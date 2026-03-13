이것이 정말 우리가 기다려 온 검찰 개혁인가?

검찰개혁을 두고 정치권 안팎에서 여러 의견이 나오고 있습니다. 이에 오마이뉴스는 검찰개혁에 대한 다양한 의견을 소개합니다.[편집자말] ▲ 대검찰청 대검찰청 ⓒ 이정민 1. 검찰개혁, 한국 민주주의의 오래된 질문 한국 현대 정치에서 검찰개혁은 단순한 제도 개편의 문제가 아니었다. 그것은 한국 민주주의의 깊이를 시험하는 역사적 과제였다. 군사정권 시절부터 이어져 온 검찰 권력은 민주화 이후에도 크게 해체되지 않았다. 민주화 이후에도 검찰은 수사권과 기소권을 동시에 쥔 채 막강한 영향력을 유지해 왔다. 검찰은 형사사법 체계의 핵심 기관이었지만 동시에 정치권력과 복잡하게 얽힌 권력기관이기도 했다. 어떤 시기에는 정권의 협력자가 되었고, 또 어떤 시기에는 정권과 충돌하며 스스로 하나의 정치적 행위자로 등장하기도 했다. 그 과정에서 검찰은 단순한 사법기관을 넘어 사실상 독립적인 권력기관처럼 기능해 왔다. 그래서 한국 사회에서 검찰개혁 논쟁은 언제나 같은 질문에서 출발했다. "검찰 권력을 누가 통제할 것인가." 이 질문은 행정 조직을 어떻게 바꿀 것인가 하는 기술적 문제를 넘어선다. 그것은 민주주의의 근본 원리에 관한 질문이다. 권력기관이 시민 위에 군림하는 구조를 유지할 것인가, 아니면 시민의 통제 아래 두는 구조로 바꿀 것인가 하는 문제이기 때문이다. 검찰개혁 요구는 하루아침에 생긴 정치 구호가 아니다. 오랜 세월 반복되어 온 역사적 요구였다. 검찰은 사건을 수사할 수 있을 뿐 아니라 기소 여부를 결정하는 권한까지 동시에 가지고 있었다. 사건을 언제 시작하고 어디까지 확대할 것인지, 언제 끝낼 것인지도 사실상 내부 판단에 크게 의존했다. 이러한 권한은 때로 정의를 실현하는 힘이 되었다. 그러나 동시에 정치적 무기가 되는 경우도 적지 않았다. 정권과의 관계, 정치적 이해관계, 사회적 분위기에 따라 어떤 사건은 끝까지 파헤쳐졌고 어떤 사건은 조용히 사라졌다. 이런 경험이 반복되면서 시민사회는 점점 더 분명한 요구를 내놓기 시작했다. 수사권과 기소권을 분리하라는 요구였다. 그리고 검찰 권력을 민주적으로 통제할 수 있는 제도적 장치를 마련하라는 요구였다. 이 요구는 특정 정당이나 정치세력의 구호가 아니라 민주주의의 기본 원칙에서 나온 것이었다. 2. 정부 입법안이 던진 충격 이러한 역사적 배경 속에서 새로운 정부가 출범했을 때 많은 시민들은 기대를 품었다. 오랫동안 누적된 검찰권 남용 논란과 촛불 이후 이어진 개혁 요구를 생각하면 이번에는 다를 것이라는 기대가 자연스럽게 형성되었다. 그러나 최근 발표된 검찰개혁 정부 입법안을 접한 시민들의 반응은 기대와는 거리가 멀었다. 많은 사람들은 당혹감과 허탈감을 동시에 느끼고 있다. 솔직히 말해 이렇게 될 것이라고 예상한 사람은 많지 않았다. 정부가 제시한 개편안의 핵심은 검찰청을 공소청으로 전환하고, 별도로 중대범죄수사청을 설치하는 구조다. 겉으로 보면 수사와 기소 기능을 분리하는 것처럼 보인다. 형식적으로는 권력 분산의 방향처럼 읽히기도 한다. 하지만 법안의 구체적인 내용을 들여다본 전문가들과 시민단체에서는 다른 평가가 나오고 있다. 이름과 조직 구조는 달라지지만 실제 권력 구조는 크게 변하지 않는다는 비판이다. 핵심 쟁점은 바로 이것이다. 