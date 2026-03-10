정성호 장관님, 검찰개혁 이만해도 진짜 괜찮습니까?

검찰개혁을 두고 정치권 안팎에서 여러 의견이 나오고 있습니다. 이에 오마이뉴스는 검찰개혁에 대한 다양한 의견을 소개합니다.[편집자말] ▲ 정성호 법무부 장관이 3일 정부과천청사 법무부 브리핑실에서 2030 이민정책 미래 전략을 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 정성호 장관님께 단도직입적으로 묻겠습니다. 이 글은 개인을 향한 공격이 아니라, 지금 대한민국이 서 있는 역사적 갈림길에 대한 시민의 우려이자 충언입니다. 검찰개혁은 특정 정치 세력의 정책이 아니라 민주주의 권력 구조를 다시 설계하는 일입니다. 그렇기에 지금 벌어지고 있는 논쟁은 결코 가볍게 지나갈 문제가 아닙니다. 9일 장관님께서는 정부가 추진하는 공소청·중대범죄수사청 개편안을 비판하는 여권 내부의 목소리에 대해 "일부 조항을 확대 해석해 반개혁으로 몰아가는 문제 제기"라고 말씀하셨습니다. 또한 현 정부가 이미 "역대 정부가 이루지 못한 역사적 성과를 냈다"고 평가하셨습니다. 그러나 바로 이 지점에서 많은 시민들은 질문을 던질 수밖에 없습니다. 정말로 지금의 논쟁은 단순한 확대 해석입니까. 아니면 우리가 다시 한 번 놓치고 있는 중요한 문제는 없는 것입니까. 검찰개혁을 둘러싼 논쟁이 다시 격렬해지고 있습니다. 공소청과 중대범죄수사청 설치를 핵심으로 하는 정부 개편안을 두고 여권 내부에서도 우려와 비판이 이어지고 있습니다. 그러나 이러한 문제 제기를 향해 "반개혁으로 몰아가는 확대 해석"이라고 규정하는 순간, 개혁 논의 자체가 위축될 위험이 있습니다. 누구를 위한 검찰개혁입니까 검찰개혁은 특정 정치 세력의 공로를 자랑하기 위한 정치적 성과물이 아닙니다. 그것은 한국 민주주의의 권력 구조를 바꾸는 역사적 과제입니다. 그렇기 때문에 개혁의 내용이 충분한지, 제도가 다시 권력을 재생산하지는 않는지 치열하게 따져 묻는 것은 당연한 일입니다. 그런데 지금의 논쟁을 바라보며 저는 오래전의 한 장면을 떠올리게 됩니다. 정권이 교체될 때마다 국민은 기대와 불안을 함께 품습니다. 새로운 권력이 과거의 잘못을 반복하지 않기를 바라는 마음은 언제나 간절합니다. 그러나 우리의 정치사는 그 기대가 얼마나 자주 배반되어 왔는지를 보여주었습니다. 저는 과거 문재인 대통령께서 윤석열 검사를 검찰총장으로 임명하셨을 때 개인적으로 매우 불길한 예감을 지울 수 없었습니다. 당시 많은 분들은 그 인사를 '적폐 수사의 상징'이자 '권력에 굴하지 않는 검사'라는 이미지로 받아들였습니다. 그러나 저는 오히려 더 긴 호흡으로 보아야 한다고 생각했습니다. 그 무렵 저는 페이스북에 이런 글을 남긴 적이 있습니다. 혹시 그 인사가 훗날 가장 잔인한 방식의 정치적 되치기로 돌아오는 것은 아닐까 하는 두려움이 든다고 말입니다. 한 사람이 권력의 중심에 올라서는 순간, 결국 그 사람의 성향과 권력 의지는 제도를 통해 현실이 되기 때문입니다. 불행하게도 그 예감은 현실이 되었습니다. 우리는 그 과정에서 '사람을 믿고 제도를 소홀히 한 대가'를 뼈저리게 경험했습니다. 지금 저는 이재명 정부를 바라보며 묘하게 닮은 공기를 느끼고 있습니다. 특히 장관님의 최근 발언을 들으며 또다시 같은 종류의 불길함을 느끼고 있습니다. 부디 저의 예감이 틀리기를 바랍니다. 그러나 역사는 언제나 "설마"라는 방심 속에서 반복되어 왔다는 사실을 우리는 이미 알고 있습니다. '상징적 인물'이 아닌 제도로 권력 통제해야 장관님께 묻겠습니다. 검찰개혁은 과연 누구를 위한 개혁이었습니까. 검찰개혁은 지난 십여 년 동안 한국 정치의 핵심 과제였습니다. 그것은 단순한 제도 조정이 아니라, 권력이 권력을 수사하는 구조를 어떻게 민주적으로 통제할 것인가에 대한 근본적인 질문이었습니다. 그러나 우리는 개혁을 추진하는 과정에서 종종 본질을 놓쳤습니다. 