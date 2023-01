청바지를 캔버스로... 젊은 태국 작가의 특출남

▲ 코라크릿 아룬나논차이 | '땅이 숨을 쉬기 시작하고 바람 속에서 조상들이 나와 함께 노래하는 소리가 들린다(The ground starts to breathe, and in the wind I can hear my ancestors singing along with me)' 표백한 청바지 데님에 푸른 금박이 들어간 아크릴 중합체(polymer)를 캔버스 위에 잉크젯 잉크로 프린트 2022