이 개편이 검찰 권력을 해체하는 개혁인가, 아니면 검찰 조직을 재편하는 행정 개편인가 하는 문제다. 수사와 기소가 형식적으로 분리된 것처럼 보이지만 검사 집단의 영향력은 여전히 강하게 유지되는 구조라는 지적이 이어지고 있다. 조직의 이름이 바뀌고 기관이 나뉘더라도 실제 권력의 중심이 그대로 남아 있다면 그것은 개혁이라고 부르기 어렵다는 것이다. 그래서 시민들은 다시 질문하기 시작했다. "이것이 정말 우리가 기다려 온 검찰개혁인가. 받아들이기 어렵다." 정치에서 가장 위험한 것은 개혁을 반대하는 정치가 아니다. 가장 위험한 것은 개혁의 언어를 사용하면서 실제로는 개혁을 하지 않는 정치다. 지금 많은 시민들이 느끼는 불안과 의심은 바로 여기에서 비롯된다. 조직 이름을 바꾸는 일은 어렵지 않다. 기관을 나누는 일도 행정적으로는 가능하다. 그러나 권력을 해체하는 일은 완전히 다른 차원의 문제다. 검찰 권력이 한국 사회에서 강력했던 이유는 단지 검찰청이라는 조직 이름 때문이 아니었다. 수사권과 기소권, 법조 엘리트 네트워크, 정치권과 언론과 연결된 영향력 구조가 결합되어 있었기 때문이다. 그 구조가 그대로 남아 있다면, 개혁이라는 말은 설득력을 잃게 된다. ▲ 대검찰청 서울 서초구 대검찰청 모습. ⓒ 연합뉴스 3. 민주당 내부에서 드러난 균열 검찰개혁 정부 입법안을 둘러싼 논쟁은 이제 정치권 내부에서도 본격적으로 표면화되고 있다. 특히 더불어민주당 내부에서 나타나는 미묘한 균열은 이번 논쟁이 단순한 정책 토론을 넘어 정치적 방향을 둘러싼 갈등으로 번지고 있음을 보여준다. 표면적으로는 법안의 내용과 추진 방식에 대한 의견 차이처럼 보인다. 일부 인사들은 개혁의 취지에는 공감하지만 속도 조절과 사회적 합의를 강조하며 신중론을 제기하고 있다. 반면 다른 한편에서는 이러한 태도를 사실상 개혁의 후퇴로 보고 강하게 비판하고 있다. 그러나 이 논쟁의 이면에는 더 깊은 변화가 있다. 그동안 자신의 정치적 정체성을 분명히 드러내지 않던 세력들이 최근 들어 서서히 모습을 드러내기 시작했다는 점이다. 오랫동안 침묵 속에 머물러 있던 인사들이 하나둘씩 입장을 밝히기 시작하면서 당내의 잠재적 갈등이 수면 위로 떠오르고 있다. 특히 대통령과 법무부 장관의 SNS 발언 이후 이런 흐름은 더욱 뚜렷해졌다. 두 사람의 발언은 개혁을 추진하되 전체를 싸잡아 비난하는 방식은 바람직하지 않다는 취지였다. 그러나 많은 지지자들에게는 그 메시지가 다른 신호로 읽혔다. 개혁의 속도를 늦추려는 신호가 아니냐는 해석이 나온 것이다. 그 틈을 타 그동안 입장을 밝히지 않던 인사들이 잇따라 목소리를 내기 시작했다. 그 결과 검찰개혁을 둘러싼 논쟁은 단순한 정책 논쟁을 넘어 정치적 의지의 문제로 확대되고 있다. 여기서 제기되는 근본적인 질문은 매우 단순하다. 정말로 검찰개혁을 할 것인가. 아니면 개혁이라는 이름을 사용하면서 실제로는 기존 권력 구조와 타협할 것인가. 만약 정부의 입법안이 강하게 밀어붙일 정치적 의지도 없이 절충과 타협 속에서 흐지부지될 것이라면, 애초에 왜 검찰개혁이라는 거대한 의제를 꺼냈는가 하는 질문이 나올 수밖에 없다. 검찰청 해체 논의는 단순한 조직 개편이 아니다. 그것은 수사와 기소 권력이 한 기관에 집중된 구조를 근본적으로 바꾸겠다는 선언이다. 동시에 한국 권력 구조의 오래된 관행을 뒤흔드는 정치적 결단이다. 그런 중대한 결정을 이야기하면서도 실제로는 끝까지 밀어붙일 의지가 없다면 그것은 개혁이 아니라 정치적 제스처에 불과하다. 4. 