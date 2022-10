아이유 뮤직비디오 한 장면, AI로 그려봤습니다

덧붙이는 글 | * 참고자료 및 사이트

[1] Midjourney, https://www.midjourney.com/home/

[2] Matthew Gault, "An AI-Generated Artwork Won First Place at a State Fair Fine Arts Competition, and Artists Are Pissed", VICE, (2022.09.01.), https://www.vice.com/en/article/bvmvqm/an-ai-generated-artwork-won-first-place-at-a-state-fair-fine-arts-competition-and-artists-are-pissed, (접속일 : 2022.10.28.)

[3] Rachel Metz, "AI won an art contest, and artists are furious", CNN Business, (2022.09.03.), https://edition.cnn.com/2022/09/03/tech/ai-art-fair-winner-controversy/index.html, (접속일 : 2022.10.28.)

[4] 변희원, "내 그림 배우더니 똑같이 그렸네··· AI에 뺏긴 저작권 논란", 조선경제, (2022.10.28.), https://www.chosun.com/economy/tech_it/2022/10/28/AZSDHIBGJJBK3DRKPIXCZ3CCLA/, (접속일 : 2022.10.28.)