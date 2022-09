캄보디아 보파나센터, 크메르루즈 특별 다큐멘터리 특별 시사회 개최

큰사진보기 ▲ 크메르루즈 관련 다큐영화 특별 무료시사회 프로그램 안내 포스터 크메르루즈 전범인 키우 삼판 전 대통령에 대한 최종판결을 앞두고 리티 판 감독이 운영하는 보파나시청각센터가 크메르루즈 관련 다큐 영화 5편을 엄선해 이번 주 무료시사회를 열고 있다. ⓒ Bophana Center 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 크메르루즈 전범인 키우 삼판의 최종판결을 앞두고, 특별다큐시사회를 연 보파나 센터의 운영 소유자이자, 캄보디아의 대표적인 유명감독인 리티 판 감독의 모습 ⓒ 박정연 관련사진보기