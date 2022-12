스페인 정부의 입법,

EU의 변화

스페인의 이런 발빠른 입법은 유럽 전체에도 영향을 미쳤다. 2021년 9월 유럽연합(EU)의회는 "라이더, 운전기사 등 플랫폼 노동을 위한 공정하고 평등한 사회적 권리 보장(Fair and equal social protection for riders, drivers and other platform workers)" 결의안을 채택했다. 배달원이 노무를 제공하면 노동자로 보는 것이 정당하고, 사용자가 이의가 있다면 직접 노동자가 아닌 것을 입증해야 한다는 것이다. EU 정부는 이 결의안을 바탕으로 구체적인 플랫폼 노동 권리 보장에 대한 법령(디렉티바) 제정을 추진하고 있다.

수아레즈 변호사는 "EU의 법령(디렉티바)은 회원국들이 법령을 반영해 입법을 해야 하고, 일정기간이 지나도 입법을 하지 않는 EU 회원국에는 직접적으로 적용이 가능한 조항"이라면서 "스페인 대법원의 판결과 라이더법은 노동자 권익을 인정한 큰 발전이었고, 유럽 디렉티바를 구성하는 한 부분이 될 것"이라고 밝혔다.

라이더 고용 인정 소송을 처음 제기한 이삭, 그를 무료 변론한 변호사 수아레즈. 이들의 승리는 스페인을 넘어 유럽 차원의 노동권 강화 움직임으로 이어지고 있다. 끈질긴 법정 투쟁 끝에 노동자의 권리를 쟁취해낸 이들은 라이더법 제정의 '보이지 않는 영웅'이다. 이들은 한국 플랫폼 노동자들이 '라이더법 제정 이전' 스페인과 유사하다고 하자, 이런 말을 남겼다.