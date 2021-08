"맨손으로..." 홍수로 초토화 된 온천을 재건한 남자

사실 이 일대는 법적으로 다소 시끄러운 곳이다. 부자들이 땅을 소유하고 있고 주인도 계속 바뀌면서 각종 소송이 있었다. 특히 수도 사업권을 가진 업체가 산에서 흘러나온 물을 파이프로 연결해 부자들의 저택으로 연결하는데, 계약과 다르게 지나치게 많이 공급해 법적 소송이 오가고 있다.

(- 1편 비키니 입고 오르는 산, 뭐가 있기에 이러실까 에서 이어집니다.)사실 이 일대는 법적으로 다소 시끄러운 곳이다. 부자들이 땅을 소유하고 있고 주인도 계속 바뀌면서 각종 소송이 있었다. 특히 수도 사업권을 가진 업체가 산에서 흘러나온 물을 파이프로 연결해 부자들의 저택으로 연결하는데, 계약과 다르게 지나치게 많이 공급해 법적 소송이 오가고 있다.

큰사진보기 ▲ 영국 해리스 왕자 부부가 구매한 몬테시토의 저택이다. ⓒ santabarbarasluxuryhomes



한 예로 2020년 6월 영국 해리 왕자가 구매한 수백억짜리 저택에는 침실 9개에 욕실이 무려 16개다. 파티용 욕실이 있다고 감안해도 지나치게 많다. 미시건대학 인류학자 호러스 마이너 교수는 1956년 자신의 논문 <나시레마족의 신체 의례 Body ritual among the nacirema>에서 이런 사치스런 미국 문화를 꼬집었다.



미국인(American)의 알파벳 철자를 거꾸로 뒤집어 '나시레마(Nacirema)'라고 표현한 뒤 50년대 미국인을 원시 부족처럼 관찰해 글을 썼다. 그는 "나시레마 부족은 집안의 욕실 갯수로 부유함을 과시한다"고 조롱했다. 욕실이 미국인의 쾌락과 이기심, 사치를 상징하며 이들에게는 상아빛 치아를 넘어서 완전한 미백에 몰두하는 세균 혐오 문화가 있다고 지적했다.



그마저 이 일대에서 다행인 것은 비영리단체인 랜드 트러스트(The Land Trust For Santa Barbara County)가 펀드를 조성해 온천 주변 땅을 매입한 뒤 2013년 미연방 산림청에 맡겼다. 원주민이 신성시하던 곳이 160여 년 만에 다시 일반인에게로 돌아간 것이다. 랜드 트러스트와 몬테시토 트레일스 파운데이션(www.montecitotrailsfoundation.info)은 꾸준히 생태 보전 활동을 하고 있다.



기타 치고 춤 추고 발가벗고 마시고



1950~1960년대 이곳 분위기를 흠뻑 느끼기 위한 좋은 자료가 있다. 유튜브에 영어로 'Seconds'와 'Rock Hudson'을 함께 검색해 보자. 알고리즘이 뽑아 올린 흑백 영상은 영화감독 존 프랑켄하이머가 제작한 심리 공포 영화 <세컨즈>(1966년 개봉)의 클립 영상이다. 주인공 아서 해밀턴(배우 락 허드슨)은 비밀 기관을 통해 뉴욕 은행원이라는 지루한 신분을 세탁하고 제도의 속박에서 탈출한 자유로운 영혼들을 만난다.



영화 속 남녀 주인공이 만난 사람은 몬테시토 온천 일대에서 활동했던 보헤미안 커뮤니티인 '마운틴 드라이브'다. 영화는 두 인물이 포도밟기 행사(Wine Stomp)에 참여한 모습을 카메라에 담았다. 그 해 선정된 와인 퀸이 홀딱 벗은 상태에서 황금색으로 칠한 포도잎 화관만 쓰고 포도주 통에 들어가 포도를 밟기 시작한다. 이후 남녀 주민이 모두 발가벗고 와인 통에 들어가 포도주를 마시며 얼싸 안고 춤추고 웃고 키스하며 포도를 밟는다. 당시 영화사는 실제 축제 장면을 촬영하는 대가로 커뮤니티에 돈 5000달러를 냈다.



