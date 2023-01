대구시, 올해 AI·빅데이터 등 4개 행사 잇따라 개최

큰사진보기 ▲ 대구 엑스코(EXCO) ⓒ 대구시 관련사진보기

대구시가 올해 인공지능(AI), 블록체인·빅데이터(ABB) 관련 국제 학술대회를 잇따라 개최한다.대구시는 5대 미래산업으로 육성하는 산업 중 하나인 ABB 산업 관련 국제 학술행사를 잇따라 유치했다며 올해 4건의 학술행사를 개최한다고 밝혔다.우선 오는 7월 9일부터 14일까지 엑스코(EXCO)에서 20개국 1000여 명이 참석하는 RSS 2023(Robotics:Science and System)이 개최된다.RSS는 AI 로봇 소프트웨어 관련 국제회의로 아마존 로보틱스(미국), 딥마인드(미국), 도요타 연구소(일본) 등 AI 관련 글로벌 기업들이 참여하고 전시회도 함께 열린다.8월에는 IFSA 2023(국제지능시스템협회, The International Fuzzy Systems Association)을 개최한다.IFSA는 1989년 개최 이후 매 홀수년 가을에 개최하는 인공지능 고나련 세계 최고 권위를 자랑하는 국제회의로 전 세계50여 나라 500명 이상의 인공지능 고나련 분야 석학 및 기업체 연구원 등이 참가한다.11월에는 대한민국 ICT 융합엑스코와 연계해 'AVSS 2023'과 'IHCI' 등 2개의 큰 행사가 동시에 진행된다.AVSS 2023(IEEE International Conference on Advanced Video and Signal-Based Surveillance, 2023 제19회 비디오 신호처리 기반보안 국제 학술대회)는 전기전자공학자협회(IEEE)가 후원하며 비디오 신호처리 기반 보안, 감시 분야에서 가장 명성 있는 국제 학술대회이다.지난 2003년 미국을 시작으로 매년 개최되고 있으며 대만, 미국, 스페인을 거쳐 올해 11월 7일부터 4일간 대구 엑스코에서 진행된다.마지막으로 인간과 컴퓨터의 상호작용에 대해 연구하는 국제 콘퍼런스인 IHCI(Intelligent Human Computer Interaction)가 11월 8일부터 10일까지 3일간 엑스코에서 개최된다.IHCI에는 멀티미디어, 디지털 콘텐츠, 게임, 컴퓨터 그래픽스, 가상현실, 컴퓨터 언어, 인지공학, 인간-로봇 상호작용 등과 관련된 학계 및 산업전문가 150명이 참가할 예정이다.류동현 대구시 AI블록체인과장은 "RSS 2023 및 AVSS 2023 등 국제 학술대회를 대구에서 개최할 수 있게 돼 대구의 미래 신산업인 인공지능·빅데이터·블록체인(ABB) 산업 육성 및 ABB 학술 고나련 중심 도시로 도약하는데 큰 도움이 될 것으로 보인다"고 말했다.