진 글 김상곤 () 내방 구독하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 기사 요약 보기 추천3 댓글 공유