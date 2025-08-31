검찰수사 피해자입니다, 이번엔 꼭 개혁해야 합니다

ⓒ 이정민 우리 사회의 최대 숙제인 검찰 개혁이 이번에야말로 분명히 이뤄질 수 있을까? 이재명 대통령의 주요 대선 공약인 검찰개혁 추진 속도와 내용을 놓고 대통령실과 정부, 여당 사이에서 혼란을 빚고 있다니 불안감을 떨치기 어렵다. 물론 지난 20일 이재명 대통령과 여당 지도부가 만찬 회동에서 추석 전까지 '검찰의 수사·기소 분리' 원칙을 정부조직법 개정안에 담기로 해 혼란을 잠재웠지만 미래가 만만해 보이지 않는다. 검찰권 또는 검찰 조직에 조그만 손상이라도 가해질 기미가 보이면 모든 수단을 동원해 저지해 온 검찰의 자기 보호 집착을 기억하기 때문이다. 이제 검찰 개혁은 피할 수 없는 시대적 흐름이요, 정부와 의회 권력을 함께 가진 현 정치 구도상 분명하게 이뤄질 것이라고 믿지만, 그 내용과 질을 담보하기에 현실이 그리 호락호락하지 않아 보인다. 검찰 개혁 추진 속도와 내용을 놓고 대통령실과 정부, 여당이 온도차를 보이며 혼란을 빚은 것은 검찰개혁 방해 소음에 흔들렸음을 의미한다. 개혁 속도가 너무 빠르다거나 검찰의 유능한 수사 능력을 빼앗으면 국민만 피해를 본다는 등, 그럴듯해 보이는 소음에 여당 정치권이 흔들린 것이다. 지금까지 그런 소음은 검찰 조직의 자기 방어 노력과 함께 검찰 개혁을 막는 주요 수단으로 작용했다. 이는 아직도 국민들이 검찰 개혁이 왜 필요한지 제대로 납득하지 못했다는 의미다. 검찰 개혁을 '조국 사태'의 진영 논리와 연계하는 일부 시도가 그 중 하나다. 검찰은 수사·기소·불기소권을 독점함으로써, 이를 남용해 무소불위의 권력을 휘둘러 무고한 시민들의 기본권을 무수히 침해해 왔다. 정치적 목적이나 특정세력의 이익을 위해 수사권을 남용하고, 기소해야 할 사건을 기소하지 않고 기소하지 말아야 할 사건은 과도하게 기소하며, 증거도 제대로 없는 상황에서 '털면 나온다'는 오기로 무리한 수사를 이어갔다. 이는 검찰이 수사권도 가지면서 기소·불기소권을 가진 구조 때문이다. 이 때문에 검찰 개혁의 요체는 검찰의 수사권을 분리하는 것일 수밖에 없다. 나는 그런 검찰 수사권 남용이 얼마나 허무맹랑하고 무서운지를 몸소 보고 겪어왔다. 검찰 비판 보도 후, 직원 20명이 불려갔다 ▲ '충청리뷰' 사태 당시 시민들의 격려문구로 채워진 의견광고와 검찰청 앞 김승환 교수 1인시위 등의 모습. ⓒ 충청리뷰 2002년 지역 언론사인 '충청리뷰'에 있을 때, 청주 검찰의 인신 구속 양산과 지역 사회에 군림하는 검사들의 양태를 보도했다. 그러자 검찰은 충청리뷰 임원 및 주주, 관련 회사에 대한 대대적인 수사로 압박을 시작해 광고주 수사를 이어갔다. 십만 원 단위 개미 광고주까지 수십 명을 소환 조사했다. 검찰의 광고주 수사로 충청리뷰는 광고 수주가 끊겨 백지 광고가 나가게 됐다. 독자들은 검찰의 보복 수사를 규탄하는 격려 광고로 화답해 30년 만에 '제2의 동아사태'를 불러오기도 했다. 검찰은 결국 자신들이 1년 전 무혐의 처분한 사건을 다시 불러내 충청리뷰 발행인을 구속했다. 검찰의 이같은 수사 행태를 두고 시민사회단체에선 '보복 수사'라고 규탄했으며 언론의 비판적 보도 또한 이어졌다. 그러자 이번엔 서원대학 총장을 구속했다. 충청리뷰 발행인이 서원대 공사에 참여한 점을 포착해, 그 수사의 방향을 '검은 돈의 거래'라는 건설비리 쪽으로 틀어 '별건 수사로 확대했다'는 논란이 일었다. 대학은 직원 20여 명이 불려가 조사를 받고 담당 과장이 구속됐다. 신입생 입시를 앞두고 있어 "원서 접수 기간만 구속을 피하게 해달라"는 총장의 간절한 호소마저 무시됐고, 대학의 유·무형 피해는 엄청났다. 수사는 청주 검찰 3개 검사실과 수사과까지 동원돼 수개월간 이어졌다. 