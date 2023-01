"투자위축 우려" "파견법 고쳐야" 노동자보다 사측 걱정하는 언론

큰사진보기 ▲ 협력업체 노동자를 불법 파견받은 혐의로 기소된 카허 카젬 전 한국지엠(GM) 대표이사 사장이 지난 9일 오후 선고 공판에 참석하기 위해 인천시 미추홀구 인천지방법원에 들어서고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 9일 오후 인천시 미추홀구 인천지방법원 앞에서 전국금속노조 한국GM 비정규직지회가 카허 카젬 전 한국지엠(GM) 사장의 엄벌을 촉구하며 기자회견을 열고 있다. 이날 재판부는 파견근로자보호 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 카젬 전 사장에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 불법파견 선고가 났음에도 사측의 우려를 보도로 전달한 한국경제(1/10) ⓒ 한국경제 관련사진보기

* 모니터 대상 : 2023년 1월 10일 한국경제 지면. 포털사이트 네이버·구글에서 'GM'으로 검색한 기사.