큰사진보기 ▲ 영화 세컨즈(Seconds)에서 촬영된 마운틴 커뮤니티의 모습이다. 포도밟기 행사가 한창 진행중이다. ⓒ 황상호



마운틴 드라이브는 예술가 집안에서 자랐던 유럽계 정착민인 바비 하이드와 플로피 부부가 일군 보헤미안 커뮤니티다. 이들은 1940년대 이 일대 땅을 산 뒤 자유롭게 살고 싶은 영혼들에게 저렴한 가격으로 땅을 나눠줬다. 20여 년 만에 커뮤니티는 40가구로 증가했다.



책 <마운틴 드라이브, 산타바바라의 선구적인 보헤미안 커뮤니티>의 작가 엘리아스 치아코스는 "사람들은 일하지 않고 여자들은 옷을 거의 걸치지 않았다. 남자들은 포도를 만들며 시간을 보냈다. 텔레비전도 없어 기타와 탬버린, 아코디언을 연주하며 여흥을 즐겼다"고 소개했다.



커뮤니티는 와인밟기와 주현절, 핼러윈, 독립기념일, 공예품 페스티벌 등 축제를 기점으로 돌아갔다. 이들이 몬테시토 온천 리조트에서 목욕을 하면서 온천은 더 알려졌다. 그러다 1964년 코요테 화재가 나면서 터줏대감인 하이드의 집 등 14채가 소실됐다. 커뮤니티는 서서히 역사의 뒤안길로 사라졌다.



믿거나 말거나 천연 화장품, 온천 머드팩



큰사진보기 ▲ 온천 아랫탕은 물이 뜨겁지 않아 아이들이 놀기 좋다. ⓒ 황상호



한 시간쯤 천천히 산을 오르다 보면 대나무 군락지가 나온다. 온천에 거의 도착했다는 증거다. 온천탕은 모두 6개다. 두꺼운 쇠 파이프를 따라 뜨거운 유황 온천수가 콸콸 흘러 아래 탕으로 이어진다. 계단식 논처럼 층층이 만들어져 있다. 가장 높이 있는 탕은 대중목욕탕 열탕 수준으로 아주 뜨겁다. 아재력을 발휘하면 꾹 참고 몸을 담글 만한 온도다. 나는 오빠이고 싶기에, 종아리까지만 담궜다.



온천수는 중간에 또 다른 파이프로 물이 들어온다. 이 때문에 내가 가본 자연 온천 중에서도 손에 꼽을 만큼 수질이 깨끗하다. 오전 10시쯤에는 온천수가 해에 반사돼 옥빛 혹은 에메랄드 빛으로 바뀐다. 인스타그램에 '#montecitohotsprings'를 검색하면 그 분위기를 기가막히게 느낄 수 있다.



큰사진보기 ▲ 온천욕을 하러온 남성이 녹색 진흙을 얼굴에 바르고 있다. 돌멩이를 갈아서 녹색 진흙팩을 만들었다. ⓒ 황상호



불치병을 치료한다는 풍문 못지 않게 이곳 온천 진흙도 유명하다. 한 중년 여성은 작은 화장품 통을 가져와 진흙을 담아 갔다. 한 남성은 온천 바닥에 있는 작은 돌을 채취해 바윗돌에 갈아 고운 가루를 만들었다. 얼굴에 정성껏 펴바르며 나에게 능청스럽게 말을 걸었다.



"어디 얼굴에 (마사지 진흙이) 빠진 데 없어?"



그의 아내도 가까이 와 고운 가루를 얼굴에 발랐다. 돌은 흙과 녹조가 오랜 시간 꾹꾹 뭉쳐진 덩어리였다. 머리 긴 여자가 풀빛 머드팩을 하니 뮤지컬 <위키드> 속 마녀 엘파바처럼 녹색 인간이 되버렸다.



수해를 극복하고 재탄생한 계단식 온천



큰사진보기 ▲ 몬테시토 온천을 정비하고 있는 데렉. 파이프로 바닥을 뒤짚은 뒤 돌을 꺼내고 있다. ⓒ 황상호