당시 월간 <신동아>는 검찰의 충청리뷰 사태에 대해 '청주는 지금 충청리뷰 전쟁 중'이라는 제목으로 장문의 보도를 했다. '전쟁'이란 단어는 심리적으로는 극단적 갈등의 은유적 의미이고, 사회적으로는 파괴와 희생을 상징한다는 점에서 얼마나 과도한 검찰권 행사였는지 알 수 있다. '충청리뷰 전쟁'을 이렇듯 과도하게 장기간 진행할 수 있었던 근간은 검찰이 무소불위 권한을 가졌기 때문이다. 수사·기소권을 모두 가졌기에 가능하다. 수사 피해자가 점점 늘어나면서 내게 정신적 고통이 뒤따랐다. 내가 쓴 비판 기사가 발단이 됐기 때문이다. 지금도 검찰 수사로 피해와 고통을 겪은 분들에 대한 미안함으로 먹먹할 뿐이다. 김정기 총장은 재판 결과 무죄로 판명났다. 1심 재판 때부터 무리한 수사였음이 속속들이 드러났음에도 검찰은 기계적으로 항소했다. 수사부터 대법원 판결까지 수년간 그가 겪었을 정신적·금전적 피해는 어찌 가늠해 볼 수 있을 것인가? 나아가 검찰은 최고 지성인 대학의 총장 구속을 위해 김 총장 주변을 얼마 만큼 털며 고통을 안겨주었는가? 인신의 구속은 사람이 평생 쌓아온 명예에 치명상을 입히면서 사회적 인간관계와 활동에 최악의 영향을 미친다. 따라서 헌법과 형사소송법도 무죄추정원칙과 불구속수사를 원칙으로 하고 있다. 그런데 인신의 구속은 신중해야 함을 강조하는 나의 기사 '법화, 그 깊은 상처'가 검찰 '보복 수사'의 도화선이 돼 법화 피해자를 양산해 냈으니, 그 낭패감은 말할 수 없었다. 개혁은 단호하게, 속도감 있게 ▲ 청주지역 시민단체 회원들이 검찰의 보복 수사를 중단하라며 집회를 열고 있다. ⓒ 충청리뷰 이제 검찰을 개혁해야 한다는 당위는 더 이상 필요치 않다. 내용과 속도를 어떻게 해 완성할 것인지에 방점이 있음은 사회적 합의에 이르렀다고 생각한다. 검찰의 수사·기소 분리라는 방향도 정해졌다. 문제는 이 과정에서 나타나는 검찰개혁 반대 소음과, 그 틈을 파고들 검찰 카르텔 저항에 따른 후퇴 내지는 내용 축소 우려다. 앞서 얘기한 검찰 개혁 반대 소음은 '적당한 정치적 타협'을 불러 올 수 있다. 이재명 대통령과 여당 지도부의 만찬 회동으로 방향을 확고히 하는 듯했지만, 중대범죄수사청을 어디에 둘지를 두고 정성호 법무부 장관이 민주당 안과 다른 의견을 내면서 잡음이 일었다. 논란이 일자 정성호 장관은 28일 "입법 주도권은 당이 갖고 있다"며 몸을 낮췄지만, 앞으로 이런 소음은 다양하게 계속 돌출될 것이다. 그에 따른 적당한 타협을 경계해야 한다. 검찰 카르텔은 강고하고 조직에 집요하다. 문재인 정부는 검경수사권 조정을 통해 검찰 수사권을 축소했지만, 윤석열·한동훈 검찰 조직은 시행령을 통해 대부분을 되돌렸다. 검찰 저항에 부딪혀 어설픈 개혁에 그쳐선 안된다. 개혁은 단호해야 하며 속도감 있게 추진해야 성과를 거둔다는 교훈은 한두 번으로 족하다. 검찰 개혁에 대해 '이제는 되겠지'하는 안도와 남의 일로 보는 것은 경계해야 한다. 함께 끝까지 이루어야 할 개혁 과제임을 정부와 여당은 명심해야 할 것이다. 검찰은 여전히 두려운 존재다. 지역에선 더욱 그렇다. 내가 '2002년 충청리뷰 사태'를 다시 꺼내 검찰의 무도한 권한 문제를 제기하려하자 가족과 주변의 만류가 심했다. 또 검찰을 건드렸다가 언제 어떻게 보복을 당할지 모른다는 염려 때문이었다. 그만큼 검찰은 알게 모르게 우리 삶 위에 군림했다. 검사는 인권의 수호자임을 자처한다. 하지만 그렇지 못했을 뿐만 아니라 권한을 남용했다. 구조적으로 고쳐내야 한다. 검찰 수사권을 분리해 힘을 빼야 국민을 위한 조직으로 거듭날 것이다. *관련 연재 보기 : '2002년 검찰을 소환한다' https://omn.kr/2e5rb #검찰개혁 #수사권분리 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 민경명 (minkm626) 내방 구독하기 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널에서 오마이뉴스를 구독하세요 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 기사 요약 보기 추천2 댓글 공유