AFP·로이터·NY, 정부 비판... "한국 역사상 가장 치명적 참사"

큰사진보기 ▲ 핼러윈 축제가 열리던 서울 용산구 이태원에서 10월 29일 밤 10시22분경 대규모 압사사고가 발생해 154명이 사망(31일 오전 6시 기준)하고 다수가 부상을 당하는 참사가 발생했다. 참사가 발생한 좁은 골목길 바닥에 사람들의 소지품이 어지럽게 흩어져 있다. ⓒ 권우성 관련사진보기

"희생자와 가족들은 군중 통제에 명백한 결점이 있다고 의문을 제기했다." - 영국 로이터

"참사는 세월호 참사 이후 정부 관료들이 공공안전 개선을 위해 했던 일에 대한 공식 조사를 할 가능성을 높이고 있다." - 프랑스 AFP 통신

큰사진보기 ▲ <뉴욕타임스> 보도. 이태원 압사 참사가 세월호 사태 이후 가장 큰 참사라고 보도했다. ⓒ 뉴욕타임스 갈무리 관련사진보기

"이제 목격자들은 과학적으로 군중을 통제할 수 있을 것처럼 보이는 도시가, 젊은 참석자들이 모이는 일년 중 가장 바쁜 밤(Night)에 그렇게 비참하게 실패할 수 있는지를 묻고 있다. (Now, observers are asking how a city that appears to have crowd control down to a science could fail so miserably on one of the busiest nights of the year for young partygoers.)"

"정부 당국은 토요일 밤 이전에 많은 숫자를 예상했을 것이다. 정부가 군중 수를 실시간 모니터링해 사람들을 대피시킬 필요성을 느낄 수 있도록 해야 할 책임이 있다.("would have anticipated high numbers … before Saturday night, There is a responsibility on the part of the authorities to be monitoring crowd volume in real time, so they can sense the need to get people out,)"