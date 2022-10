인천시, 10월 22~28일 '인천영화주간 2022' 행사

큰사진보기 ▲ 인천광역시 청사 및 인천애(愛)뜰. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시(시장 유정복)와 (사)인천광역시영상위원회(위원장 백현주)는 '인천영화주간 2022'를 오는 22일부터 28일까지 CGV 인천연수, 대한극장, 애관극장 등 5곳에서 개최한다.올해 2회째를 맞는 인천영화주간 2022의 주제는 '가족의 재발명'이다. 다양한 방식으로 가족의 의미를 묻고 탐구하는 4개국 16편의 영화(한국 10편, 일본 4편, 미국 1편, 대만 1편)를 상영한다. 이와 함께 상영작과 연계한 강연·토크·포럼 등의 프로그램도 마련했다.22일과 23일에는 CGV 인천연수 로비와 야외광장에서 인천 영화 주관과 관련된 키워드로 삼행시 짓기를 비롯해 포스터 컬러링, 로고만들기, 버스킹 공연 등의 부대행사도 진행한다.10월 24일부터 28일까지는 시민들의 관내 지역극장 이용을 독려하고 문화 향유기회 확대를 위한 이벤트, See You in Cinema(극장에서 만나요) 행사도 열린다.이벤트 기간 동안 대한극장, 애관극장, 미림극장, 영화공간주안에서 상영하는 상영작들을 관람할 수 있도록 극장별로 하루 50개의 무료 관람권을 배포한다.인천영화주간 상영작과 See You in Cinema 이벤트 무료 관람은 11일부터 20일까지 공식홈페이지(www.ifwk.co.kr)를 통해서 신청할 수 있다.