나는 검찰개혁론자다, 하지만 이 방식으로는 곤란하다

▲ 공소청·중수청법 국회 본회의 통과… 검찰청 역사속으로 올 10월 공소청과 중대범죄수사청(중수청) 신설을 위한 법안의 국회 입법 절차가 지난 3월 21일 더불어민주당 주도로 완료됐다. 이로써 정부조직법 개정에 따라 역사 속으로 사라지는 검찰청을 대신해 기소와 중대범죄 수사를 각각 따로 맡는 새 형사사법 기구에 대한 법적 근거가 마련됐다. 사진은 3월 23일 서울 서초구 대검찰청. ⓒ 연합뉴스