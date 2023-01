북한, 평양어보호법 채택... 김정은 불참 속 17∼18일 최고인민회의

▲ 북한은 최고인민회의 제14기 제8차회의를 1월 17일부터 18일까지 만수대의사당에서 개최했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다. 사진은 회의 개최 모습. 2023.1.19 [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. For Use Only in the Republic of Korea. No Redistribution]