북한, 당 전원회의 개최... 김정은 "더욱 격앙된 투쟁방략 세워야"

북한은 올해 성과를 평가하고 내년 국정 운영 방향을 결정할 노동당 중앙위원회 전원회의를 개최했다. 조선중앙통신은 27일 "조선노동당 중앙위원회 제8기 제6차전원회의가 2022년 12월 26일 당중앙위원회 본부청사에서 소집됐다"고 밝혔다. 김정은 국무위원장이 회의에 참석했다. 2022.12.27