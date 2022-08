'BTS 부산 뜬다'에 숙박비 폭등에 교통난 우려까지

큰사진보기 ▲ 10월 15일 열리는 BTS ‘Yet to Come IN BUSAN’ 콘서트. 2030 부산세계박람회 유치 기원을 위한 이번 행사는 부산시 기장군 옛 한국유리 부지에서 개최된다. 사진은 콘서트 예정지 현장 모습. ⓒ 김보성 관련사진보기

큰사진보기 ▲ 온라인숙박플랫폼에 뜬 10월 15일 부산시 기장군 숙박업소 예약 상황. 지도의 붉은 원은 BTS 부산엑스포 콘서트 행사장소다. ⓒ 김보성 관련사진보기

BTS(방탄소년단) 부산 콘서트와 관련한 '숙박비 바가지' 요금 논란으로 부산시가 대책을 발표하는 사태가 벌어졌다. 또 콘서트 당일 교통대란도 불가피해 장소 선정을 놓고 논란이 이어질 전망이다.2030 부산세계박람회(부산엑스포) 홍보대사인 BTS가 최대 10만여 명이 운집할 'Yet to Come IN BUSAN' 콘서트 일정을 예고한 건 지난 24일. BTS의 소속사는 오는 10월 15일 부산엑스포 유치기원 콘서트를 글로벌 팬덤 라이프 플랫폼 '위버스'와 사회관계망서비스에 공개했다. 소속사는 "이날 오후 6시 부산 일광 특설무대, 부산항에서 특별한 무대가 펼쳐진다"라며 팬들의 응원을 당부했다.오랜만에 펼쳐지는 BTS의 '완전체' 공연 소식에 관심은 집중됐다. 게다가 온·오프라인 무료 행사라는 점이 주목받았지만 반응은 곧바로 엇갈렸다. 관련 공지에 수만 개의 환영 댓글이 달렸으나, "장소가 적절한 게 맞느냐"는 걱정의 목소리도 적지 않았다.이런 우려는 숙박비 폭등 논란으로 번졌다. 온라인 커뮤니티에는 콘서트 전날·당일 숙박 요금이 치솟았다는 정보가 공유됐다. 일부 숙박업소는 1박에 수백만 원을 제시해 "해도 해도 너무하다"라는 비난을 샀다. 실제 여러 숙박플랫폼 앱을 통해 확인해보면 기장군 일대의 대다수 호텔·모텔 예약은 대부분 마감된 상황이다. 그나마 남아있는 모텔 객실도 1박에 수십만 원을 호가했다. 8월 기준 3만~5만 원 수준이지만, 요금은 10배 이상을 웃돌았다.해운대구는 물론 동구 부산역 등의 숙소도 대부분 가격이 크게 올랐다. 일부 팬들은 업체들이 기존 예약을 취소하고 가격을 높여 판다는 주장을 내놨다. 콘서트 일정이 공개된 이후 일방적으로 취소 통보를 받았다는 것이다. 그러다 보니 행사장과 그나마 가까운 울산 등에서 숙박하고 전세버스 등을 빌려 이동하자는 의견도 등장했다.지나친 숙박비 비난이 불거지자 결국 부산시 차원의 대응이 이루어졌다. 이번 행사는 빅히트뮤직·하이브가 주최·주관을 하지만, 후원은 부산엑스포 유치위원회·부산광역시가 맡는다. 엑스포와 연관된 만큼 유치위·시의 행사로 불러도 무방할 정도다. 회원국 지지에 사활을 거는 시 입장에선 전 세계의 시선을 모아낼 이번 행사의 의미가 남다르다.뒤늦게 심각성을 인지한 시는 "콘서트의 의미를 퇴색시키고 부산에 대한 이미지까지 실추시키고 있다"라며 "강력 대처"를 공지했다. 점검반을 꾸렸고, 현장 지도까지 들어갔다. 30일에는 박형준 시장 주재로 대책회의를 열기로 했다.하지만 근본적 해결과는 거리가 있다는 지적이 나온다. 숙박 요금은 업소 자율 책정으로 현행법상 제재할 근거가 없다. 시 유치기획과 관계자는 "법령의 한계가 있어서 요금 게시나 위생상 의무 위반, 미신고 숙박 등 사례를 찾아 계도할 계획"이라고 말했다.문제는 숙박만이 아니다. 일광 특설무대인 옛 한국유리 부지 앞은 왕복 2차선 도로로 최대 10만 명이 몰리면 혼잡이 불가피한 장소다. 부산의 관문인 김해공항·부산역과 30㎞ 이상 떨어져 있고, 행사장으로 들어오는 입구가 좁아 당일 교통난이 우려된다.이 때문에 시는 교통 대책을 수립하고 있다. 지난 24일 관계기관 회의를 연 시는 동해남부선·도시철도·시내버스 등의 증편을 검토하고, 행사 당일 도보로 이동하는 방안을 추진 중이다.