시민이 지켜보는 마지막 질문 검찰개혁은 단순한 정책 공약이 아니었다. 그것은 촛불 이후 한국 사회가 스스로에게 약속한 변화였다. 광장에서 수많은 시민들이 외쳤던 것은 단지 한 정권의 교체가 아니었다. 그들은 권력의 작동 방식을 바꾸고 싶어 했다. 특정 기관이나 엘리트 집단이 시민 위에 군림하는 구조를 끝내고, 권력이 시민의 통제 아래 놓이는 민주주의를 만들고 싶어 했다. 그 약속의 핵심에 검찰개혁이 있었다. 권력기관이 국민 위에 군림하지 않는 나라. 수사기관이 정치 권력의 도구가 되지 않는 나라. 법이 권력자를 위해 존재하는 것이 아니라 시민을 보호하는 장치가 되는 나라. 이 약속을 믿었기 때문에 시민들은 긴 시간을 기다렸다. 정치권의 복잡한 협상과 제도 설계의 어려움도 이해하려 했다. 때로는 개혁이 늦어지는 과정도 감내했다. 그러나 그 기다림의 전제는 분명했다. 결국은 권력 구조가 바뀔 것이라는 믿음이었다. 하지만 지금 많은 시민들이 느끼는 감정은 단순한 실망을 넘어선다. 그것은 허탈감과 분노가 뒤섞인 감정이다. 왜냐하면 사람들은 다시 같은 질문을 던지고 있기 때문이다. "이것이 정말 우리가 기다려 온 개혁인가." 한국 사회에서 검찰개혁 논쟁은 이미 수십 년 동안 반복되어 왔다. 정권이 바뀔 때마다 개혁이 이야기되었고, 새로운 제도가 제안되었으며, 수많은 논쟁이 이어졌다. 그러나 그 긴 과정 속에서 시민들은 한 가지 사실을 점점 더 분명하게 깨닫게 되었다. 권력은 스스로 내려놓지 않는다는 사실이다. 권력은 언제나 자신을 유지하려는 방향으로 움직인다. 조직은 자신의 권한을 지키려 하고, 제도는 기존 질서를 보호하려 한다. 그래서 권력 구조를 바꾸는 일은 언제나 강한 정치적 결단을 필요로 한다. 누군가가 그 권력을 실제로 나누고 통제하려는 의지를 가져야만 변화가 가능하다. 지금 시민들이 주목하는 것도 바로 그 지점이다. 이번 정부의 개혁이 단지 제도 설계의 문제인지, 아니면 권력 구조를 실제로 바꾸려는 정치적 결단인지에 대한 질문이다. 만약 이번 개혁이 결국 조직 이름을 바꾸고 기관을 재배치하는 수준에 머문다면 그것은 역사 속에서 또 하나의 미완의 개혁으로 기록될 것이다. 그러나 반대로 검찰 권력의 구조적 문제를 실제로 해결하려는 방향으로 나아간다면 그것은 한국 민주주의의 중요한 전환점이 될 수도 있다. 지금 이 순간에도 시민들은 조용히 지켜보고 있다. 정치권의 말이 아니라 실제로 어떤 제도가 만들어지는지, 권력이 어떻게 나뉘는지, 그리고 그 권력이 누구의 통제를 받게 되는지를 보고 있다. 만약 이번에도 검찰 권력이 본질적으로 유지된다면 그것은 단지 한 정부의 정책 실패로 끝나지 않을 것이다. 그것은 한국 민주주의가 또 한 번 중요한 기회를 놓쳤다는 의미가 될 것이다. 동시에 정치권이 시민과의 약속을 지키지 못했다는 기억으로 남을 가능성이 크다. 그래서 지금 시민들의 질문은 아직 끝나지 않았다. 개혁의 이름으로 돌아온 검찰 권력은 과연 해체될 것인가. 아니면 또 한 번 새로운 이름을 달고 살아남을 것인가. 그 답은 결국 정치권의 선언이 아니라 제도의 실제 모습으로 드러날 것이다. 그리고 그 결과는 시민들의 기억 속에서 오래 남게 될 것이다. #검찰개혁 #정부입법안 10만인클럽 프로필사진 글 박철 (pakchol) 내방 구독하기 페이스북 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 기사 요약 보기 추천10 댓글 공유