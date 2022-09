군대와 전쟁, 그리고 탄소 배출은 어떤 관계가 있을까

"군수산업과 군사활동으로 인한 탄소 배출은 전 세계 배출량의 6%를 차지할 것으로 추정한다."

"다른 분야에서의 탄소 배출이 줄어들고 있지만 군수 분야 탄소 배출은 계속 늘어나고 있다."

- 국제적 책임을 위한 과학자들(SGR, Scientist for Global Responsibility)

"기후 변화 때문에 전쟁, 분쟁이 늘어날 수 있다"

- 2014, 미국 국방부



"21세기 지구촌 최대 비극인 수단 다르푸르 분쟁은 지구온난화로 인한 기후변화가 초래했다"

- 2007, 반기문 유엔 사무총장



"기후 변화와 물 부족이 시리아 농민들의 이주를 불러왔고, 사회가 불안정해지면서 젊은 층의 극단조직 가입이 늘었다"

- 조지워싱턴대 기후변화·국제정치 전문가 마커스 킹 박사