개혁의 주체가 누구인지, 그리고 그 개혁의 최종 수혜자가 국민인지 권력자인지에 대한 성찰이 충분했는지 돌아볼 필요가 있습니다. ▲ 윤석열 -김건희 부부, 문재인 대통령과 기념촬영 문재인 대통령이 25일 오전 청와대에서 윤석열 신임 검찰총장에게 임명장을 수여한 뒤 부인 김건희 씨 등과 함께 기념촬영을 하고 있다. 2019-07-25 ⓒ 연합뉴스 문재인 정부 시절 검찰개혁은 상징적 인물에 대한 신뢰에 지나치게 의존했습니다. "이 사람은 다를 것이다"라는 기대가 제도 설계와 견제 장치를 대신했습니다. 그 결과 우리는 매우 비싼 대가를 치렀습니다. 그래서 이번 개혁은 반드시 달라야 합니다. 사람에 대한 신뢰가 아니라, 제도 자체의 구조로 권력을 통제해야 합니다. 그러나 지금의 논의를 보면 또 하나의 우려가 생깁니다. 장관님께서는 직접수사개시권과 인지수사권 폐지를 성과로 강조하셨습니다. 정치검찰의 표적 수사와 별건 수사가 불가능해졌다고 말씀하셨습니다. 그러나 제도는 법 조항 하나로 완전히 사라지지 않습니다. 권력은 언제나 다른 통로를 통해 복원됩니다. 실제로 현재 논의되는 공소청과 중수청 구조는 수사와 기소의 분리를 표방하면서도 또 다른 권력 집중을 만들어낼 수 있다는 우려를 받고 있습니다. 대통령령과 직제 규정을 통해 검사에게 다시 수사 권한이 돌아갈 수 있다는 지적도 나오고 있습니다. 이러한 문제 제기는 결코 가볍게 넘길 수 있는 문제가 아닙니다. 개혁은 선언이 아니라 구조이기 때문입니다. 한국 사회가 검찰개혁을 요구해 온 이유는 단순히 검찰 권한이 강해서가 아닙니다. 그 권한이 민주적 통제 밖에서 정치 권력과 결합해 왔기 때문입니다. 선택적 수사, 정치적 기획 수사, 정적 제거를 위한 수사라는 비판은 수십 년 동안 반복되어 왔습니다. 이 역사적 경험을 고려한다면 검찰 권한이 조금이라도 되살아날 가능성에 대해 경계하는 것은 오히려 당연한 일입니다. 그런데 이러한 문제 제기를 "개혁을 방해하는 행위"처럼 묘사하는 태도는 매우 위험합니다. 민주주의에서 개혁은 언제나 내부 비판과 논쟁 속에서 다듬어지기 때문입니다. 오히려 권력 내부에서 제기되는 문제 제기는 개혁이 실패하지 않도록 만드는 중요한 안전장치입니다. 비판 억누르는 방식으론 '진정한 통합' 불가 장관님께서는 "국민 통합"이라는 표현도 사용하셨습니다. 그러나 통합은 비판을 억누르는 방식으로 이루어지지 않습니다. 진정한 통합은 권력 구조를 투명하게 공개하고 논쟁을 통해 더 나은 제도를 만들어 갈 때 가능합니다. 그래서 저는 장관님께 다시 묻습니다. 지금 준비하고 계신 검찰개혁의 제도는 권력이 바뀌어도 흔들리지 않을 그릇입니까. 아니면 지금의 권력을 담기 위해 급히 빚어진 임시 용기입니까. 옛말에 수기득리(隨器得理)라는 말이 있습니다. 그릇에 따라 얻는 바가 달라진다는 뜻입니다. 그릇이 작으면 작은 만큼만 담기고, 그릇이 기울어져 있으면 담긴 것마저 흘러내립니다. 아무리 귀한 것을 담아도 그릇이 잘못되면 그 가치는 온전히 보존되지 않습니다. 검찰개혁 역시 그렇습니다. 선한 의도와 올바른 명분을 아무리 강조해도 그것을 담는 제도의 그릇이 기울어져 있다면 결과는 달라질 수 있습니다. 사람을 믿고 구조를 남겨두는 개혁은 낡은 그릇에 새 술을 붓는 일과 다르지 않습니다. 그래서 저는 마지막으로 장관님께 묻습니다. 지금 하고 계신 일은 정말 검찰 권력을 해체하는 일입니까. 아니면 검찰 권력을 더 정교하게 만드는 일입니까. 다름은 선언으로 증명되지 않습니다. 다름은 제도로 증명됩니다. 무엇을 담을 것인가보다 어떤 그릇을 남길 것인가가 역사를 가릅니다. 장관님께서 지금 만들고 계신 제도는 훗날 다른 권력이 들어서더라도 민주주의를 지켜낼 수 있는 그릇입니까. 아니면 권력이 바뀌는 순간 다시 칼이 되어 돌아올 그릇입니까. 묻지 않는 권력은 반드시 길을 잃습니다. 질문을 잃은 사회는 반드시 더 큰 대가를 치를 것입니다. 이재명 정부가 약속했던 검찰개혁이 주춤거리는 모습에 많은 국민들이 불안과 의심을 품고 있습니다. 검찰 권력을 견제하겠다는 약속이 흐려지고, 오히려 검찰 기득권 세력에 둘러싸인 것 아니냐는 우려도 커지고 있습니다. 이런 국민의 걱정과 의심을 가볍게 여기거나 외면해서는 안 됩니다. 권력은 국민의 신뢰 위에 서 있습니다. 지금 필요한 것은 변명이나 침묵이 아니라, 검찰개혁의 방향과 의지를 분명히 보여주는 책임 있는 행동입니다. #정성호 #장관 10만인클럽 프로필사진 글 박철 (pakchol) 내방 구독하기 페이스북 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 기사 요약 보기 추천22 댓글 공유